Чому Росія та "Опозиційний блок" проти перейменування Дніпропетровська

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

23 мая 2016, 09:26

Опозиційний блок воює не за назву "Дніпропетровськ", а за стійке збереження в Україні пам'яті про Російську імперію.

Віднині — Дніпро: постановою Верховної Ради на вимогу законів про декомунізацію крупний центр однієї з найбільших областей України перестав називатися Дніпропетровськом. Прогнозовано обурився Олександр Вілкул, один із головних спікерів "Опозиційного блоку" і в недалекому минулому — безроздільний господар регіону.  В унісон Вілкулу виступив не менш одіозний Юрій Бойко.

Але екс-регіонали не дивують. Вони взагалі хочуть судитися з ініціатором декомунізації, директором Українського інституту національної пам'яті Володимиром В'ятровичем, звинувачуючи його в розколі суспільства. Насправді це — не аж така велика біда. Її можна описати формулою "Минуле проти майбутнього", і українці неодмінно вирішать це у середньостроковій перспективі. А оскільки на українському минулому лежить величезний негативний відбиток Росії, так само не треба дивуватися російському обуренню нашими спробами вилікувати країну від її світоглядного впливу.

Згоден із тими, хто закликає не реагувати на чергові закиди в бік України з-за "порєбріка". Справді, досить уже поширювати позбавлені сенсу заяви, цитати та окремі фрази російських діячів, починаючи від Путіна з Жириновським і закінчуючи Кобзоном та Михалковим. Роблячи з кожної антиукраїнської репліки новину, ми тим самим нівелюємо значення інформації як такої, бо приділяємо надто багато уваги безглуздому шуму.

Проте на слова офіційної представниці МЗС РФ Марії Захарової з приводу українських перейменувань таки варто звернути окрему увагу. Коментуючи перейменування Дніпропетровська на Дніпро, вона сказала: "Треба було повертати історичну назву — Катеринослав або Новоросійськ". Назвавши при цьому тих, хто голосував "за", зомбі-недоуками.

На перший погляд — нічого надзвичайного. На тлі "фашистів" і "карателів" зомбі — це ще лагідне порівняння. Тим більше, що, поклавши руку на серце, до загального рівня освіти більшості українських народних обранців справді є ряд запитань. Але чому громадянка Росії Захарова, подібно лідерам "Опозиційного блоку", вчепилася саме за назву Дніпропетровська, коли разом із ним 19 травня в Україні перейменували аж 298 (!) населених пунктів. Серед них — Дніпродзержинск, Цюрупинськ, черговий із переліку Червоноармійськів, Чапаєвка і навіть — село Марксове.

Чому офіційний представник МЗС Росії та парламентські "друзі Путіна" зациклилися на Дніпропетровську, і при цьому легко переживають втрату населених пунктів, названих на честь Чапаєва, Карла Маркса, Дзержинського, не ведуть боротьбу за повернення Радянського, Червоного, Пролетарського тощо.

Так, Григорій Петровський, на честь якого свого часу було перейменовано обласний центр, був прямо причетний до організації Голодомору, а отже — до смерті мільйонів українців. Проте почесті йому навіть у СРСР віддавали, скажімо так, досить скромні. Міська топоніміка — проте мінімум пам'ятників і, здається, жодного художнього фільму про життя й подвиги цієї "видатної" людини. Скільки їх було про Леніна! На другому місці був товариш Сталін, але після виносу мумії з Мавзолею 1961 року він з агітпропу практично зник. Натомість лишився Дзержинський, якому присвячували не лише фільми, а й серії книжок, документальних та художніх. Народним героєм став комдив Чапаєв, затьмаривши командарма Будьонного. А маргінальну долю Петровського в сегменті створенні культу розділив і Сергій Кіров, на честь якого досі названо Кіровоград. Тим не менше, Росії та Опоблоку байдужа "зачистка" України від Дзержинського і Чапаєва, натомість за збереження Петровського й Кірова вони встали на смерть. І пояснити таку дивну боротьбу можна.

Свого часу Росія теж перейменовувала міста, і Ленінград став Санкт-Петербургом, Кіров — Вяткою, Калінін — Тверрю, Андропов — Набережними Челнами, а Горький — Нижнім Новгородом. Причому значна частина історичних назв повернулася російським містам у останні роки радянської влади. В тому числі — українські Маріуполь і Луганськ. Чомусь комуністи сприйняли це безболісно, а в окремих випадках навіть самі ініціювали топонімічні зміни. Чому в розпал путінізму Санкт-Петербург знову не зробити Ленінградом? Тим більше, що саме в місті з такою назвою народився Володимир Путін і має про нього історичну пам'ять. А через те, що Санкт-Петербург, як Вятка, Твер та Нижній Новгород — автентичні російські назви. Котрі не конфліктують з ідеологією "русского мира".

Перейменований Цюрупинськ свого часу був названий на честь ініціатора продовольчої диктатури, де-факто — узаконеного пограбування селян Олександра Цюрупи. Але до того часу місто на Херсонщині називалося Олешки, і перша згадка про нього датується 1084 роком. До "русского мира" вона жодним чином не причетна. Натомість Катеринослав, який устиг побути Новоросійськом, а потім — Дніпропетровськом, прямо відсилає до історії держави Російської. Як і Елизаветград — нині Кіровоград.

Аби за часів Російської імперії якесь місто на українській території назвали Царьградом, а потім воно б стало Ленінським, Росія хором із Опоблоком легко злила б Леніна на користь якогось умовного "царя". Бо українцям дозволяється повертати в Україні історичні назви своїх населених пунктів лише в тому разі, якщо раніше ці населені пункти вже не були названі на російський копил. Тому Опозиційний блок воює не за назву "Дніпропетровськ", а за стійке збереження в Україні пам'яті про Російську імперію. Звісно, нинішній, путінській, неоімперській Росії це вигідно.

фото: dp.vgorode.ua 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Кокотюха Россия Днепр русский мир переименование Днепропетровск авторская колонка декоммунизация Днипро Оппоблок
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять