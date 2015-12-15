Политики в законе: кто на самом деле руководит современной Россией

Виталий Портников

Публицист, журналист

15 декабря 2015, 16:13

ФСБ предпочла стать частью криминального мира, ведь основые цели чекистов и преступников — власть и деньги — полностью совпадали.

На фоне падающей нефти, гибнущего рубля и умирающей российской экономики вопрос о том, кем являются люди, которые смогли своими авантюрами и бездарным отношением к возможностям периода высоких цен на энергоносители довести страну до коллапса, встает особенно остро. Кто — не в смысле личностных характеристик, а именно в социальном плане.

Примечательно, что именно последние дни начинают давать точный ответ на этот вопрос. До недавнего времени многие предпочитали думать, что власть в России — в руках чекистов, выходцев из силовых структур, которые смогли монополизировать должности  и деньги после отставки Бориса Ельцина.

Но расследование Алексея Навального о криминальном бизнесе родственников генерального прокурора Юрия Чайки — оказалось, помимо прочего, что одна из ниточек ведет к печально известным Цапкам, банде, терроризировашей кубанскую станицу Кущевская и совершившей массовое убийство, совпало с публикацией доклада испанских прокуроров Хосе Гринды и Хуана Коррау по так называемому "делу русской мафии". Мафиозная группировка появилась в Испании еще в 1996 году — то есть за три года до появления в российской политике Владимира Путина. Между тем, среди тех, кто оказался связан с ее представителями — практически все известные люди из путинского окружения, так называемого "кооператива "Озера" —  и вообще из "ближнего круга". Тут и глава Следственного комитета и, между прочим, главный соперник генпрокурора Александр Бастрыкин — по материалам испанского дела видно, как он благодарит лидера мафиози Геннадия Петрова за назначение на высокий пост. И его заместитель Игорь Соболевский. И глава Сбербанка Герман Греф. И бывший премьер, глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. И его зять, бывший министр обороны Анатолий Сердюков. И депутат Владислав Резник. Этот список можно продолжать, но дело даже не в перечне фамилий. Ведь испанским прокурорам удалось выйти на имена тех, кто был причастен к деятельности той части русской мафии, которая угнездилась в Европе. А сколько таких мафиозных группировок действуют в самой России? А на постсоветском пространстве?

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Окружение Путина

В свое время один из высокопоставленных чекистов со вздохом говорил мне, что после ликвидации КПСС выходцы из КГБ, убежденные, что теперь, когда партия "испарилась",  вся власть и все финансовые потоки принадлежат только им, столкнулись с мощным напором криминального мира. Сейчас можно констатировать, что чекисты не стали бороться с криминальным миром так, как они годами боролись с партийным аппаратом. Они предпочли стать частью этого криминального мира, потому что основые цели чекистов и преступников — власть и деньги — полностью совпадали. А все остальное — красивые лозунги о "третьем Риме", вставании с колен, "сакральном Крыме", "украинских фашистах", все авантюры в Грузии, на Донбассе или  в Сирии — дымовая завеса, призванная скрыть от россиян и всего остального мира простую и скучную истину — Россией управляют бандиты. Не в фигуральном, оскорбительном смысле этого слова, а в самом что ни на есть профессиональном.

фото: navalny.livejournal.com

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