Пой и не вы***йся

Святослав Вакарчук / KP.UA

У меня чуть не лопнули глаза...

Человек, который совсем недавно писал статью о необходимости реформы судебной системы и верховенстве права, - обсуждает решение суда по Насирову на уровне продавщицы бабы Маши. Типа "все судьи пи***асы".

"Навіть якщо воно правильне по закону, воно не правильне по духу".

По духу, б***ь!

Верховный судья по духу.

Дальше - больше. Потенциальный кандидат в президенты считает, что суд должен принимать решения на основании "cуспільного інтереса".

Читайте также"Воистину Воскрес!": Сеть о возвращении НасироваА какое отношение ты, Слава, имеешь к "cуспільному інтересу"? Как ты его определяешь. и кто тебе дал право на это?

Пока ты думаешь (если вообще думаешь), я тебе сразу отвечу.

И у Януковича, и у Порошенко - суды тоже работают на основании "cуспільного інтереса", который определяется лично ими. И потому чудесным образом совпадает с их собственным.

Так что пока ты по сути своей - ничем от них не отличаешься.

Поэтому пой. И не вые*уйся.