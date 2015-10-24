"Расистская" драка на матче "Динамо" — "Челси", или Кто подставляет Украину?

Безголевой евровернисаж украинских клубов поверг наших болельщиков в пучину уныния. Действительно, турнирная ситуация у наших полпредов в Европе тревожная (особенно это касается донецкого "Шахтера"). Но, помимо, собственно, игровых моментов на нас свалились становящиеся уже традиционными обвинения в расизме.

Знаете, порой кажется, что в Европе нечем заняться. Сытые бюргеры придумывают себе квазипроблему и с особым рвением берутся ее решать. Вот скажите: неужели проблема расизма в Украине настолько важнее проблем адаптации на новых местах беженцев с оккупированных территорий, психологической реабилитации участников АТО или масштабнейшей коррупции? Нет, конечно, все вышеперечисленное вызывает куда больший резонанс в нашем обществе, чем неприятие людей с иным цветом кожи. Там, на континенте, проблемы ищут, здесь они находят нас сами.

"In English", — предложил темнокожий любитель футбола кассирше НСК "Олимпийский" в день матча "Динамо" — "Челси". "Нет, по-русски, вы приехали в Украину, значит, говорите по-русски", — ничтоже сумняшеся, ответствовала дородная женщина, утоляющая билетный голод болельщиков. "А який зв'язок між цим?" — поинтересовался стоящий рядом в очереди паренек. Обилечивающая, похоже, не поняла ни смысла своей фразы, ни смысла реплики парня. Не уверен, что афробританец (или кто он там был) уловил суть диалога, но, в любом случае, полагаю, очень бы удивился, узнав, что ему предложили для покупки билета на футбольный матч в Украине выучить русский (!) язык.

Отдельная тема разговора — незнание иностранных языков сотрудниками касс НСК. Разве это правильно? Разве люди, чуть ли не гордящиеся своей безграмотностью, должны работать на обслуживании клиентов, среди которых встречаются и иностранцы? Для сотрудницы касс, видимо, главное — не продать билет, а продемонстрировать свою дремучесть. Бдительные евроборцы с расизмом может быть и этот случай назвали бы проявлением ксенофобии или дискриминации. Как же им объяснить, что дело не в расизме, а в совкизме: совок в нас, похоже, неистребим.

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Видео драки на НСК "Олимпийский" во время матча "Динамо" — "Челси", в которой принимали участие и темнокожие любители футбола, всколыхнуло антирасистскую общественность. "Помилуйте, в Киеве негров бьют!" — возопила она и стала требовать сурового наказания для "Динамо". Разобраться, с чего началась драка, весьма непросто. Думаю, во многом виной инциденту послужили алкогольные пары, под которыми изрядная часть любителей нет, не футбола, а веселого досуга на стадионе приходит на топ-матчи. Сознательная провокация? Этого также не исключаю. Имея под рукой соседа, вовсю обзывающего нас "фашистами" (как говоривал легендарный украинский оперный певец Дмитрий Гнатюк, "так и хочется спросить этого российского телемальчика: а ты видел вообще когда-нибудь фашистов вблизи?") и при этом неустанно осуществляющего малые и большие провокации в разных точках Украины, совсем не удивлюсь, если в расовом скандале отыщется российский след. Тем более, россСМИ, как водится, оперативно включились в разработку темы. Известный тамошний футбольный функционер Вячеслав Колосков даже сказал, что, мол, вице-президент УЕФА Суркис-старший не допустит суровых санкций против клуба Суркиса-младшего, намекая на коррумпированность и украинцев, и УЕФА.

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Расизм? Не скажу, что на наших стадионах он отсутствует, но его там намного меньше, чем путиноненавистничества (вполне объяснимо, не так ли?), и возводить его в ранг вселенской проблемы или наказывать за это клуб будет явным перебором. Официальный манифест фанов питерского "Зенита" вообще предполагает отсутствие темнокожих футболистов в футболках с зенитовской стрелкой. И почему-то доблестная FARE (организация "Футбол против расизма в Европе") не жаждет заинтересоваться этим документом. Спонсорства "Газпрома" УЕФА явно не хочет лишаться.

Пока в Европе идет борьба с расизмом, процветающем, по мнению "борцов", на Востоке, в Украине доблестный Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины наказал "Динамо" за использование фанами клуба пиротехники на "классико" с "Шахтером". Согласно решению КДК, на ближайшем домашнем матче киевлян будут закрыты сектора 21, 41, 42, 43 НСК "Олимпийский". Пострадали и львовские "Карпаты": за аналогичную любовь ультрас к пироизделиям, проявившуюся на матче с "Ворсклой", будут закрыты сектора 15 и 16 стадиона "Украина". Санкции усилены 250-тысячным штрафом для каждого из клубов.

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Что сказать? Прежде всего, непонятна избирательность карающего меча: фаны "Шахтера" на "классико" также подымили вволю, что вполне объяснимо: в кои-то веки принципиальный соперник крупно обыгран в его логове! При этом на санкции горняцкие фаны не нарвались. Да и какими они могут быть? Денежный штраф вынесем за скобки, а закрытие фан-трибуны домашней арены "Шахтера" — это словно насмешка над клубом-скитальцем. Отмечу, что доселе, какими бы пиро-шоу ни сопровождались внутриукраинские матчи, санкции в виде закрытия отдельных трибун КДК не использовала. А здесь, в не самый урожайный по посещаемости стадионов год (это мягко говоря) вдруг решила проявить принципиальность.

Согласен с тем, что масштабное использование пиротехники на трибунах должно караться штрафами, но закрывать трибуны, когда множество матчей проходят в присутствии трехзначного числа болельщиков, немалое число клубов скитается по городам и весям, вынужденно играя вдали от родных городов, — не перегиб ли это? Давайте отвадим от стадионов ту горстку фанатов, которая еще осталась верна популярной игре. Так, что ли? "Пиротехника не преступление", — кричат многочисленные фанатские баннеры. В общем-то, я согласен с этим. Если файер легально продается, то его использование не преступно. Наказуемо швыряние этих предметов на футбольное поле (угроза жизни и здоровью участников матча) и иное препятствование проведению игры. При этом мест, гораздо больше подходящих для применения пиротехники, чем трибуны стадиона, не счесть. Другое дело, что когда в нашей стране идет война, то лишние деньги лучше потратить на помощь армии, а не на пиротехнику. Не время развлекаться!