Бегство в пещеру. Обманывал ли Путин, предлагая Туску забрать Львов

Наверное, у польского премьер-министра Дональда Туска предложение Владимира Путина "отнять и поделить" – вам Львов, нам Киев с Харьковом – вызвало шок. Все годы пребывания Туска на посту главы польского правительства, а Радослава Сикорского – на посту главы внешнеполитического ведомства страны оба руководителя хранили молчание по поводу высказывания Путина. Очевидно, что и Туск, и Сикорский восприняли его как самую настоящую провокацию, призванную ухудшить польско-украинские отношения – они не сомневались – и Сикорский это признает – что Путин записывает этот разговор и "в случае чего" проиграет запись в Киеве. Вполне реалистичная оценка человеческих и нравственных качеств бывшего работника ФСБ.

И, тем не менее, я не думаю, что Путин провоцировал. Скорее всего, он просто говорил то, что думает. Нужно помнить, когда формировался Владимир Владимирович. Это были годы отказа от былой большевистской стыдливости. Партийный и чекистский аппараты забыли об интернационализме и прочих глупостях – воспоминания посещали наших славных товарищей только когда, нужно было оккупировать Чехословакию или Афганистан – и окончательно превратили КПСС и КГБ в новую модификацию Союза русского народа. В этой среде восхищались Российской империей, проклинали разрушивших ее евреев и презирали всяческих "нацменов".

Первый секретарь ЦК компартии Украины тех лет Петр Шелест, позже изгнанный из Киева за "националистические мотивы", в заурядной пропагандистской книжке "Україно наша радянська" вспоминал, что бешенство на Политбюро могло вызвать даже обсуждение празднования юбилея Тараса Шевченко – так что Бандера отдыхает. А Ленинградский обком КПСС – и Ленинградское отделение КГБ – были оплотом самого черносотенного, что было в партии и ведомстве на Лубянке. Первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Григорий Романов, которого "настоящие русские люди" хотели видеть во главе партии после смерти Брежнева, выжил из бывшей столицы даже театр Аркадия Райкина, раздражавшего партийное начальство своей неарийской внешностью.

Уже в годы перестройки одна из секретарей Ленинградского обкома КПСС, узнав, что я из украинской комсомольской газеты, затащила меня в свой кабинет в Смольном и жарким шепотом рассказывала, что всюду и везде засели евреи, пытающиеся развалить нашу великую страну и отодрать от нее Киев и другие исконные города. Когда на пресс-конференции я поинтересовался у тогдашнего первого секретаря Ленинградского обкома КПСС академика Бориса Гидаспова, насколько распространены такие настроения среди его подчиненных, чиновник только рассмеялся мне в лицо: "Это была ошибка. –Ошибка? – переспросил я у Гидаспова после пресс-конференции. – Конечно, – улыбнулся академик. – Что, эта дура не могла понять, с кем она разговаривает?

И вот в такой, с позволения сказать, атмосфере, воспитывался "инициативник" Владимир Путин. Учитывая социальное происхождение и не очень хорошее образование нашего героя (юрфак Ленинградского университета как-то прошел мимо будущего оперативника, как он обычно проходит мимо всех оперативников), несложно было объяснить ему, что никакой Украины нет, никакого Казахстана нет, читать нужно Пикуля (потом, когда Путин станет президентом и поверит в свой гений, он заменит Пикуля на Ильина), а происходящее – заурядный еврейский заговор. Все как обычно.

Поэтому Путин не шутит, когда называет Украину искусственным государством и считает себя гениальным комбинатором, когда приходит к выводу, что присоединить русские земли к "матушке" ему мешает Львов – так отдать его полякам и дело с концом!

Да, к огромному сожалению всех, кто вынужден жить с ним в одну историческую эпоху, Путин – на самом деле неандерталец с точки зрения представления о истории, политики, праве и ценности человеческой жизни. И эти его представления вполне коррелируются с представлениями большой части общества, формировавшейся в эпоху, когда шовинистом в России можно было уже становиться совершенно безопасно – и это даже поощрялось комсомольским, чекистским и партийным начальством. Сейчас это племя неандертальцев как раз в расцвете сил, воровства и власти – и воспитывает себе достойную смену. Помешать коллективному бегству в пещеру может только экономический крах – и в этом смысле то, что Путин не притворяется неандертальцем, не так уж плохо.