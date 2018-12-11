Как Минобразования объявило войну ветряным мельницам

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

11 декабря 2018, 10:59

В обучении огромное количество проблем, но "министерка" не обращает на них внимания

Лилия Гриневич
Лилия Гриневич / "Прямий"

В Министерстве образования нашли новую проблему - не туда дивчата наши идут. Вместо того, чтобы нести свет гендерного равенства и дружными рядами валить на мехматы и радиофаки (которые еще не успели закрыть), дивчата идут на филологов и прочие гуманитарные специальности. Кто виноват в этом неподобстве? Гриневич уверена, что социум. Он, дескать, неправильно формирует наших дивчат и они вместо того, что работать прорабом на стройке лезут в гуманитарные настройки. И вот министерство решило бороться с цим неподобством. Сначала цитата:

79% вступників до університетів на гуманітарні науки та мистецтво — це дівчата. На інжернерний профіль вступає 23% дівчат, а на будівництво та архітектуру — 32%. Про це заявила міністерка освіти Лілія Гриневич на Другому Українському Жіночому Конгресі у Києві.Такий професійній вибір міністерка освіти Лілія Гриневич пов'язує із соціалізацією дитини.

Вы обратила внимание на это "министерка"? Это еще один продукт выкидышей гендерного равенства, что обосновались на "Громадськом" и изгаляются над языком, чтобы доказать, что слон тоже может быть бабой, а самка гиппопотама способна махать кайлом лучше, чем самец носорога.

Кто же виноват? Есть ответ.

Читайте также"Впаривают пургу!": Ницой обрушилась на Миниобразования"Це не випадковий збіг обставин: професійний вибір — результат соціалізації дитини. Стереотипи та гендерні розриви необхідно долати, і Міністерство освіти і науки вже кілька років намагається робити це", — сказала Гриневич.

У меня вопрос - а разве кто-то препятствует женщинам идти учиться на инженерные специальности? Может быть, это нормально, что я не могу грудью кормить детей? Может быть так заложено природой, что женская природа может более успешно решать одни задачи, а мужская другие? Потому вместе они дополняют друг друга?

Может быть Министерству образования стоит озаботиться тем, что Черновицкий национальный университет не отапливается и студенты сидят дома, потому что руководство не смогло вовремя договориться о поставках газа? Или что университеты превратились в частные феоды, которые стригут бабло на продаже никому не нужных дипломов? Может быть вас озаботит, что в профильном судостроительном университете им Макарова в Николаеве на инженеров-судостроителей пошло 7 человек, а на учителей физкультуры 30? Не беспокоит ничего?

Украинское образование в нынешнем виде – это абсурд

Может быть пора прекратить практику, когда за деньги налогоплательщиков никому не нужные преподаватели читают на радиофаке что-то вроде "История образования в нашем ВУЗе", только потому что никому не нужному старенькому профессору нужно дать часы? И все это ценой изнасилования юных умов никому не нужной фигней, вместо того, чтобы дать еще один дополнительный урок английского?

Нет, их волнует гендерное неравенство.

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Лилия Гриневич министерство образования Юрий Романенко
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