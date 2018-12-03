Украина деоккупирует Донбасс сосисками

Мирослав Гай

Офицер резерва, заместитель главы Совета военного резерва при Генштабе ВСУ, волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко"

3 декабря 2018, 08:05

После ввоза сосисок, масла и меда над магазинами будут подняты украинские флаги.

Донбасс, война

Деоккупация Донбасса произойдет очень быстро и просто.

Как только русские уйдут из Донбасса, первое, что заедет на Донбасс - сосиски. Грузовики с сосисками.

В свое время, когда освободили Славянск от оккупации, первое, что туда привезли Вооруженные силы - продукты, в том числе, сосиски. Я помню, как те сосиски разбирали. Мы даже назвали это "войной сосисок": мы пытались привезти эти сосиски в голодный Славянск, а "гиркинцы" и россияне пытались их не пропустить. Всех пугали "бандеровцами". По факту же мы завозили туда продукты, а противник не давал нам этого сделать.

Читайте такжеЕсли Путин говорит, что хочет вас убить, то лучше ему поверитьИ, когда россияне ушли из Славянска, никакие "бандеровцы" не вырезали жителей освобожденного города, как обещала российская пропаганда. Первое, что туда заехало - сосиски. Из всех районов Славянская люди выстраивались в очереди для того, чтобы получить гуманитарку.

Итак, в тот несчастный, разрушенный и разграблен россиянами Донбасс в первую очередь заедут настоящие гуманитарные конвои. Только, в отличие от путинских "гумконвоев", там будут не танки или патроны, а хорошее украинское масло, настоящий мед, хорошее мясо и - сосиски.

Поэтому все будет быстро.

И вы увидите, что украинские флаги сразу взовьются над всеми магазинами, потому что это будет признаком того, что есть продукты. Нормальные и недорогие продукты.

Поэтому сосиски спасут мир.

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Донбасс ВСУ Славянск Мирослав Гай сосиски
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