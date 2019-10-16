Парадокси політичного дорослішання

Верховная Рада / Фото: УНИАН

У суспільстві побутує думка – і її розганяють старі політики, – що депутати від "Слуги народу", які зайшли в парламент під брендом "Зеленський", надто молоді, непрофесійні, не мають політичного досвіду і, взагалі, це суцільно весільні фотографи і SMM-менеджери. Відповідно, вони будуть суперлояльними і керованими – просто "пальчиками" для натискання кнопок. Це не так. Багато з нас, хто прийшов у парламент за списками правлячої партії, мають за плечима успішний досвід: у професійній сфері, побудові ефективного бізнесу або в законотворчій діяльності в рамках громадських організацій – того ж "Офісу ефективного регулювання" (BRDO).

Крім цього, новообрані депутати, особливо мажоритарники, по-справжньому відчувають свою відповідальність перед виборцем. Вони розуміють, що їм доведеться повертатися в округи і, дивлячись в очі людям, пояснювати, чому вони проголосували так чи інакше. З огляду на відразу взятий парламентом темп "турборежиму" і брак досвіду, "слуги народу", дійсно, спочатку боялися сперечатися. Але вже зараз ми готові оспорювати думку керівництва фракції, якщо вважаємо, що вона йде врозріз з інтересами держави та виборців. І чим далі, тим частіше це відбуватиметься. Це політичне дорослішання.

Більшість наших депутатів реально почали займатися законами, розбиратися в нюансах, готувати правки, оцінювати наслідки. На підкомітетах реально читають, які правки подаються, обговорюють, буде це корисно країні чи їх краще відхилити. Вони розвиваються, вчаться і прогресують божевільними темпами. До Нового року вони стануть більшими професіоналами і фахівцями в законотворчості, ніж всі колишні депутати разом узяті, які в Раді не з'являлися. А якщо взяти до уваги те, що у "слуг народу" немає за спиною великого бізнесу, який пожирає весь час і думки, лобістською діяльністю вони теж навряд чи будуть займатися.

І тому я кажу, що вони – це найкращі депутати з усіх, які були в Україні за 15 років. Зараз спаде "турборежим" прийняття законів, і у депутатів з'явиться ще більше часу на вивчення нюансів законодавства. І вони задумаються про те, що, крім законотворчості, треба ще виявляти свою політичну позицію, і почнуть самовизначатися. Якщо спочатку свіжоспечені депутати боялися її висловлювати, то зараз вже потихеньку про це говорять, а в майбутньому будуть заявляти про свою позицію на повний голос: ні, за це ми голосувати не будемо. І у керівництва фракції не буде можливості до цього голосу не прислухатися. Приблизно до Нового року зміни остаточно побачать вже і в керівництві партії. Думаю, що очільники парламенту, той же Дмитро Разумков, дуже сильно здивуються. Та вони просто очманіють від того, наскільки швидко відбулася трансформація народних депутатів. І пану Дмитру варто весь час собі нагадувати, що він хоч і не перша особа в державі, але – й не друга! І, в першу чергу, він вже державний діяч, на якому лежить велика віповідальність за долю нашої країни. Незалежно від шляху, завдяки якому він посів це місце.

І це насправді добре. Бо парламент – це, насамперед, місце для дискусій, а не завод, коли ти "шуруєш" закони і всі просто, не замислюючись, тиснуть на кнопочку. Всі нюанси потрібно обговорювати. Необхідно розуміти, що Україна різна: різне суспільство, різні прошарки, у всіх різне бачення самої України. Пробудження депутатів правлячої партії сприятиме об'єднанню Ради в цілому. І щоб уже зовсім – прошу усіх бажаючих занотувати – саме з числа народних депутатів фракції "Слуга народу" у найближчому майбутньому виростуть справжні державотворці.

Як приклад нинішніх змін можу навести голосування за поправки до Кримінально-процесуального кодексу (законопроект №1009). Це перший закон у новій Верховній Раді, який був реально провалений у другому читанні. Він набрав 194 голоса. Ніхто, крім "Слуги народу", голосувати за нього не захотів. І навіть фракція дала тільки 186 голосів, хоча зазвичай це 230-240. Було зрозуміло, що голосів за нього немає, але законопроект однаково поставили на голосування, сподіваючись протиснути. Не протиснули.

Тільки після того як проголосували відповідні правки, що були так само внесені мною і спочатку ними зневажали (залишити термін на винесення підозри, обов’язкове погодження подовження терміну досудового розслідування з слідчим суддею, дати право підозрюваному оскаржувати пред'явлені підозри в суді) закон був проголосований. "Слуга народу" разом з іншими фракціями дали 330 голосів. Тобто за зміни проголосували всі.

Ми впритул підходимо до того, щоб стати по-справжньому європейським парламентом, коли закони будуть обговорюватися. І якщо вони корисні, то отримають більшість голосів. А якщо ні, то навіть якщо це буде виноситися "Слугою народу", самі ж депутати "Слуги народу" їх не підтримають. З 2020 парламент уже буде існувати в новій реальності. Я не знаю точно, скільки триватиме така ідеальна ситуація. Хочу сподіватися, що не менше ніж рік.

Отримавши колосальний кредит довіри від виборців, ми можемо собі дозволити не бігти за популізмом. Ми стаємо людьми, які роблять ставку на розвиток держави, але ми ще не стали політиками. Це буде другий етап трансформації.