Как введение военного положения ударит по кошельку украинцев

Военное положение ощутимо ударит по кошельку украинцев / ubr.ua

Если в Украине будет принято решение о введении военного положения, то для украинской экономики это будет иметь серьезные негативные последствия.

Пока что военное положение не введено – о нем лишь заговорили, а уже мы видим последствия таких разговоров. Во-первых, начала падать гривна и расти доллар, что ведет к экономическим потерям и росту цен. Во-вторых, появились сообщения о том, что стали падать котировки и растет доходность по украинским ценным бумагам. Теперь ценные бумаги правительства нам будет все сложнее продавать. Рынки частного капитала для Украины закрываются. Кроме того, уже заметна нездоровая активность в торговле: кто-то побежал за солью и спичками, кто-то срочно поехал заправляться, пока еще есть бензин. И это еще решение не принято…

Читайте такжеАстрологический прогноз: грозит ли Украине начало "большой войны" на мореПосле введения военного положения Украина перестанет быть демократической страной, поскольку военное положение, так или иначе, является формой диктатуры, так как ограничиваются права и свободы граждан. Правовой режим военного положения регулируется законом Украины 2015 года "О правовом режиме военного положения". Нельзя утверждать, что все меры, предусмотренные законом, будут введены, но очевидно, что многие из них будут. В таком случае у власти появятся широкие полномочия.

Причем власть в Украине становится военной. Регулировать экономическую жизнь страны, по сути, начинает Генеральный штаб. Будут создаваться военные администрации, военные начнут контролировать все. У военных появится возможность привлекать людей, даже принудительно, к труду в нужных им сферах. У военных появятся права изымать у бизнеса и частных лиц средства транспорта, средства связи и много чего другого. Могут быть введены ограничения деятельности общественных и политических организаций, введена цензура и ограничения по работе СМИ, включая пользование социальными сетями и интернетом.

Причем такие полномочия будут у власти, которой сейчас почти никто не доверяет, которая не имеет поддержки народных масс.

Если будет введено военное положение, оно будет введено с основной целью – переноса подготовки к президентским и парламентским выборам 2019 года и самих выборов, поскольку велика угроза, что нынешняя команда у власти потеряет власть в результате демократических выборов. Поэтому главная задача нынешнего руководства страны – отмена демократических выборов, что позволяет сделать режим военного положения. А дальше – военное положение можно продлевать годами. Здесь уместно вспомнить "ценный опыт" режима Пиночета и некоторых других латиноамериканских диктатур.

Сейчас невозможно спрогнозировать, насколько жесткий режим военного положения может быть введен в Украине. Он ведь может быть и достаточно мягким, так сказать, "гибридным" военным положением, при котором текущая жизнь страны не слишком изменится. А может быть и жесткой военной диктатурой. Но в любом варианте он будет тяжелым для нынешней политической оппозиции.

Читайте такжеПосле введения ВП Украину "подвесят" как европейские партнеры, так и РоссияТакже в ближайшее время неизбежным является период сильной турбулентности в экономике. Так, то у людей появится общая неуверенность в будущем, в результате чего можно прогнозировать сильный отток денег из банков. Потому что, когда есть неуверенность, в том числе в сохранности своих денег, люди начинают забирать депозиты. Возможно, люди начнут делать товарные запасы, ведь никто не знает, как далеко мы зайдем с режимом военного положения, насколько устойчивым будет подвоз товаров, будет ли работать бизнес, будут ли выполняться контракты, заключенные ранее. Уже появляются сообщения, что все поставщики, включая иностранных, начинают требовать полную предоплату поставляемых товаров. Так что все это будет порождать новые опасения, сомнения и неуверенность. И все это негативно будет сказываться на экономике.

Понятно, что при официальном введении военного положения Украине нужно будет забыть о каких-либо иностранных инвестициях – они поступать не будут. Будет только отток. Причем негативные последствия этого будут действовать еще долго после того, как военное положение будет отменено.

Что касается перспектив сотрудничества МВФ и Украины, то заявление Фонда уже опубликовано. Говорится, что у МВФ есть опыт оказания поддержки странам, в которых было и военное положение, и военные действия. Так что введение военного положения не является препятствием для продолжения кредитования со стороны МВФ.

Я думаю, что украинское политическое руководство прежде чем принимать решение о введении военного положения, проконсультировалось и с МВФ об источниках финансирования, и с нашими старшими политическими партнерами (США и руководством Евросоюза). Наверное, оно получило какие-то гарантии предоставления финансовой и экономической помощи, потому что в ином случае введение военного положения, которое неизбежно будет сопровождаться значительными экономическими потерями для Украины, могло бы стать губительным для нашей страны и лично для тех, кто решил его вводить.

Как военное положение отразится на курсе гривны по отношению к доллару? Как видим, гривна уже начала девальвировать, хотя решение о введении военного положения еще не принято. Предполагаю, что завтра, если сегодня будет принято решение о введении военного положения, мы увидим еще более глубокую девальвацию гривны и многие проявления паники.

На каком уровне остановится гривна, прогнозировать сложно, да и, наверное, не нужно. Очень многое будет зависеть от действий Национального банка.

Будет ли введена "заморозка" Национальным банком депозитов? Допускаю, что да, если паника будет приобретать значительные объемы, и люди активно начнут забирать деньги из банков. Как уже происходило и раньше, будет принято решение об ограничении выдачи денег, может быть, и по проведению расчетов.

Но в целом, гривне будет плохо. Ее ждет достаточно серьезная девальвация.

При этом неизбежным будет повышение цен, в частности, на продукты питания. Ведь любая девальвация автоматически ведет к росту цен на импорт и тянет за собой все остальные цены. Тем более, режим военного положения – это жесткая вещь. Многие страны в такой период вынуждены прибегать к средствам денежной эмиссии, когда центральные банки начинают печатать деньги и выдавать кредиты правительству. Как правило, это ведет к раскрутке инфляции. И вероятность подобного движения довольно высока.

По опыту войн и разных военных положений в социальной сфере государство в условиях вероятного товарного дефицита часто вынуждено вводить нормированное распределение, иначе говоря, карточки, чтобы распределять дефицитные продукты по карточкам.

Кроме того, поскольку военное положение вводится на основании противодействия российской агрессии, то можно прогнозировать практически полное прекращение экономических отношений с Россией. А на сегодня Украина получала из России очень много жизненно необходимых товаров. И среди все стран Россия все равно оставалась основным торговым партнером Украины.

Так, могут возникнуть перебои с топливом, если будут введены ограничения и с российской стороны на поставки нефти, бензина, дизтоплива, автомобильного газа, в том числе на поставки через другие страны, например, Беларусь (как известно, значительную часть этих ресурсов мы получаем через Беларусь). Могут возникать серьезные сложности в энергетике, если будут ограничены поставки энергетических углей, антрацита с территории Российской Федерации на территорию Украины. Ограничение поставок коксующихся углей может нанести серьезный ущерб украинской металлургии. Ну, и ядерное топливо – Украина, наша атомная энергетика, зависима практически на ¾ от российских поставок. Так что все это тоже может иметь негативные последствия.

Сейчас спрогнозировать все последствия чрезвычайно сложно, потому что закон дает настолько широкие полномочия власти регулировать в ручном режиме внутреннюю жизнь страны и ее экономическую деятельность, что нужно знать, что именно власть задумала, как и что она будет реализовывать. Вполне возможно введение больших ограничений в деятельности бизнеса, экономики. Например, может быть введен комендантский час, ограничения на въезд и выезд из страны. В связи с этим станет несладко и нашему туристическому бизнесу: ни сюда никто не приедет, ни отсюда никто не выедет. Логично, если будет запрещен выезд мужчин призывного возраста.

С другой стороны, если режим военного положения будет использован для подавления оппозиции и инакомыслия, то ситуация в стране может весьма серьезно обостриться. В любом случае, возможность введения военного положения – это фактор очень тревожных ожиданий, которые негативно повлияют на заключение разных экономических и торговых контрактов на следующий год и ударят по многим другим направлениям.

И, пока еще из страны можно выезжать, я не сомневаюсь, что усилится процесс эмиграции в виду неуверенности у людей в завтрашнем дне и в перспективе.

Любое ручное управление в условиях такого глубоко коррумпированного государства, как Украина, может привести к широкомасштабному мародерству со стороны тех военных сил, которые смогут взять под контроль все сферы нашей жизнедеятельности. В целом можно серьезно сомневаться в способности украинских военных эффективно управлять экономикой.

Остается лишь надеяться, что всего этого не случится.

Виктор Суслов, заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для "Главреда"