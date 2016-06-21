"Нормандский" саммит как проверка Путина на реализм

Виталий Портников

Публицист, журналист

21 июня 2016, 19:24

В Варшаве намерены обсудить вызовы, брошенные цивилизованному миру наглой политикой Кремля.

В Берлине заговорили о возможности новой встречи лидеров государств "нормандского формата". Франсуа Олланд, Ангела Меркель, Петр Порошенко и Владимир Путин могут встретиться накануне Варшавского саммита НАТО. И, скорее всего, подготовка к их встрече связана, прежде всего, с этим саммитом.

В Варшаве намерены всерьез обсудить вызовы, которые поставлены перед цивилизованным миром наглой политикой российского руководства. Еще одна важная часть повестки дня саммита — это помощь нашей стране. Многие решения, которые сейчас обсуждают в кулуарах Альянса, могут быть утверждены окончательно. И заработает бюрократическая машина, которая, как это обычно с такими машинами бывает, поедет по проторенной колее обеспечения безопасности и нейтрализации агрессора. А агрессору — если следовать логике его политического мышления — придется отвечать, ввязываться в новую гонку вооружений, истощать собственную — и без того тощую экономику. И все это ради чего? Ради того, чтобы Путин мог красоваться перед нищающими пользователями, уверенными, что этот стареющий маленький человечек и есть "альфа-самец" их разбушевавшегося племени? Овчинка стоит выделки?

Именно этот вопрос и попробуют задать Ангела и Франсуа бывшему другу Владимиру. Объяснят ему, что на этот раз все вполне серьезно. И не стоит рассчитывать, что в Варшаве проигнорируют его стойкое нежелание урегулировать кризис на Донбассе и выполнять Минские соглашения. Нет, бывший друг, нужно искать компромиссы. Нужно показать главам государств–членов НАТО, что ты не окончательно обезумел, что тебя не стоит бояться, что ты можешь отступать и договариваться.

Думаю, что у них ничего не получится. Бывший друг в лучшем случае приедет и постарается их обмануть, в худшем — вообще никуда не поедет и будет требовать "конструктива" от кого угодно — только не от себя, любимого. Потому что российский конструктивный подход очевиден для всех и для каждого. А каждый, кто не хочет видеть этого конструктива, кто утверждает, что Россия — причина бойни на Донбассе — враг, потому что "нас там нет".

Вместе с тем сама подготовка к этой встрече может показать, насколько далеко продвинулся Путин из царства неадекватности в мир реальности — если вообще продвинулся, и в чем состоит новый план россиян по обману цивилизованного мира. Если это проявится — по крайней мере, станет ясно, как Путин намерен действовать в ближайшие месяцы и каковы перспективы ослабления санкций против России будущей зимой. Потому что любой такой саммит — это испытание на реализм. И не случайно, что после "второго" Минска лидеры стран "нормандского формата" в таких саммитах явно не преуспели, а все же встречавшиеся руководители внешнеполитических ведомств разъезжались ни с чем.

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Путин Меркель Олланд саммит Порошенко нормандская четверка Виталий Портников авторская колонка Варшава
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