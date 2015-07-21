Похищение Андрея Бабицкого. Почему репутации больше не нужны

23 января 2000 года корреспондент Радио Свобода в Грозном Андрей Бабицкий при попытке выбраться из осажденного российскими войсками, практически разрушенного города был похищен "неизвестными" и удерживался ими на протяжении нескольких месяцев. Наблюдатели не сомневались, что к похищению причастно высшее российское руководство во главе с исполняющим обязанности президента Владимиром Путиным. Собственно, Путин и не скрывал своей причастности к преступлению. В интервью, данном через два месяца после исчезновения журналиста, он назвал Бабицкого предателем. Если кому-то было интересно, кто такой мистер Путин, то похищение Бабицкого давало ответ на этот вопрос.

Сегодня Бабицкий вновь в обозе тех самых российских спецслужб, которые его похитили. Он направляется в Донецк, делать телевизионный канал — как утверждают, на средства "Министерства информации ДНР", то есть на средства ФСБ. В своих интервью Бабицкий лицемерно сравнивает Донбасс с Чечней, а Украину — с путинской Россией, но сам знает, что лжет. В Чечне, которую уничтожали российские войска и местные коллаборационисты, не было чужой армии — армии ядерной державы — которая поддерживала ее стремление к независимости. Если бы такая армия была, то Чечня и другие республики Кавказа давно уже были бы независимыми государствами, а Российская Федерация стала бы политическим анахронизмом. То, что произошло иначе, объясняется просто — в России тогда был хоть и межнациональный, но внутренний конфликт. И то, что по его завершении новая чеченская элита стала авторитетнее многих российских кланов, только подтверждает этот простой вывод. А на Донбассе конфликт — внешний. Бабицкий говорит о каком-то мифическом народе Донбасса, даже не пытаясь объяснить, почему же на освобожденных от россиян территориях никакого такого "народа" нет — и никогда не было — а на оккупированных он вдруг появился — и уверяю, исчезнет на следующий же день после освобождения нашей земли. Но эти объяснения Андрею не нужны. Он — на работе. На своей настоящей работе.

Я знаю Андрея более 20 лет и готов подтвердить его слова о том, что он никогда не менял свои политические взгляды. Мракобесом он был всегда и в кризисные моменты это мракобесие проявлялось в полной мере. Талантливым репортером — тоже — и это тоже проявлялось в кризисные моменты. Ценился именно этот репортерский талант и бесстрашие. То, что бесстрашие могло быть связано еще и с системой контактов, которые гарантировали хотя бы относительную безопасность, в расчет не бралось ни коллегами, ни слушателями. Ничего удивительного в этом, по-моему, нет: в украинской журналистике таких "бесстрашных" вагон и маленькая тележка, многие им по-прежнему верят, и их кураторы и покровители пытаются использовать их отвагу в новых условиях. Это — отрыжка постсоветского прошлого, когда журналистика и спецслужбы жили в странном симбиозе и ты никогда не знал до конца, кто же на самом деле тот или иной человек и коллега ли он тебе. В Украине этот период симбиоза завершился только в прошлом году — и то условно. В России он продолжается.

Андрей Бабицкий многое сделал для Радио Свобода — и когда в августе 1991 года вместе с Михаилом Соколовым был в осажденном Белом доме, и когда работал на чеченских войнах. Но Радио Свобода сделало для него намного больше — оно создало ему репутацию, которой он блестяще воспользовался.

Все дело в том, что после нападения Путина на Украину никакие репутации людям, которые жили под их прикрытиями, больше не нужны. Маски сброшены. Мы можем сколь угодно долго удивляться, что же это такое случилось с нашими российскими друзьями и коллегами, любимыми артистами, знаменитыми журналистами, почему они так переродились. А они не переродились вовсе. Они теперь такие, какими были всегда. Просто можно больше не притворяться. Достаточно.

Поэтому не нужно, на самом деле, задаваться вопросом, когда похитили Андрея Бабицкого — тогда, когда его уволокли в неизвестном направлении сотрудники российских спецслужб или теперь, когда он вместе — или вместо — этих сотрудников приезжает в Донецк. Нужно просто посмотреть правде в глаза и понять, что его никто никогда не похищал — ни тогда, ни сейчас.

Не было никакого похищения.

Виталий Портников

фото: ekhokavkaza.com