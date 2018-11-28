Путин превратил Крым в одну большую тюрьму

Арест украинских моряков / Reuters

К украинским патриотам, заключенным в тюрьму за одно только вывешивание флага страны, неотъемлемой частью которой является Автономная республика Крым, к крымскотатарским активистам, которых преследуют лишь за то, что они отстаивают права коренного народа, теперь прибавились еще и украинские моряки. Их обвиняют в нарушении государственной границы, не существующей даже с точки зрения российского законодательства, договоров России с Украиной и международного морского права.

Все эти люди – не просто заключенные. Они заложники оккупационного режима, который может доказать свою легитимность лишь путем их накапливания в крымских тюрьмах. Иначе и быть не может – оккупант хорошо помнит, что он оккупант, и с каждым новым днем после никем не признанной аннексии его нервозность увеличивается, желание доказать всем, что он тут хозяин – на суше и на море, – усиливается.

А как доказать это иначе, кроме как демонстрируя тупую силу и усиливая репрессии?

Но, если призадуматься, а разве только заключенные – заложники? А разве все Читайте такжеВятрович рассказал о быстрой декоммунизации Донбасса и Крыманаселение Крыма не в заложниках у оккупантов – независимо от политических взглядов? Вчера они присматривались к записям в социальных сетях, сегодня – к украинским паспортам крымчан, к чему будут "присматриваться" завтра, чтобы предупредить недовольство "граждан второго сорта", которых взяли в нагрузку к военной базе и которым до сих пор не доверяют – и никогда не будут доверять, потому что они слишком долго жили в свободной стране, а не при Путине?

А разве самые активные участники аннексии – не заложники? Разве мало в изоляторах и тюрьмах крымских чиновников, обвиняемых в коррупции?

Они-то думали, что предательство – это индульгенция на всю оставшуюся жизнь, а оказалось, что в чужой коррупционной вертикали они никому не нужны, кроме следователя.

Так и нынешние крымские фавориты: сегодня – на экране, завтра – в сибирской колонии, просто потому, что какой-нибудь охранник выпросит у хозяина Крым.

Так Крым и превратился в большую тюрьму с надзирателями на Перекопе и кораблями Черноморского флота вместо сторожевых собак. В полуостров заложников.

Виталий Портников, журналист для Крым.Реалии