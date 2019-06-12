Что происходит в Казахстане и при чем тут Зеленский

По словам эксперта, уровень фальсификаций на выборах в Кахастане Украине даже не снился / Reuters

Нынешние президентские выборы в Казахстане стали судьбоносными для этой страны. Во-первых, потому что впервые за все время независимости государства в выборах не участвовал Нурсултан Назарбаев.

Во-вторых, потому что его преемник Жомарт Токаев (Назарбаев лично выбрал Токаева, назвал и показал пальцем) набрал даже при нынешней системе выборов в Казахстане и очевидных грубых фальсификациях чуть больше 70% голосов, а его главный оппонент Амиржан Косанов, бывший журналист и чиновник – около 20%.

Для оппозиции Казахстана 20% – это абсолютный рекорд. Ведь, даже когда в посткризисный 1999 год кандидат от коммунистической партии на выборах в Казахстане набрал 11%, уже заговорили о том, что власть зашаталась. Потому 20% у оппозиции сейчас, в нынешних условиях, могут считаться признаком того, что в казахстанском обществе происходят тектонические сдвиги.

Читайте такжеОтставка Назарбаева - репетиция ухода ПутинаВ Казахстане вся система была заточена и выстроена под одного человека, под одну партию. Потому и сейчас там действуют привычными методами – затыкают рты всем подряд.

Первая волна протестов прокатилась, когда Астану переименовали в Нурсултан. В период тех акций абсурд ситуации и маразм правоохранительных органов доходил до того, что, если на протест выходил парнишка с белым плакатом, его вязали, выходила девушка, развернув воображаемый плакат (в ее руках ничего не было), ее тоже тут же "запаковали".

Сейчас мы наблюдаем вторую волну протестов в Казахстане, которая куда более серьезнее первой.

Протесты не стихают уже пару дней. Казахстанская оппозиция, которая практически вся находится за границей, заявляет, что нельзя признавать результаты этих президентских выборов, что акции протестов должны продолжаться. Насколько долго это продлится? Это предугадать практически невозможно.

В любом случае, нынешние митинги в Казахстане связаны с тем, что людей по привычке забыли спросить, что они думают.

Читайте такжеУходя - не уходи: почему отставка Назарбаева с поста президента ничего не значитКроме того, фальсификации на этих выборах просто не налезают на голову. Украине такой уровень фальсификаций даже не снился! Там были и массовые вбросы, зарегистрированные на камеры, и избирательные комиссии, которые уже после закрытия участков переписывали протоколы. На тех немногочисленных участках, где были наблюдатели от оппозиции, получался один результат, но в протоколе в системе оказывался совершенно другой – все было перевернуто с ног на голову.

По информации оппозиции, в больших городах Казахстана Амиржан Косанов или победил Токаева, или пришел с ним к финишу "ноздря в ноздрю", то есть должен быть второй тур выборов. Но голоса "подкрутили". Однако увлеклись этим процессом настолько, что вызвали возмущение людей.

Задержания в Казахстане проходят довольно жестко: винят и несовершеннолетних детей, и бабушек, уже есть один погибший (милиционер ударил этого человека дубинкой по голове, и он скончался в больнице), зафиксирован один случай суицида (женщина, которую задержали, порезала себе вены в машине, в которой перевозили задержанных).

Теперь вопрос – кто кого: либо эти протесты будут становиться более массовыми, и ситуация начнет меняться, либо все останется по-прежнему. Я сомневаюсь, что в Казахстане что-то будет меняться.

Почему в Казахстане не восприняли преемника Назарбаева? Страна долгие годы жила с одним диктатором, он назначил себе преемника – такой сценарий оказался приемлемым в Туркменистане и Узбекистане, но не в Казахстане. В Казахстане так не случилось по нескольким причинам.

Читайте такжеОтставка Назарбаева: что ждет Казахстан после смены лидераВо-первых, Казахстан по уровню культуры и развитию общества никак нельзя сравнить ни с Узбекистаном, ни с Туркменистаном. Казахстан – более прогрессивный. Это – самая обеспеченная страна в Центральной Азии, там у людей есть деньги, там самый высокий уровень средних зарплат и пенсий, по сравнению со всеми центрально-азиатскими странами.

Во-вторых, все 20 лет при Назарбаеве продолжалась программа студенческого обмена: государство на 100% обеспечивало проживание и обучение своей молодежи, если казахский абитуриент поступал в любой из университетов мира, но с условием – они потом должны были вернуться в Казахстан. Таких людей были десятки тысяч. Государство так оплачивало учебу и в Оксфорде, и в Йеле, и в Принстоне. И все эти люди, отучившись за границей, вернулись, все живут в Казахстане. Эти люди видели, как живут за рубежом. В свою очередь, Туркменистан и Узбекистан – это полностью закрытые, сосредоточенные сами в себе государства. В них не было даже предпосылок не было для протестов, даже элементарной базы.

В-третьих, в Казахстане, как ни в какой другой из стран региона, сильна тревога из-за близости с Россией. У Казахстана есть общая граница с Россией, а люди, живущие в северных областях Казахстана, даже сим-карту в телефонах не меняют и остаются с российскими телефонами. Потому такие инициативы Назарбаева, как перевод казахского языка на латиницу, были горячо поддержаны одной частью общества, но вызвали возмущение у другой.

Таким образом, часть электората в Казахстане смирилась с бессменностью власти, другая часть смирилась, что будет один правитель, который со временем умрет, после чего они заживут нормально, но этот правитель взял и назначил себе преемника. При этом сам Назарбаев ведь власть не отдал. Он оставил себе все властные полномочия, построив сложную и запутанную систему их распределения. Это лишь видимость, что Назарбаев отдал власть.

Читайте такжеДве причины, почему Назарбаев ушел в отставкуНа самом деле, Назарбаев остается руководителем совета безопасности Казахстана, а его дочь – спикером парламента. В законе Казахстана четко говорится, что, если президент после выборов уходит с должности, то его место автоматически занимает глава парламента, и перевыборы не предусматриваются.

Многие политологи говорили, что казахский народ не готов выбрать Даригу Назарбаеву. Потому Токаев пошел на выборы, чтобы через полгода-год отдать власть Дариге, чтобы, таким образом, все осталось в семье. Посмотрим, как произойдет на деле.

Очевидно, что количество граждан Казахстана, которые не довольны результатами выборами, значительно. Хотя "избранный" президент Токаев заявляет, что протестует лишь несколько человек, которые ориентируются на фейковые новости. Однако, скорее, он очень недооценивает своих сограждан.

На что готова власть, чтобы подавить протесты? Готова ли она применить оружие? Практика протестов казахстанского Жанаозена несколько лет назад показала, что власть готова стрелять. Тогда стреляли на поражение. Потому и сейчас не стоит исключать такой вариант. Соответствующий опыт у них есть.

Еще один интересный момент… На жителей Казахстана вполне могли повлиять слова президента Украины Владимира Зеленского, когда были объявлены результаты второго тура выборов. Он тогда обратился к странам бывшего Советского Союза: "Посмотрите на нас: возможно всё".

Более того, западные журналисты и аналитики, а также те немногочисленные нейтральные или оппозиционные СМИ, которые есть в Казахстане, напрямую сравнивали главного оппозиционного лидера Амиржана Косанова и указывали на то, что его программа и лозунги если не слово-в-слово совпадали, то имели очень много сходств с программой и лозунгами Владимира Зеленского. Такое впечатление, что Косанов просто переписал часть предвыборной программы Зеленского.

Как нынешние события в Казахстане могут повлиять на взаимоотношения Украины и Казахстана? Это – сложный вопрос, на который я не берусь ответить.

Казахстан при Назарбаеве был главным проводником пророссийской политики. В свое время именно Назарбаев предложил Путину создать Евразийский союз. Он ностальгировал по Советскому Союзу. А отход Назарбаева от России начался только после российской агрессии в Украине. Но даже это не помешало Назарбаеву и Путину формально поддерживать близкие отношения. Так, например, буквально две недели назад Нурсултан Назарбаев пригласил Путина в город Нурсултан, чтобы вручить ему орден Нурсултана за укрепление дружбы (как я понимаю, тоже с Нурсултаном). Зато теперь у Путина есть медаль имени Нурсултана, выданная в Нурсултане – пусть радуется.

Илья Лукаш, журналист и эксперт по вопросам Центральной Азии, специально для Главреда