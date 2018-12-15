Путин сам заставит действовать Европу жестче

Виталий Портников

Публицист, журналист

15 декабря 2018, 11:42

Даже если она этого не хочет.

санкции, Россия

Решение саммита Евросоюза продолжить санкции против России, но не усиливать их после агрессивных действий Кремля в Керченском проливе - это и есть европейский консенсус.

Он может показаться не соответствующим тому уровню опасности, который сегодня очевиден для каждого, кто следит за политикой России по отношению к цивилизованному миру. Но он таков, какова Европа.

В ЕС есть группа стран, которая уверена, что на каждое агрессивное действие Москвы нужно отвечать новыми санкциями, повышать уровень реакции, показывать Путину, что он не останется безнаказанным. Но позиции этих стран ослаблены процессом выхода Великобритании из ЕС и конфликтом Польши с Еврокомиссей. Балтийские страны сами по себе могут не так уж много.

Читайте такжеПутин балансирует на лезвии ножаИ есть группа стран, которые очень хотели бы отмены санкций против путинского режима. Позиция этих государств значительно усилилась после прихода к власти нового правительства Италии, в которое вошли откровенные сторонники Путина. Именно после этого триумфа популистов в Риме заговорили о необходимости полноценной дискуссии о целесообразности санкционной политики.

Между этими двумя полюсами - страны, которые, по сути, соблюдают нейтралитет по отношению как к новым жестким действиям, так и к возможности отказа от санкций. Именно эти страны считают, что нужно сохранять статус-кво. Новые санкции не вводить, чтобы не обострять ситуацию и не ставить под угрозу интересы собственного бизнеса. Но и старых не отменять, чтобы не создавать иллюзии, что ЕС капитулирует перед Кремлём и готов согласиться с его политикой.

Главную роль в этой группе играют "гранды" ЕС, Германия и Франция, которые к тому же пытаются добиться деэскалации ситуации в Керченском проливе, предпринимают для этого дипломатические усилия вроде запуска переговоров в "нормандском формате" и опасаются, что новые санкции помешают этим попыткам.

Поэтому европейский консенсус сложился именно вокруг позиции этой группы стран. Свою роль, конечно, сыграл их вес в Евросоюзе и объективная реальность - керченский кризис. Именно поэтому итальянцы  не настаивали на дискуссии относительно целесообразности санкционной политики, так как после очередных агрессивных действий Кремля такая дискуссия была бы не в пользу его защитников.

Читайте такжеПутин во Франции козырнул босяцкой самоуверенностьюПонятно, что Украине хотелось бы большего - ужесточения санкций против агрессора. Но и России хотелось бы большего - отмены санкций с помощью своих сторонников в ЕС.

Объективная реальность, однако, такова, что складывается тенденция в пользу не просто продолжения, а возможного ужесточения санкционной политики в будущем. Потому что нынешний санкционный консенсус базируется на расчете, что Россия оценит  неусиление санкций и проявит благоразумие.

Однако это - ошибочный расчет. В Москве будут воспринимать продолжение санкций как враждебное действие, а то, что их не ужесточили, даже не заметят. И никакого благоразумия не проявят. И никакой деэскалации не будет.

Россия вынудит европейцев реагировать жёстче - даже если они этого и не хотят.

Виталий Портников, журналист, для Эспресо

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Россия Евросоюз Европа Виталий Портников Керченский пролив сакнции
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