Замечательная, но не окончательная: почему Украина сделала уверенный шаг к Евро-2016?

Итак, сине-желтая дружина сделала важнейший шаг к участию в финальной стадии Euro-2016 во Франции — в домашней игре уверенно, с сухим счетом обыграла оппонентов из Словении. Благодаря чему стала возможной эта победа?

1. Кадры. Можно долго сравнивать трансферную стоимость футболистов сборных Словении и Украины по версиям специализированных сайтов, но нельзя не отметить следующее. Абсолютно все игроки нашей национальной сборной в нынешнем сезоне "поварились в котле еврокубков", то есть защищают цвета тех клубов, которые играли или играют в Европе. У словенцев множество футболистов числятся в топ-лигах Европы, но при этом, как ни парадоксально, не могут похвастать международной практикой. Клубы, которые они представляют, либо о еврокубках могут только мечтать ("Нюрнберг", "Кьево", "Аталанта"), либо, имея богатую историю, но провалив прошлый сезон, не получили евровизу на сезон нынешний ("Интер"), либо далеки от еврокубков географически ("Джефф Юнайтед", "Нагоя Грампус Эйт"). Главная звезда нынешней сборной Словении — голкипер миланского "Интера" Самир Ханданович. Именно его поклонники "нерадзурри" в течение трех последних туров называли лучшим в составе своей команды в ходе соответствующего голосования на клубном сайте. Добавлю, что в этих трех матчах Самир отстоял на ноль! И во Львове он сражался как зверь, реагируя на выстрелы Сергея Рыбалки, Дениса Гармаша, но все-таки вынужден был дважды капитулировать перед украинцами. Замечу, что уже упомянутый официальный сайт "Интера" искренне полагал, что Ханданович отправляется со сборной Словении на игру в Киев, а не во Львов. Западноевропейская заносчивость, непрофессионализм? Называйте это, как хотите, но этот ляп — свидетельство того, что все-таки мы с ними живем в разных измерениях. Представить себе сборную Италии, сражающуюся в плей-офф за право играть в финальной стадии Euro, очень сложно, потому и внимания на Апеннинах к этим играм — минимум.

2. Настрой. Нацеленность сборной Украины на победу была запредельной. О чем говорить, если единственный угловой (и то, придуманный арбитром матча шведом Йонасом Эрикссоном) сборная Словении подала уже в компенсированное время второго тайма! А в целом, по количеству корнеров украинцы превзошли словенцев в 10 раз! Отмечу, что в ряде случаев шведская судейская бригада ошибочно показывала на удары от словенских ворот, тогда как наша команда вправе была рассчитывать на бо́льшее число угловых. Помните искреннее негодование по этому поводу Дениса Гармаша в середине второго тайма?

А много ли вы назовете официальных матчей национальной сборной Украины, в которых в створ ее ворот не было нанесено ни одного удара? Словенцы всего трижды били в сторону (украинцы впятеро больше!) ворот, но ни разу не смогли потревожить Андрея Пятова точным ударом.

3. Контроль мяча. В течение большей части матча подопечные Михаила Фоменко уверенно сохраняли контроль над мячом. По ходу игры время владения предметом раздора украинцами превышало 60%! Под занавес матча словенцы, не имея выбора, стали подолгу выстраивать атакующие комбинации и приблизились к нашей команде по этому показателю, но в целом цифры — 52% на 48% — свидетельствуют о нашем преимуществе и в технике, и в умении отдать ювелирный пас (общее число передач 325 на 281, точные пасы — 260 на 216 в нашу пользу). Четыре наших футболиста достигли 100-процентного показателя по точности передач. И если в таком успехе троицы, вышедшей на замену незадолго до финального свистка, нет ничего удивительного (все-таки не так много времени она провела на поле), то абсолютный показатель Евгения Селезнева заслуживает особого уважения. Да и 97% точных передач Сергея Сидорчука о многом говорят! У подопечных Сречко Катанеца 100-процентник один — Найц Печник, вышедший на замену незадолго до финального свистка.

4. Тактика. Тренерскую дуэль во Львове явно выиграл Михаил Фоменко. Подопечные Сречко Катанеца оказались не готовы к мобильности центрального динамовского треугольника Рыбалка — Сидорчук — Гармаш. Два первых не совершили за матч ни одного фола! А скорости наших фланговых полузащитников — Ярмоленко и Коноплянки — гости могли противопоставить разве что грубость. Немного не понравилось, как в эпилоге матча украинцы слегка подсели и не очень плотно играли с оппонентами, но те, к счастью, не смогли этим воспользоваться. А в командной игре сине-желтые были явно убедительнее. Вот сможете ли вы уверенно сказать, кто был лучшим на поле в составе нашей команды? Селезнев? Ярмоленко? Коноплянка? Рыбалка? Шевчук? О, какое множество версий! Один из специализированных сайтов игроком матча назвал Артема Федецкого. Тоже вариант. Такой разброс мнений и свидетельствует о качестве командной игры сборной Украины, не так ли?

А вот признать свое фиаско Сречко Катанец не смог, заявив на послематчевой пресс-конференции, что второй гол украинцы забили из положения вне игры, а удача была не на стороне его подопечных (как по мне, гости должны быть благодарны Фортуне за то, что отделались только двумя пропущенными голами). Фраза "мы неплохо начали первый тайм, но не сумели развить преимущество" либо продукт неточности перевода, либо свидетельство полнейшей необъективности словенского коуча, либо попытка не выносить сор из раздевалки своей сборной — мол, игроки не виноваты в плохой игре.

5. Львов. Мои опасения по поводу места проведения домашнего для украинцев матча плей-офф оправдались в той части, что далеко не все желающие смогли попасть на игру. Неразбериха с билетами, возникшая перед игрой, и соответствующие протесты фанов в общем-то были легко прогнозируемы. Тем не менее, 12-й игрок отработал на "Арене Львов" на славу, неустанно гоня сборную Украины вперед. Вот только в плей-офф к прошлому мундиалю с французами мы также уверенно (2:0) победили в первой домашней игре (тогда она прошла в Киеве, и 12-й игрок также не подкачал), но были низложены в Париже. Стадион в Мариборе слывет счастливым для сборной Словении ровно в такой же степени, в какой "Арена Львов" талисманиста для сборной Украины.

Небольшим негативом стало слишком бурное празднование голов на трибунах: от пиротехники на этом матче уж можно-то было отказаться, зная, что мы и так "под колпаком" у всевозможных футбольных евроначальников.

6. Арбитраж. А вот шведская Фемида лояльностью к нам не отличалась. Как по мне, за постоянные удары по лицам украинцев во время верховых дуэлей словенцы наиграли на бо́льшее число желтых карточек, а нагловатый форвард Миливое Новакович и грязноватый полузащитник Рене Крхин заработали право увидеть перед собой красный прямоугольник в руках арбитра. Увы, Йонас Эрикссон думал иначе. В нескольких случаях он позволял вольности словенцам, при этом будучи излишне строгим к украинцам, пресекая пусть жесткую, но игру в мяч со стороны, к примеру, Ярослава Ракицкого, Дениса Гармаша или Евгения Хачериди. То, что украинцы превзошли словенцев по числу фолов (15 на 13), как по мне, нонсенс. Сложно сказать, наиграли бы подопечные Михаила Фоменко на третий мяч, если бы Эрикссон был пообъективнее, но то, что швед лишил нас нескольких перспективных стандартов — факт. Впрочем, и в какой-то степени рефери раззадорил украинцев своей необъективностью, добавил нашим парням спортивной злости.

Конечно, столь духоподъемная победа может повергнуть в эйфорию психологически неустойчивые футбольные души. Но, имея опыт двухлетней давности, когда после такой же убедительной домашней виктории над французами, наша команда не смогла выдержать давления "Стад де Франс" спустя три дня, наш тренерский штаб способен сделать правильные выводы. Поэтому думаю, что проблем с психологическим настроем на матч в Мариборе удастся избежать. Особенно читая постльвовские словесные экзерсисы словенцев ("выиграть у украинцев со счетом 3:0 вполне реально"). Восстановиться бы физически.