Пой и не вы***йся

Почему Вакарчук ничем не отличается от Януковича и Порошенко
У меня чуть не лопнули глаза...
Человек, который совсем недавно писал статью о необходимости реформы судебной системы и верховенстве права, - обсуждает решение суда по Насирову на уровне продавщицы бабы Маши. Типа "все судьи пи***асы".
"Навіть якщо воно правильне по закону, воно не правильне по духу".
По духу, б***ь!
Верховный судья по духу.
Дальше - больше. Потенциальный кандидат в президенты считает, что суд должен принимать решения на основании "cуспільного інтереса".
Читайте также"Воистину Воскрес!": Сеть о возвращении НасироваА какое отношение ты, Слава, имеешь к "cуспільному інтересу"? Как ты его определяешь. и кто тебе дал право на это?
Пока ты думаешь (если вообще думаешь), я тебе сразу отвечу.
И у Януковича, и у Порошенко - суды тоже работают на основании "cуспільного інтереса", который определяется лично ими. И потому чудесным образом совпадает с их собственным.
Так что пока ты по сути своей - ничем от них не отличаешься.
Поэтому пой. И не вые*уйся.
#СиндромНасірова Судді в Старій Системі завжди! знайдуть законне обґрунтування для будь-яких своїх рішень. По процедурі, по формі, по дідьковій матері...їхнє завдання- захищати своїх!Опубликовано Святославом Вакарчуком Среда, 12 декабря 2018 г.