Украина вернулась во времена Януковича

Михаил Подоляк

политтехнолог

30 ноября 2018, 08:36

Нам предлагают повторно выбрать модель государственности, которая имеет две базовых технологии - уличное избиение до крови с последующим медийным унижением оппонентов.

Нападение на Гриценко
Нападение на Гриценко / Odessa.online

И это все? Больше никаких суперкреативных идей? Насчёт того, как "эффективно" разбираться с оппонентами, которых слишком много и которые чуть более электорально привлекательны? Только угрозы, переходящие в показательные уличные избиения и обратно в угрозы? А точно поможет?

Шикарно, действительно, это то, что нам нужно. Пробежаться по кругу и вернуться туда, откуда мы так стремительно пытались убежать, начиная с 2013.

Читайте такжеУкраина стремительно несётся к крахуИтак, имеем одного из перспективных и активных потенциальных "кандидатов в президенты" Анатолия Гриценко. Не факт, конечно, что это нужный и полезный нам кандидат. Не факт, что он имеет хорошие шансы дойти до финала. Не факт, что он в итоге станет таки договороспособным, откажется от странной психологии воина-одиночки и предложит нам некую команду. Тем не менее, Анатолий Степанович весьма привлекательный для многих кандидат с активными медийным позициями. Он явно пытается задать иную повестку общественных обсуждений, чем действующий президент.

И что происходит? Очередное нападение управляемых "спортсменчиков". Показательное и жестокое. Под запись. И без последствий. Впрочем, само по себе нападение указывает нам на возможные мотивы и на предпочтительный стиль будущей избирательной кампании.

В забытые уже "времена Януковича" подобное стало в какой-то момент ключевой практикой. Взаимные раздражения и ненависть зашкаливали. Казалось бы, за пять лет можно бы укоренить в стране иной тип диалога. Но нет. Наоборот... Все опять свелось к избиению оппонентов. Отлично. И? Кто за это несёт ответственность?

Правильно. Две вертикали. Судебно-прокурорская (президентская, БППшная) и полицейская (аваковская, НФ-вская). И что мы должны подумать о партиях власти? 

Читайте такжеЕсли бы враги захватили Украину...Ладно, с кулачным стилем понятно - "когда нет аргументов, просто бей в морду". Но как быть с грандиозным пиаром на военном положении? Ребята вводят ограниченный режим и при этом в три священных рта - Порошенко, Турчинов, Гройсман - клянутся, что никаких нарушений фундаментальных прав граждан не будет. Никаких изъятий имущества. Никаких личностных ущербов. А уже на второй день появляется некое "районное чучело" в многострадальной Херсонской области, которое вальяжно так открытым текстом говорит: "плевать я хотел на всех президентов и премьеров, потому прямо сейчас начну изымать частные пансионаты, гостиницы вплоть до ресторанов, чтобы разместить и покормить". Точно, мы ведь и вчера беспредельничали, а сейчас и вовсе жирно пограбим местных, прикрыв все это патриотикой.

Так вот, нам на полном серьезе предлагают повторно выбрать нынешнюю модель государственности. Ту самую модель, которая чрезвычайно не эффективна экономически, но которая имеет две базовых технологии - уличное избиение до крови с последующим медийным унижением оппонентов. А также абсолютное игнорирование слов первых лиц государства со стороны мельчайших клерков. Кровь и вранье. Вранье и кровь. Кому ещё нужны билеты на вторую серию?

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избиение Анатолий Гриценко выборы-2019 Михаил Подоляк
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