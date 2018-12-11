США не готовы защитить Украину от России

Эсминец США Arleigh Burke / military.com

Мои слова о том, что Путин обязательно нападет на Украину, вызвал огромный резонанс – его обсуждали, цитировали, видео посмотрело больше 500 тысяч людей всего за несколько дней.

Для меня это был шок в хорошем и плохом смысле.

В хорошем потому, что много людей осознают реальность российской угрозы, широкомасштабной войны против Украины, не витают в розовых облаках.

В плохом потому, что многие чувствуют, что страна немножко расслабилась. Кто-то думает о войне, а кто-то считает "Да ладно, бросьте, ничего не будет, все это ерунда, Порошенко придумал военное положение..." Очень много разговоров было о диктатуре Порошенко.

Читайте такжеПутин обязательно нападет на УкраинуЯ не исключаю, что у Петра Алексеевича есть желание избраться на второй срок и иметь больше власти, но дело в том, что существует абсолютно реальная угроза – и когда президент выходит в Раду с предложением о 60 днях военного положения, а выходит оттуда с кастрированным законом о 30 днях в 10 областях, а вокруг трибуны скачут политики, которые думают только о предстоящих выборах и не берут в расчет российскую угрозу – это плохая история. Даже не про политиков, а про нас и то, чего мы добьемся, если будем так относиться к этой угрозе.

В итоге военное положение от Порошенко получилось мягким, не влияющим на внутриполитическую жизнь. Я бы хотел более жесткого и тотального военного положения, потому что мы сейчас должны быть очень собраны перед угрозой российского вторжения.

Трамп отказался встречаться с Путиным из-за наших моряков, их увезли в Москву, в "Лефортово" – потому что это личные пленники Путина, а "Лефортово" – тюрьма КГБ. Никаким заявлением моряков на камеру верить нельзя и даже транслировать нельзя – на них осуществляется давление, применяются угрозы, пытки.

Читайте такжеПутин может подождать с захватом Украины до 27 декабряНо готова ли Америка идти с кораблями НАТО через Керченский пролив? Мое ощущение – не готова. В Киев приезжал Джордж Кент, бывший первый зампосла США в Украине, сейчас он заместитель госсекретаря США по Восточной Европе. Как дипломат, он говорил дипломатическим языком, но все же прямо сказал, что вся российская пропаганда об американских базах в Украине не имеет под собой почвы, никаких баз тут не будет и американские солдаты здесь воевать не будут. Еще один тезис: Украина должна защищаться, а партнеры ей помогать, но это не значит, что будет прямая военная помощь. Совместный проход кораблей НАТО вместе с украинскими тоже находится в обсуждении, но я думаю, что это также вряд ли произойдет.

Насчет морских санкций консультации сейчас ведутся переговоры с ЕС и НАТО. По моим ощущениям, США не хотят делать много без совместного решения с ЕС и НАТО. Кент также дал понять, что война по мнению США – не единственная проблема для Украины, потому что существует также коррупция и миграция. По России – позиция однозначная, но степень жесткости пока не ясна.