Война с Америкой: почему в России будут верить, что ее разрушили США

За последние несколько дней сразу три видных представителя российского политического руководства — президент Владимир Путин, глава президентской администрации Сергей Иванов, секретарь российского Совбеза Николай Патрушев — поделились с миром своим представлением о происходящем. Стоит заметить, что все три чиновника в разное время — но один за другим — возглавляли главное российской ведомство — Федеральную службу безопасности. Вначале Иванов, затем Путин, затем Патрушев. И поэтому вряд ли стоит удивляться, что мироощущение всей троицы — а это, если кому интересно, и есть сегодня настоящее коллективное руководство России — выглядит списанным под копирку.

Когда начинался украинский кризис, многие наблюдатели — и автор этих строк в том числе — указывали, что никакого конфликта Москвы и Киева на самом деле нет — по крайней мере в представлении российских лидеров. Что на самом деле Россия на украинской территории воюет даже не с Западом, а с одним-единственным противником — Соединенными Штатами Америки.

Это отсутствие какого бы то ни было интереса к Украине — при торжествующем "крымнаше", "русском мире" и поддержке смелого населения Донбасса — казалось столь невероятным, столь надуманным, что авторов подобных утверждений обвиняли в паранойе. Что ж, почитайте теперь Путина, Иванова и Патрушева. Может быть, хоть сейчас вы заметите, что ни о какой Украине, ни о каком Крыме, ни о каком Донбассе они не говорят. Они говорят об Америке.

По их мнению, главная политическая цель США — уничтожение России для доступа к ее природным ресурсам (то, что США без всяких великих природных ресурсов России является сегодня ее главным конкурентом в добыче нефти, наши аналитики не замечают, зачем им). Именно для этого США и организовали весь украинский кризис — а Россия, естественно, просто обороняется, иначе ее уничтожат.

У меня нет никакого желания полемизировать с этим бредом. Я даже готов признать его не бредом, а мироощущением. Моя задача — объяснить, откуда он вообще появился. Как три кряду руководителя одной из самых сильных спецслужб современного мира могли оказаться такими вот дремучими динозаврами? Вот как?

А просто. Для понимания этого нужно знать историю КГБ. Это ведомство десятилетиями развивалось путем отрицательной селекции — и апогея это развитие, как ни странно, достигло уже после гибели Лаврентия Берия и окончательного превращения КГБ в придаток партаппарата. Чекисты — как и сотрудники внешней разведки — были профессиональны в обслуживании заказчика. А заказчиками были партийные руководители. А они, между прочим, тоже не отличались особым умом и сообразительностью.

Достичь хотя бы какой-то относительной самостоятельности в эпоху после Сталина КГБ смогло только при Юрии Андропове. Но Андропов, между прочим, никакой не чекист. Он — кадровый партаппаратчик, секретарь ЦК КПСС, которого отправили в "контору" надзирать за чекистами. И именно Андропов, этот идеал Путина, Иванова и Патрушева, был среди той узкой группы безумцев, которая приняла решение о вводе войск в Афганистан и тем самым окончательно погубила Советский Союз. Брежнев, Андропов, Устинов, Громыко. Чем руководствовались эти престарелые захватчики?

Да тем же, что и Путин, Иванов и Патрушев. Что Соединенные Штаты хотят разрушить Советский Союз, завладеть его ресурсами, лишить "сферы влияния" — и поэтому организовали мятеж в братском Афганистане. И нужно обороняться, иначе завтра американские танки будут уже под Москвой.

Все это было паранойей в чистом виде. Президент Джимми Картер даже и не думал уничтожать Советский Союз. Он хотел разрядки, сокращения ядерных вооружений, мирной жизни — таково было веяние времени. Но кремлевским старцам удалось повернуть ветер в другую сторону. При этом утверждать, что после агрессии в Афганистане американцы взяли и разрушили СССР, я бы не стал. Американцы перестали верить в то, что с идиотами можно о чем-то договориться — это да. А разрушили Советский Союз его гениальные руководители, блестяще срубившие сук, на котором сидели. Андропов, когда пришел к власти, не только не изменил самоубийственный курс, но стал с еще большим рвением угрожать Америки и гоняться за прогульщиками по кинотеатрам. Ну а потом был полуживой Черненко — и Горбачев, перестройка, гласность, пока-пока.

Путин, Иванов и Патрушев не просто вышли из андроповской шинели. У Андропова не было шинели. Они выбрались из его кармана и удивительным образом сохранили то мировоззрение, в котором из воспитывали. А чего вы от них хотели? Их воспитывали как послушных серых исполнителей партийной дурости. Партийная дурость ушла — а они остались. И верят, что Обама хочет разрушить Российскую Федерацию. Обама!

Конечно, на этот раз все будет также, как и в предыдущий. Они срубят сук, на котором сидят — и никакие новые конфликты им для этого не нужны, они их сами придумают. Все произойдет по сценарию, который хорошо известен каждому советскому человеку — экономика схлопнется окончательно, вожди начнут сменять друг друга так быстро, что подданные перестанут запоминать их фамилии, потом появится новый реформатор, перестройка, гласность, пока-пока.

Самое интересное, что даже после этого ветераны КГБ будут верить, что великую Россию разрушили американцы.