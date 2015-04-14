"Второй фронт" Путина, или Зачем Россия обостряет ситуацию на Ближнем Востоке

Виталий Портников

Публицист, журналист

14 апреля 2015, 15:24

Возвращение к идее поставок зениток Тегерану — это только начало.

Российский президент Владимир Путин решил отпраздновать Пасху отменой ограничений на поставку Ирану ракетных систем С-300. Несмотря на то, что в Москве и Тегеране называют эти ракеты оборонительными, все прекрасно понимают: демонстративное вооружение Россией иранской армии приведет к новому витку напряженности на Ближнем Востоке — тем более на фоне разгорающейся войны в Йемене и обостряющегося конфликта Ирана и Саудовской Аравии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил решение Москвы прогрессом на переговорах с "шестеркой". Но Лавров лукавит: столь поспешное снятие Москвой ограничений, которые появились как раз на фоне отказа Ирана от сотрудничества, может ужесточить иранскую позицию и привести к срыву договоренностей. Но, собственно, именно этого Москва и добивается.

Кремлю не нужен Иран, который действительно откажется от ядерной программы. И уж тем более не нужен Иран, способный о чем-то договориться с цивилизованным миром. Кремлю не нужен Иран, который увеличит поставки нефти на мировой рынок. Кремлю нужен союзник, который будет воевать. Потому что эта война — верное средство для увеличения нефтяных цен. А без этого увеличения путинский режим просто погибнет. Так что ничего личного.

Когда появились первые сообщения о договоренностях с "шестеркой", многие комментаторы писали, что Россия на самом деле не в восторге от нового поворота событий. И что Кремль постарается что-то предпринять, чтобы сорвать соглашения — но при этом не поссориться с Тегераном. Поставки ракетных зенитных комплексов именно сейчас — хорошая возможность если не остановить, то хотя бы замедлить процесс выхода Ирана из ядерной игры. Если, конечно, Тегеран вообще думает из нее выходить. Тем более, что любой выход из игры с российской точки зрения должен сопровождаться не успокоением ситуации на Ближнем Востоке, а ее дальнейшем обострением.

Накануне решающего раунда переговоров стран "шестерки" и Ирана премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху звонил Путину. Израильский премьер, который, как известно, является решительным противником нынешнего формата договоренностей, пытался найти для Путина доказательства, которым не внял Барак Обама. Путин услышал Нетаньяху по-своему. И не нужно думать, что в Москве не понимают, что, вооружая Иран, действуют вопреки интересам Израиля и ставят под удар безопасность еврейского государства. Как раз в день подписания путинского указа один из прокремлевских пропагандистских интернет-ресурсов опубликовал большой материал "американского ученого", посвященный критике Израиля и Нетаньяху. Интересно, что статья была переведена не из какого-нибудь не то что авторитетного, а хотя бы просто существующего западного издания, а взята просто с личного сайта "ученого", повторившего в своем тексте все уже немного подзабытые мной клише антиизраильской пропаганды советских времен. Что ж, все очень логично — возвращаясь к советскому наследию, Россия вновь становится страной, угрожающей существованию Израиля. Причем, как и в советское время — не столько из-за самого Израиля, сколько из-за выдуманного в Кремле геополитического "сражения" с Соединенными Штатами, а теперь еще и с Саудовской Аравией, не скрывающей своей антипатии к российской и иранской политике в регионе.

Так что возвращение к идее поставок зениток Тегерану — это только начало. На Ближнем Востоке Москва открывает свой "второй фронт".

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Путин война оружие Портников Виталий Портников фронт Иран Израиль
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