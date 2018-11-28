Остались ли лазейки у власти для переноса президентских выборов

Петр Порошенко

Постановление Верховной Рады о назначении даты президентских выборов (на 31 марта 2019 года) является частью процедуры, то есть выборы уже назначены. И я не вижу способов, которыми это можно было бы изменить. Поэтому, скорее всего, выборы состоятся в срок, несмотря на введение военного положения.

Как показали последние события, какие-то экстраординарные способы перенести или сдвинуть дату выборов не приносят результата. Потому с их помощью не получится перенести выборы и в дальнейшем.

Читайте такжеЛичная драма Порошенко, или Как президент сам себя высекДумаю, в вопросе назначения даты президентских выборов решающим фактором стала позиция западных партнеров Украины, которые начали недвусмысленно намекать на то, что не стоит играть с этими вещами. Украинской власти давали формальные и неформальные знаки на этот счет. Именно поэтому и была обозначена четкая дата проведения президентских выборов.

Запад прекрасно понимает, насколько низкий рейтинг у нынешней украинской власти, а потому любые попытки играть с выборами могут плохо закончиться. Причем не только для власти, но и для страны в целом. И в данном случае Запад думает, в первую очередь, о своих собственных интересах: ему не нужно, чтобы страна, которая находится под его политическим протекторатом, плохо закончила. Поэтому и осуществлялось такое давление на властные структуры в Украине, что и привело к закреплению даты выборов и принятию компромиссного решения о том, что военное положение вводится не на всей территории Украины, а лишь в 10 областях, и не на 60 дней, а на 30.

На мой взгляд, это был правильный ход, который не приведет к дестабилизации ситуации в стране.

Что касается вероятности продления режима военного положения после 27 декабря, я думаю, что это будет невозможно. Прежде всего, потому что военное положение не выгодно большому бизнесу. Считается, что стране, в которой действует режим военного положения, сложно выполнять заказы, соблюдать прописанные в контрактах условия и так далее. Уже в день рассмотрения вопроса о введении военного положения в Верховной Раде мы видели, как качнулся доллар, и начала падать гривна.

Читайте такжеТри лузера: кого военное положение лишило шансов на президентствоА все красивые рассказы МВФ о том, что он не прекратит сотрудничество с Украиной, нужно "делить на 125". Что значит "не прекратит сотрудничество"? Будет ездить туда-сюда со своими миссиями? А деньги при этом будет давать, или нет? Вот в чем вопрос.

Вообще, я считаю, что во введении военного положения на всей территории Украины нет никакой необходимости. Та локальная стычка, которая произошла в Керченском проливе, ничем не отличается от стычек, которые постоянно происходят на Донбассе, в результате чего гибнут наши ребята. Поэтому нет смысла вводить военное положение на всей территории.

Если говорить о тех областях, в которых вводится военное положение, то вряд ли все это скажется на исходе выборов в них. Я думаю, ничего не поменяется. Ведь, по сути, Радой был принят лишь порядок введения военного положения в случае российской агрессии. Эту "открытую агрессию" мы ждем уже пять лет, поэтому де-факто мы и так живем в таком же состоянии. Потому нигде ничего не изменится.

Все-таки главным лейтмотивом принятого закона была возможность ограничения прав физических и юридических лиц, а также "телодвижения" вокруг выборов. Для власти был желательным перенос выборов, потому что рейтинг ее не радует. Вот и вся история вокруг выборов и военного положения...

Введение военного положения в том виде, в котором за него проголосовала Рада, для самого Порошенко – это и победа, и провал, 50/50. Хорошо, что это решение вообще прошло в парламенте.

Однако во время голосования в Раде фракция БПП как-то не особо рьяно боролась за решение, никто особо не суетился и не пытался освобождать трибуну – так сказать, никто не проявлял энтузиазма. Это объясняется просто: во фракции БПП тоже находятся представители большого и среднего бизнеса, и они понимали, к чему может привести принятие военного положения – зная наши игры и ретивость некоторых чиновников, военное положение в Украине очень быстро могло бы превратиться в национализацию. Собственно, поэтому особо никто из депутатов БПП и "Народного фронта" не проявлял энтузиазма и не пытался "топить" за это решение.

Посмотрим, что будет дальше. Нам важно, чтобы держалась экономика, и в стране все было более-менее спокойно.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для "Главреда"