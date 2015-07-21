Похищение Андрея Бабицкого. Почему репутации больше не нужны

Виталий Портников

Публицист, журналист

21 июля 2015, 15:07

После нападения Путина на Украину никакие репутации людям, которые жили под их прикрытиями, больше не нужны.

23 января 2000 года корреспондент Радио Свобода в Грозном Андрей Бабицкий при попытке выбраться из осажденного российскими войсками, практически разрушенного города был похищен "неизвестными" и удерживался ими на протяжении нескольких месяцев. Наблюдатели не сомневались, что к похищению причастно высшее российское руководство во главе с исполняющим обязанности президента Владимиром Путиным. Собственно, Путин и не скрывал своей причастности к преступлению. В интервью, данном через два месяца после исчезновения журналиста, он назвал Бабицкого предателем. Если кому-то было интересно, кто такой мистер Путин, то похищение Бабицкого давало ответ на этот вопрос.

Сегодня Бабицкий вновь в обозе тех самых российских спецслужб, которые его похитили. Он направляется в Донецк, делать телевизионный канал — как утверждают, на средства "Министерства информации ДНР", то есть на средства ФСБ. В своих интервью Бабицкий лицемерно сравнивает Донбасс с Чечней, а Украину — с путинской Россией, но сам знает, что лжет. В Чечне, которую уничтожали российские войска и местные коллаборационисты, не было чужой армии — армии ядерной державы — которая поддерживала ее стремление к независимости. Если бы такая армия была, то Чечня и другие республики Кавказа давно уже были бы независимыми государствами, а Российская Федерация стала бы политическим анахронизмом. То, что произошло иначе, объясняется просто — в России тогда был хоть и межнациональный, но внутренний конфликт. И то, что по его завершении новая чеченская элита стала авторитетнее многих российских кланов, только подтверждает этот простой вывод. А на Донбассе конфликт — внешний. Бабицкий говорит о каком-то мифическом народе Донбасса, даже не пытаясь объяснить, почему же на освобожденных от россиян территориях никакого такого "народа" нет — и никогда не было — а на оккупированных он вдруг появился — и уверяю, исчезнет на следующий же день после освобождения нашей земли. Но эти объяснения Андрею не нужны. Он — на работе. На своей настоящей работе.

Я знаю Андрея более 20 лет и готов подтвердить его слова о том, что он никогда не менял свои политические взгляды. Мракобесом он был всегда и в кризисные моменты это мракобесие проявлялось в полной мере. Талантливым репортером — тоже — и это тоже проявлялось в кризисные моменты. Ценился именно этот репортерский талант и бесстрашие. То, что бесстрашие могло быть связано еще и с системой контактов, которые гарантировали хотя бы относительную безопасность, в расчет не бралось ни коллегами, ни слушателями. Ничего удивительного в этом, по-моему, нет: в украинской журналистике таких "бесстрашных" вагон и маленькая тележка, многие им по-прежнему верят, и их кураторы и покровители пытаются использовать их отвагу в новых условиях. Это — отрыжка постсоветского прошлого, когда журналистика и спецслужбы жили в странном симбиозе и ты никогда не знал до конца, кто же на самом деле тот или иной человек и коллега ли он тебе. В Украине этот период симбиоза завершился только в прошлом году — и то условно. В России он продолжается.

Андрей Бабицкий многое сделал для Радио Свобода — и когда в августе 1991 года вместе с Михаилом Соколовым был в осажденном Белом доме, и когда работал на чеченских войнах. Но Радио Свобода сделало для него намного больше — оно создало ему репутацию, которой он блестяще воспользовался.

Все дело в том, что после нападения Путина на Украину никакие репутации людям, которые жили под их прикрытиями, больше не нужны. Маски сброшены. Мы можем сколь угодно долго удивляться, что же это такое случилось с нашими российскими друзьями и коллегами, любимыми артистами, знаменитыми журналистами, почему они так переродились. А они не переродились вовсе. Они теперь такие, какими были всегда. Просто можно больше не притворяться. Достаточно.

Поэтому не нужно, на самом деле, задаваться вопросом, когда похитили Андрея Бабицкого — тогда, когда его уволокли в неизвестном направлении сотрудники российских спецслужб или теперь, когда он вместе — или вместо — этих сотрудников приезжает в Донецк. Нужно просто посмотреть правде в глаза и понять, что его никто никогда не похищал — ни тогда, ни сейчас.

Не было никакого похищения.

Виталий Портников

фото: ekhokavkaza.com

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Донбасс Путин Чечня похищение Портников Виталий Портников колонка авторская колонка Бабицкий
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять