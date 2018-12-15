Интерес украинцев к выборам не имеет рационального объяснения

Андрей Головачев

политический эксперт

15 декабря 2018, 10:04

Про выборы как политический спорт.

выборы, президент

С рациональной точки зрения невозможно пояснить то с каким упоением, интересом, ажиотажем простые (пересiчнi) украинцы обсуждают шансы того или иного кандидата на президентство. Люди спорят, ругаются, убеждают, банят друг друга, изучают данные КМИСа, анализируют стратегии, выявляют спойлеров, кто кого финансирует и т.д

Подобное поведение украинцев иррационально, потому что выборы президента не имеют к ним почти никакого отношения. В том смысле, что исход этих выборов никак не повлияет на жизнь широких народных масс. Они как были самыми бедными в Европе, так и останутся. Возможно станут еще беднее.

Выборы президента важны только для олигархических кланов и той части интеллигенции кто на них работает, для которых выигрыш или проигрыш действительно многое значит. Многим после проигрыша придется покинуть страну, кто-то, наоборот, сможет триумфально вернуться.

Читайте такжеРаз украинская политика - театр, то почему бы не проголосовать за профессионалов?Проще говоря, наши выборы -это ответ на вопрос: КТО будет пилить бюджет в следующие 5 лет. Это большая игра для правящего класса. Народ к этому отношения не имеет. Точнее имеет только как объект последующего ограбления.

Так почему народ с таким удовольствием принимает участие в этих играх богатых и бежит к избирательным участкам? Он что не понимает, ЧТО происходит? Он что не понимает, что выборы ничего не изменят в его жизни?

Ответ: За исключением полных олигофренов, все всё понимают

Тогда почему принимают самое живое участие в выборах?

Все дело в том, что народ рассматривает политическую борьбу кланов в Украине как своего рода состязание, как спорт, как зрелище, как схватку кланов, как гладиаторские бои, если угодно. А это очень увлекает! В таком зрелище у каждого человека естественным образом, как и в спорте, появляется свой фаворит (своя команда), на которого ты ставишь.

Ничего рационального в таком поведении нет и быть не может. Разве рассчитывает человека получить какую-то выгоду от того, что "Динамо" Киев или "Шахтер" станет чемпионом Украины? Нет! Выгоду получат игроки, тренеры, владельцы клубов, а болельщик получит... моральное удовлетворение. Это иррациональная выгода, которая возникает, когда человек в силу непонятных иррациональных причин начинает связывать себя с каким-то из участников состязания.

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Именно это и происходит в украинской политике. Люди не рассчитывают получить материальную выгоду от результатов выборов, но они увлекаются как в спорте, их затягивает интрига, как в футболе или боксе. Кто же победит?! Победит ли "их команда" или их политический боксер? И поэтому люди бегут к избирательным урнам, чтобы быстрее разрешить неопределенность и получить эмоциональное удовлетворение.

Поэтому интерес украинцев к выборам не имеет рационального объяснения, но вполне объясним с иррациональной, если воспользоваться спортивной аналогией. Украинцы играют в политический футбол. Пока так. Каждому этапу политической культуры свое отношение к выборам.

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