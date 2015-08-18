Путин и внешнее управление

Прибывший в оккупированный россиянами Крым Путин заявил о надежде на то, что Украина "отойдет от той позорной практики, которую мы наблюдаем сегодня, а именно — постановки целой огромной европейской страны под внешнее управление с занятием ключевых позиций в правительстве и в регионах иностранными гражданами". Какая невиданная забота! Очевидно, в понимании Путина отойти от внешнего управления — означает перейти под его, путинское.

Россиян как-то не очень беспокоила ситуация, когда почти все крымское правительство во время бесславного правления их ставленника Юрия Мешкова было укомплектовано иностранцами — гражданами Российской Федерации. Тогда спецоперация по аннексии Крыма провалилась и Мешков бежал в Москву — но никто в российской столице не обрадовался, что этим украинским регионом вновь стали руководить украинские граждане.

Во время бесславного правления Виктора Януковича ключевые посты в украинских силовых структурах занимали российские граждане или агенты российских спецслужб. Как теперь оказалось, даже наш тогдашний премьер был российским гражданином. Но когда спецоперация по аннексии Украины провалилась и Янукович бежал в Ростов, никто в российской столице не обрадовался, что Украиной теперь управляют украинцы. Наоборот, сокрушаются, что иностранцы нами стали управлять. И даже возглавили отдельные регионы. Это, наверное, про Саакашвили.

А вот интересно, Джугашвили — это было внешнее управление или все же внутреннее? А если внешнее, то откуда же такое сильное желание вернуть товарищу Сталину титул организатора всех наших побед? Или вот товарищ Дзержинский, памятник которому так хотят восстановить на Лубянке — это какое управление? А императрица Екатерина II, она же узурпаторша Ангальт-Цербстская — это какое было управление? А золотоордынские ханы, которых на Москве (в те времена говорили правильно — на Москве) величали царями — это какое такое было управление? А в Украине — просто катастрофа. Иностранное засилье, примерно как при Петре I в России — тогда бояре тоже сильно возмущались, зачем это государь с каким-то Лефортом советуется и как это он на латышке женился. Латышка, между прочим, даже императрицей потом стала — и ничего. Никто и не пикнул.

Думаю, Путин возмущен не тем, что Украина находится под "внешним управлением". А тем, что Украина находится не под его "внешним управлением". Это как раз то, чего он так настойчиво добивался. То, ради чего поручил своим агентам развалить нашу армию и спецслужбы. То, ради чего подкупил Януковича. То, ради чего оккупировал Крым и начал войну на Донбассе. То, ради чего готовится к новым пакостям против нашей страны и цивилизованного мира. То, что заставляет его называть уничтожаемых им и его мерзавцами украинцев "одним народом" с обворованными им же россиянами.

А только ничего у Путина не выйдет. Никогда не были и никогда не будут украинцы одним народом с жителями соседней страны. Никогда не будут они под путинским "внешним управлением". Скорее уж от путинского внутреннего управления рано или поздно избавятся сами россияне.

Потому что выбор у них прост — избавиться или сгинуть. Впрочем, как и у нас с вами.