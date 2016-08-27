Спасти патриота Умерова

"StopKillingIlmiUmerov". Под таким лозунгом началась акция в поддержку заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова в Киеве.

На центральной площади столицы Украины снова поднялись десятки крымскотатарских флагов. Мужчины и женщины, дети и старики пришли выразить поддержку крымским узникам Кремля и напомнить государственным мужам, что Крым — это Украина.

Именно об этом в эфире телеканала АТР в марте 2016 года в который раз сказал Ильми Умеров, и именно за эти слова ФСБ России завела на него дело, обвинив в "сепаратизме". Задержали представителя Меджлиса 12 мая в Бахчисарае по подозрению "в совершении призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности РФ". После Умерова отпустили под подписку о невыезде. А уже в августе принудительно отправили в психиатрическую больницу №1 Симферополя для проведения психиатрической экспертизы. После неожиданно для всех задержали на месяц для лечения в стационаре.

"Он официально не арестован, но в больнице действуют свои правила, которые приходится соблюдать, — говорит глава Меджлиса и народный депутат Рефат Чубаров. — В палате он до недавних пор был один. После к нему подселили еще одного человека. Сейчас, говорит, их уже трое. Дверей в палатах нет. Как нет их и в туалете, который находится за стенкой палаты Ильми. И вот вы представьте, что в туалет больные ходят разговаривать, даже кушать… И когда кто-то приходит туда справлять нужду, все эти люди обступают его и смотрят, как он это делает…".

"Признайте, что вы ошиблись, и все от вас отстанут", — разносится механический голос над Майданом. Это говорит человек в белом халате и марлевой повязке с надписью на шапочке "карательная психиатрия РФ". Санитар стоит, склонившись над кушеткой, на которой лежит крымскотатарский головной убор. Именно с нее раздается голос разума, то словами Ахтема Чийгоза, то Олега Сенцова. Говорит и Ильми Умеров: "Если каждый человек, поддерживающий Украину, будет самоотверженно бороться за эту настоящую независимость, победа обязательно будет за нами. Мы сильнее, чем они думают, нас больше, чем они ожидали. Сломать им нас не удастся, ведь правда на нашей стороне…".

По другую сторону больничной кровати — человек в форме с надписью "ФСБ". Он наблюдает и делает выводы. Рядом — скелет и табличка: "Русский мир".

В этой короткой сценке вся суть старых-новых методов работы российских спецслужб, которые сегодня пытаются сломить одного из лидеров крымских татар.

Содержание в психиатрической лечебнице здорового человека называет пытками генеральный директор телеканала ATR Айдер Муждабаев. Это он фактически начал акцию "StopKillingIlmiUmerov". И все потому, что Умеров хотя и крепкий духом, но слаб здоровьем.

"Ильми Умеров вернулся в Крым вместе со своей семьей после депортации. Он вырастил там детей и внуков. И сегодня снова Ильми Умеров, которого очень хорошо знают в Украине (он был на разных государственных должностях, в том числе и главой Бахчисарайского района), как в Советском Союзе, страдает только за свои убеждения, только за то, что говорит: Крым — это Украина, — заявляет Муждабаев. — И больше ни за что. Он всегда говорил правду и никогда не молчал. И даже, когда знал, что в Крыму его задержат и не выпустят с полуострова, он туда поехал. Он сказал, что все равно будет жить и умрет в Крыму. Он знал, на что шел. Но не знал, какая в РФ работает иезуитская машина подавления, какие новые формы издевательства она выбирает. Помещение совершенно психически здорового человека, но тяжелобольного физически в психиатрическую лечебницу, ничем не мотивировано. Это пытки. Так издевались над людьми тридцать лет назад. И эти пытки в любой момент могут закончиться для Ильми Умерова смертью. И это не шутки! Он может умереть в любой момент, даже тогда, когда мы стоим здесь".

Друзья Умерова рассказывают, что у него и сахарный диабет, и болезнь Паркинсона, и проблемы с сердцем.

"И хотя родственникам разрешено посещать Умерова дважды в день, но никакой еды оставлять ему нельзя. А ведь ему нужно пяти-шестиразовое питание, диета, чтобы сахар был в крови на нужной отметке", — говорит Рефат Чубаров.

Среди пришедших на акцию — самые разные люди. Большинство, конечно, крымские татары. Особенно отличительно выглядят некоторые женщины. В знак солидарности со своим народом они надели платья, блузки и платки такого же ярко-синего цвета, как и их национальный флаг.

"Украинское общество должно громко заявить, что освобождение Ильми Умерова — это дело чести для Украины, для президента Порошенко, — говорит Муждабаев. — Мы требуем, чтобы власти заявили об этом во всеуслышание на самом высоком уровне. И о других наших политических узниках, которые боролись за Украину в дни аннексии. Необходимо, чтобы мировое сообщество давило на Путина, чтобы тот прекратил издеваться над этими людьми".

Последним слово берет глава Меджлиса Рефат Чубаров. Он говорит, что в девять часов утра получил СМС от Умерова. Тот благодарил всех собравшихся в Киеве и просил быть осторожнее.

"Мы, как крымские татары, пытаемся сделать все возможное, чтобы вопрос возвращения Крыма, его освобождения, был все время в повестке дня нашей внутренней политики и мировой", — сказал Чубаров.

Лидер Меджлиса признает, что в 2014 году Украина вынуждена была пойти на некие уступки Западу, ей угрожало полномасштабное вторжение со стороны РФ. "Но времена изменились. Сейчас руководство Украины должно понимать, что это наш шанс вернуть Крым и Донбасс", — уверен он.

По завершении акции дочь Умерова Айше написала на своей странице в соцсети: "Спасибо большое за акцию! Смотрела трансляцию и выступления! Очень вам благодарна! Вы молодцы! Передам все завтра папе, расскажу, как было — ему будет очень приятно). Такая поддержка дает ему силы держаться!".