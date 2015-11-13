Що таке "патріотичне виховання" і як із ним боротися

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

13 ноября 2015, 18:12

Любити Батьківщину не можна з примусу, тим більше — за президентським указом.

Цього року з нагоди свята Покрови в Україні сталося кілька важливих державницьких речей. Вперше від часу проголошення Незалежності наші військові відзначали професійне свято не за радянським календарем, а отримали власне. А разом із тим глава держави Петро Порошенко підписав указ "Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016—2020 роки". Цей "патріотизм за планом", або "план з патріотизму" вже безсистемно розкритикований користувачами Facebook. І не тому, що в соцмережах оселилися громадяни, байдужі до патріотичного виховання.

Якраз навпаки: критики "патріотичний план" зазнає саме від тих, хто народився й значну частину життя провів у радянській Україні. Тобто, від дорослих людей, котрі на власній шкірі відчули весь смак примусу до патріотизму в СРСР. Наприклад, так звані "уроки миру" в країні, яка вторглася спершу в Чехословаччину, потім — у Афганістан, і це лише мала частина прикладів радянської військової агресії. Або — формування дитячої особистості на прикладах подвигів піонерів-героїв у той час, коли в злиднях жили тисячі дітей "ворогів народу". А розповідь про спеціальні дитячі концтабори, створені за наказом переможця фашизму товариша Сталіна, автоматично прирівнювалася до державної зради. Й не сприяла, на переконання радянських ідеологів, патріотичному вихованню як процесу.

Загалом фундамент патріотизму у СРСР — міфологія, розроблена й втілена партійними ідеологами. Складається стійке враження: політики й державні службовці, народжені в тій країні, не розуміють, як "займатися патріотизмом" інакше. Єдина мета осіб, призначених відповідальними за впровадження патріотичних практик у президентському указі прописана чітко: "Забезпечувати щороку підготовку та оприлюднення до 14 жовтня звіту про виконання у поточному році плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 2020 роки". Що означає — чиновники будуть звітувати про кількість синьо-жовтих прапорців на державних установах, проведені уроки відповідного виховання, фотографувати тематичні шкільні стінгазети й долучати до звітів наочні ілюстрації.

День прапора у Запоріжжі

Не здивуюся, якщо в рамках втілення програми з інтенсивного патріотичного виховання буде спущений циркуляр з вимогами проводити в школах зустрічі з ветеранами УПА та воїнами АТО. Останні, на моє глибоке переконання, будуть отримувати з "центру" письмові інструкції, про що з дітьми говорити можна й бажано, а про які речі розводитися непатріотично. Може, це звучить цинічно. Проте навряд чи подібне припущення є перебільшенням чи пересмикуванням. Адже така форма втілення державної стратегії патріотичного виховання — найдешевша. Тобто, запрошення ветерана та учасника бойових дій жодних фінансових затрат не потребує. Зате буде про що звітувати начальству щороку до 14 жовтня.

Любити Батьківщину неможливо з примусу, тим більше — за президентським указом. Українці та українки, які виходили на Майдан, а потім записувалися добровольцями на східний фронт, мали патріотичні переконання без жодних прописаних у високих кабінетах стратегій. Та й поняття "патріотизм" насправді досить широке. Навряд чи треба тут вкотре перераховувати всіх, хто прикривається державною символікою й національним одягом з кон'юнктурних міркувань. І в будь-який момент вдягне замість вишиванки косоворотку, ставши під той прапор, під який вигідно для самозбереження й гаманця. Досить розуміти — таких фактів існує безліч.

День прапора в Івано-Франківську

"Уроками патріотизму", "п'ятихвилинками виконання Гімну", колективним виконанням "Заповіту" Тараса Шевченка, всеукраїнськими конкурсами декламаторів "Каменярів" Івана Франка й тотальною заміною символіки, котра не матиме змісту, ані професійних патріотів, ані перефарбованих — не перевиховаєш. Дітей, а особливо — підлітків та юнаків подібними речами відштовхнути від патріотичного виховання цілком реально. Вони швидко зрозуміють як нещирість пафосного дійства, яке виконується для звіту й "пташки". Заодно побачать безпрограшний спосіб прикрити власні не надто державницькі дії в майбутньому.

Чого там! Під егідою боротьби з "не-патріотами" можна вчиняти навіть кримінальні злочини. Згадайте історії останнього часу, в яких фігурував "Правий сектор". Кримінальні розбірки видавалися за зразок дотримання законності там, де чинні силові структури нічого не можуть і не готові робити. А патріот України Олександр Музичко, він же — Сашко Білий, котрий вільно заходив у чиновницькі кабінети з автоматом, вимагаючи якоїсь справедливості. Та, втішений захопленими оплесками постреволюційного суспільства, яке вимагало покарати всіх ворогів, займався грабунками в більшовицькому форматі "іменем революції".

Зовсім свіжа історія — граната, кинута ветераном війни під Верховною Радою 31 серпня. Тим, хто після затримання метальника кричить: "Режим знищує патріотів!" байдуже, що "патріотична" граната забрала життя чотирьох молодих нацгвардійців, котрі стали до служби вже після Майдану й "псами злочинного режиму" їх точно назвати не можна. То що у нас там із патріотичним вихованням на конкретних прикладах? Дітям у школах розповідатимуть, як треба кидати гранату в натовп, коли чимось незадоволений чи щойно відчув не такий, як треба, "градус патріотизму"? Не здивуюся, якщо до такого дійде.

Найкращий спосіб стати патріотом — досягати успіхів у своїй країні. Нехай Україна про них дізнається не відразу. Важливіше, аби людина могла реалізуватися у своїй країні. Стати тим, ким хоче й може стати. Бути собою й розуміти: твоя держава створила для цього все необхідне. Не дала грошей, натомість дала можливості. Ось найкраща стратегія патріотичного виховання: зробити Україну комфортною для життя громадян країною. А "уроки патріотизму" замінити заохоченням читати, слухати, дивитися, поширювати своє.

Андрій Кокотюха  

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Кокотюха Андрій Кокотюха Порошенко указ воспитание колонка авторская колонка Родина патриотизм
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять