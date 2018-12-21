Турчинов оторвался от реальности

Михаил Подоляк

политтехнолог

21 декабря 2018, 09:11

Он искренне верит, что происходящее в Азовском море это какая-то игра. Где есть передвижения каких-то шахматных фигур.

Турчинов

Повторный керченский рейд, столь уместно (впрочем, как всегда) анонсированный главой СНБО Турчиновым, однозначно подчёркивает усугубление процессов государственного гниения.

Да, разумеется, мы имеем право пользоваться Азовом и проливом. Да, разумеется, на днях мы получили "крутейшую" (какую по счёту? сотую или тысячную?) резолюцию Генассамблеи ООН, что русские не правы. Да, разумеется, они абсолютно не правы и тупо агрессивны. Но... Есть божественные фантазии о справедливости, а есть реальные адские обстоятельства... В которых никто не отменял тот простенький фактор, что РФ плевать на резолюции/общественное мнение, но не плевать на агрессию/стрельбу/захват украинских парней и собственности...

Так вот, наша управленческая болезнь настолько очевидна, что Александр Валентинович непроизвольно всего лишь изящно подчеркнул ее ключевые признаки...

Читайте такжеЗаявления Турчинова - доказательство, что власти готовы пойти на все ради своих креселПервый: абсолютно неадекватное восприятие того, что происходит. В стране, мире, везде. Вот просто неадекватное восприятие. И точка.

Второй: совершеннейшее, просто сказочное неумение держать язык за зубами. По любому поводу. Даже не задумываясь над тем, насколько ты карикатурен. Что, впрочем, и хорошо, потому что сам рейд уже практически бесполезен, а все заинтересанты отлично оценят его провокативный потенциал.

Третий: тотальная неготовность решать действительно реальные и насущные проблемы. Международные суды, компенсации внутренние и внешние, возврат моряков, возврат имущества, уголовка с выходом на Интерпол.

Четвёртый: потрясающая неспособность оценивать текущие и будущие риски. Но маниакальная готовность жертвовать другими людьми в любом количестве. Почему Турчинов вообще делает подобное заявление вслух? Потому что "все равно". Ему. Почему мы не получили надлежащих ответов по прошлому рейду и прежде всего, по механизму освобождения наших ребят? Потому что "все равно" в квадрате. Главное ведь - опять отляпать очередную глупость...

Читайте такжеУкраина обязана присутствовать в своих водахНо польза таки есть. Мы, наконец-то, должны признаться себе, что влиять на таких невозможно и что они обязательно дойдут до феерического финала по "пути абсурда". А также зафиксировать тот простой факт, что ребята слишком оторваны от реальности и искренне верят, что всё это какая-то игра. Где есть передвижения каких-то шахматных фигур. Хотя на самом деле - это совсем не игра, но чужие жизни и судьбы. Сохранение же Турчинова в роли главы СНБО, несомненно, окончательный приговор системе безопасности.

Но, с другой стороны, столь безумное анонсирование гарантировано вынудит европейских и американских дипломатов на пальцах объяснить этим талантливым ребятам, что можно делать, а чего делать категорически нельзя, когда с той стороны находятся маниакальные ru-шники. И почему никому не нужна новая эскалация. А сделать это придётся в любом случае, потому что своими словами Турчинов на ноль умножил... Курта Волкера, ещё вчера высказывавшего в парламенте ровно противоположные мысли.

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СНБО Россия Украина Керченский пролив Азовское море Александр Турчинов Михаил Подоляк
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