Тимошенко может проиграть выборы из-за двух фейковых кандидатов

Андреас Умланд

старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества в Киеве

26 марта 2019, 10:59

Президент Украины, парламент, правительство, Генеральная прокуратура и ЦИК дали добро на регистрацию таких кандидатов, несмотря на их громкую приверженность "западным стандартам" и "европейским ценностям".

Тимошенко
Юлия Тимошенко / УНИАН

До президентских выборов в Украине осталось меньше недели, и ни один из кандидатов не победит с более чем 50% в первом туре. Комик Владимир Зеленский лидирует в опросах и наверняка войдет во второй тур 21 апреля. Большой вопрос, столкнется ли он с действующим президентом Петром Порошенко или бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко. Порошенко опережает Тимошенко менее чем на 2%, поэтому гонка напряженная. Порошенко рассчитывает на несколько вещей, чтобы войти во второй тур.

Читайте такжеГлавная загадка ТимошенкоОдним из них является появление "технических кандидатов", призванных сбить с толку избирателей. Два политических деятеля - Юрий Тимошенко, солдат-доброволец и Юлия Литвиненко, тележурналист - призваны сократить количество голосов в пользу Тимошенко в день выборов. Конечно, каждый гражданин Украины имеет право выдвинуть свою кандидатуру на выборах, но эти два кандидата настолько незначительны, что не упоминаются в большинстве опросов общественного мнения, и за ними не стоят кампании или политические движения. Эти два имени в избирательном бюллетене - явная попытка ввести в заблуждение тех, кто хотел бы избрать Юлию Тимошенко. Определенное количество избирателей ошибочно могут отдать свой голос Юрию Тимошенко или Юлии Литвиненко, когда намерены голосовать за Юлию Тимошенко.

Успешная регистрация Юрия Тимошенко и Юлии Литвиненко в ЦИК была бы невозможна без молчаливого одобрения того самого государства, которое в настоящее время пользуется широкой поддержкой Запада. Президент Украины, парламент, правительство, Генеральная прокуратура и ЦИК дали добро на эту и другие хитрости в преддверии президентских выборов, несмотря на их громкую приверженность "западным стандартам" и "европейским ценностям". То, что Украина пошла на этот обман, несмотря на соглашение об ассоциации с ЕС и хартию о стратегическом партнерстве с Вашингтоном, должно дать повод западным партнерам Киева сделать паузу.

Читайте такжеОдна маска на двоих: что общего между Тимошенко и ПорошенкоПорошенко и Тимошенко очень близки друг другу в последних опросах. Это означает, что кандидатуры Юрия Тимошенко и Юлии Литвиненко могут стоить Тимошенко президентства. Из-за технических кандидатов Юлия Тимошенко может занять третье место в первом туре, и, возможно, не будет готова принять такой результат. Бескомпромиссная позиция Юлии Тимошенко была бы легитимной, если бы разница между ее поддержкой и победным результатом Порошенко была бы примерно такой же или даже меньше, чем проценты, приобретенные Юрием Тимошенко и/или Юлией Литвиненко. Еще хуже, если бы Порошенко затем победил во втором туре. В таком случае было бы правдоподобным утверждать, что Юрий Тимошенко и/или Юлия Литвиненко украли президентство Юлии Тимошенко. Безусловно, вероятность вышеописанного сценария невелика. Скорее всего, Порошенко будет или третьим, или вторым, и запаса его лидерства, по сравнению с результатом Юлии Тимошенко, будет достаточно, чтобы избежать фундаментальных сомнений.

Технические кандидаты не новички в выборах в Украине. Подрыв честной политической конкуренции путем преднамеренного введения в заблуждение избирателей посредством словесных игр о выборе, который они делают в день голосования, был одним из основных продуктов постсоветской политики с 1991 года. Постсоветская политика имеет богатую историю создания псевдопартий с именами и программами, специально отобранными для того, чтобы ввести избирателей в заблуждение относительно идентичности и идеологии реальных конкурентов на выборах.

Читайте такжеХитрый план Юли: как Тимошенко собирается выиграть выборыПожалуй, самый печально известный пример - ультранационалистическая "Либерально-демократическая партия" Владимира Жириновского, которую советский античный режим изобрел в 1990 году, чтобы дискредитировать и затенить реальное либерально-демократическое движение, появившееся в то время. С тех пор были сотни примеров выборов на постсоветском пространстве с появлением так называемых "технических" партий и кандидатов, названия и программы которых звучали так же, как и у какой-то подлинной политической силы, претендующей на огромную электоральную поддержку.

Можно было бы надеяться, что Украина преодолела такую патологию, по крайней мере на национальном уровне, после почти 30 лет независимости и трех продемократических потрясений в 1990, 2004 и 2013-2014 годах. Тот факт, что "политтехнологи" действующего президента используют такие дешевые уловки, чтобы сохранить свою власть, не внушает оптимизма. Это яркая иллюстрация продолжающегося хулиганства, аморальности и псевдопатриотизма громкого проукраинского клана, который в настоящее время доминирует в Киеве. Большинство западных наблюдателей надеются на продолжение президентства Порошенко после апреля 2019 года. Но их ожидания в отношении его второго срока с учетом сомнительных инструментов, которые использовала команда действующего главы государства, не должны быть высокими.

Андреас Умланд, старший научный сотрудник Центра европейской безопасности Института международных отношений для Atlantic Council

Выборы президента 2019 в Украине

В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.

Изначально комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.

За ним о своем снятии объявил другой кандидат — Дмитрий Гнап. Он тоже сделал это в пользу Гриценко.

Затем свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кривонос — высокопоставленный офицер ВСУ. Он считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего — президента Петр Порошенко, — поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины.

7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Александра Вилкула.

Последним на данный момент снялся с выборов Дмитрий Добродомов — кандидат от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик. Теперь кандидатов в президенты на выборах 2019 осталось уже меньше четырех десятков.

8 марта в ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины. В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссии.

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