Конец "большой коалиции". Почему что отлично для Украины — очень плохо для России

Земельные выборы в Берлине привели к окончанию существования "большой коалиции" на земельном уровне. В течение последних лет немецкие социал-демократы и ХДС федерального канцлера Ангелы Меркель правили Берлином по той же схеме, по которой они управляют всей страной. Но теперь у двух "народных партий", как нередко называют СДПГ и ХДС, не хватило голосов для возобновления сотрудничества. Скорее всего, Берлином будет руководить коалиция из трех партий левой направленности — СДПГ, "зеленых" и "левых".

Еще недавно СДПГ категорически отказывалась от сотрудничества с "левыми" даже на земельном уровне. Эту партию создали наследники бывшей восточногерманской СЕПГ и раскольники социал-демократы. Поэтому уровень взаимных претензий понятен. И все же после того, как коалиция трех левых партий появилась в восточногерманской федеральной земле Тюрингия — причем премьер там именно от "левых" — нет никаких оснований считать, что в Берлине нельзя повторить этот опыт.

Самый важный вопрос — можно ли повторить его на федеральном уровне. Важный не только для немцев, но и для нас. Примирительное отношение лидеров немецких социал-демократов к путинской России хорошо известно. "Левые" — так и вовсе "фанаты" Владимира Путина. Но — не "зеленые". В этой партии как раз находятся политики, которые занимают по отношению к Кремлю едва ли не более непримиримую позицию, чем христианские демократы. Внутриполитических разногласий у "зеленых" с СДПГ и "левыми" еще больше. Одно дело — вместе решать коммунальные проблемы и совсем другое — проблемы всей страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Станет ли Штайнмайер канцлером?

Скорее всего, "большой коалиции" после следующих парламентских выборов в Германии действительно больше не будет. Более того — из-за растущей популярности правых популистов из "нерукопожатной" "Альтернативы для Германии" и возрождения интереса к свободным демократам в новом Бундестаге могут оказаться сразу шесть парламентских фракций. Шесть! А сейчас их всего четыре.

Это означает, что привычная для Германии модель двухпартийных коалиций может уйти в прошлое уже не только на земельном, но и на федеральном уровне. И самой вероятной коалицией в этой ситуации может оказаться коалиция ХДС/ХСС, свободных демократов и "зеленых".

Хорошая коалиция для Германии. Отличная — для Украины. И очень плохая для России.