Играть не по Блаттеру, или Почему назрели перемены на вершине футбольной пирамиды?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
13 июня 2015, 19:03

"Ватники" футбольного мира искренне недоумевают, почему ФИФА настолько нуждается в изменениях.

Выборы – своеобразная вещь. Это и мерило популярности того или иного небожителя в глазах плебса, и камертон подлости политических бонз, и показатель оболванивания общества. Большинство (агрессивное ли оно иль нет не суть важно) наделяет властными полномочиями достойника, а потом искренне недоумевает, почему он оказался не таким, как на предвыборной глянцевой картинке.

Выборы главы мирового футбола – мероприятие весьма значимое для планеты. Пожалуй, ни один неполитический плебисцит не пользуется таким вниманием в разных уголках земного шара (где-то близки к нему голосования за хозяев олимпиад и футбольных мундиалей, но, согласитесь, это в какой-то степени производные от выборов футбольнейшего из футбольных). "Демократия западного образца изжила себя", – заученно повторяют кремлеботы, депутаты Госдумы (причем практически все) и апологеты путинского учения  о неких духовных скрепах. Сонм троллей, проштудировав методички, подвергает сомнению саму идею конкурентной борьбы на свободных выборах. Волеизъявление, по их версии, ни что иное, как простое, юридически выверенное закрепление существующего статуса-кво. И так будет, как они полагают, во веки веков.

Послушные телезрители, внимая речам Дмитрия Киселева, сделают "осознанный выбор", как они искренне полагают. В мировом футболе тоже есть "ватники". Беднейшие страны, не имеющие особого веса по шкале собственно футбольных успехов, тем не менее, могут внести свой вклад в политику развития Игры. На недавних выборах мирового футбольного властелина так и произошло: опытный аппаратчик Зепп Блаттер сполна использовал свое знание психологии руководителей футбола в непритязательных федерациях, располагающихся вдали от проторенных футбольных троп, и сохранил, казалось бы, свой пост.

Его сторонников даже не насторожило то, что с переизбранием швейцарца поздравил лично Владимир Путин (ох, недобрая примета для избранного – легитимно или нет!). Затем взорвалась информационная бомба: спустя несколько дней после переизбрания Блаттер объявил о своей отставке.

А здесь уже начинается игра в конспирологию. Увязать демарш швейцарца с новым витком холодной войны в мире очень заманчиво. Избрание Российской Федерации и Катара в качестве стран проведения мировых футбольных форумов стало роковым для старины Зеппа? Не стал бы этого утверждать. Очень хочется думать, что его отречению поспособствовала не столько не совсем чистая борьба за новые футбольные рынки (назовем это так, хотя о пополнении банковских счетов части борцов за плодотворную футбольную идею забывать не стоит), сколько неадекватное поведение страны-хозяйки следующего мундиаля.

В конце концов, взятки сами по себе не вызывают, к сожалению, отторжения у общества – кто без греха! Однако есть иные вещи, на которые мировое сообщество обязано отреагировать. Отход от дел Блаттера, по всей видимости, и является такой реакцией. В масть и спонсорский демарш (компании с мировым именем не могут себе позволить сотрудничество с запятнавшими себя пусть и весьма могущественными людьми), и оппозиция ФИФА со стороны УЕФА (все-таки именно Старый Свет является законодателем футбольной моды). Второе вполне чревато расколом мирового футбола и созданием альтернативных структур по боксерско-шахматному принципу. Оцените музыку слов, интересно ведь звучит: чемпион мира по версии ФИФА и чемпион мира по версии УЕФА!

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис уверен, что "Йозеф Блаттер совершил поступок во благо футбола, его готовность к предстоящей отставке открывает дорогу к очищению и реформированию ФИФА". Но, согласитесь, "открыть дорогу" еще не значит на нее ступить. Есть в отставке Блаттера и лазейка, или, если хотите, путь к возвращению на круги своя.

Внеочередной Конгресс ФИФА пройдет в конце текущего календарного года, 16 декабря, (согласно Уставу, таковой анонсируется минимум за четыре месяца), а до этого времени руководить мировым футболом будет все тот же энергичный швейцарец (хотя нейтралом его не назовешь). Футбольный престол вовсе не вакантен. И шанс поймать золотую рыбку в мутной воде у мастера закулисных игрищ еще есть.

Когда-то в самолете, выполнявшем рейс по маршруту Варшава – Киев (простите уж мне казенную авиариторику), моими соседями оказались экс-президент УЕФА Леннарт Йоханссон и его супруга. Ну, как соседями: они располагались в последнем ряду бизнес-класса, я – в первом ряду эконома. Как потом я понял, шведская семья (не стоит иронизировать) летела на празднование юбилея Григория Суркиса.

От пожилой четы так и веяло благополучием: дорогая одежда, изысканные золотые украшения на женщине и, главное, манера поведения – спокойное осознание собственного веса в этом мире. Тогда я еще подумал: а ведь УЕФА по своей влиятельности вполне сопоставима со средних размеров страной, да и мировой футбольной ассоциации вполне может составить конкуренцию, ведь откровенно нищие государства в УЕФА не входят. Коммерческий успех Лиги чемпионов и чемпионата Европы (Украина здесь сыграла не последнюю роль) – устойчивый фундамент, на котором крепятся амбиции еврофутбола. И вступать с ним в конфронтацию, очевидно, губительно даже для ФИФА!

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