Демилитаризированные зоны и безопасность людей на Луганщине

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

25 октября 2016, 07:18

На Банковой услышали позицию жителей Станицы Луганской.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина не отдаст ни кусочка поселка Станица Луганская в результате разведения войск в районе проведения антитеррористической операции. Это первое заявление главы государства, которое вносит ясность в дело создания демилитаризованных зон на линии разграничения на Донбассе.

Фактически на Банковой услышали позицию жителей Станицы. Главе Луганской областной военно-гражданской администрации Юрию Гарбузу удалось убедить киевских чиновников в том, что карты отвода сил в Станице были составлены без учета специфики населенного пункта и имели существенные риски. Луганского губернатора поддержали общественники Луганщины и других регионов.

Дело в том, что в случае отвода украинских военных с "нуля", под угрозой захвата боевиками могли оказаться не только школы, детсад, РГА, но и трансформаторные станции, газовый распределитель и прочее.

А если учитывать, что, согласно ведомственным уставам ВСУ, есть ограничения для применения оружия и ведения специальных мероприятий в зоне АТО в населенных пунктах, то перенос двух блокпостов ВСУ с "нуля" мог обернуться потерей контроля над всей Станицей.

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Станица Луганская

Теперь президент и военные власти четко высказались в отношении того, что в Станице никакого отвода украинских солдат не будет. Это не может не радовать.

С другой стороны, во время "берлинской вечери" президенты в формате "нормандской четверки" согласовали, что намерены искать новые точки, где возможна демилитаризация и разведения сил.

Эта работа должна происходить в тесной коммуникации с местными военно-гражданскими администрациями и органами местного самоуправления, которые до этого момента только эпизодически привлекались к подобной работе.

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы по вопросу определения новых зон безопасности на линии соприкосновения состоится 26 октября.

Планируется, что стороны "определят причины, помешавшие до конца реализовать разведение сил и средств на трех пилотных участках, и второе — проработают новые участки безопасности", — сообщили в подгруппе по безопасности.

Кроме того, в Берлине прозвучала идея введения на Донбассе вооруженной миссии ОБСЕ для осуществления контроля за выполнением сторонами выполнения Минских соглашений.

Конструкция представительств Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине не позволяет организации выступать гарантом соблюдения Минских соглашений.

Имея современное оснащение (тепловизоры, дроны и видеокамеры с ночным видением) и доступ за линию разделения конфликтующих сторон, они не показываются в местах интенсивных обстрелов.

На данный момент наблюдение ведется только в условиях светлого время суток. С первыми сумерками ОБСЕшники эвакуируются из зоны линии разграничения сторон.

Если боевики обстреливают Попасную, патруль кучкуется неподалеку в спокойном населенном пункте. С выездами не спешат — проводят совещания и конференции.

Украинские военные в Станице Луганской

Вопросы в связи со случаями нефиксации обстрелов возникают у многих наблюдателей, работающих со Специальной мониторинговой миссией на Донбассе, в том числе у штаба АТО, который неоднократно обвинял СММ в том, что она "не реагирует на усиление обстрелов позиций ВСУ в Зайцевом и в других населенных пунктах членами вооруженных бандформирований".

Официальная позиции ОБСЕ нейтральна: наблюдатели СММ говорят о проблемах на трех участках на линии соприкосновения, где обе стороны должны отвести вооружение — Первомайск — Золотое, Станица Луганская, Петровское — Богдановка.

Согласно заявлению ОБСЕ, ни одна из сторон не может гарантировать абсолютную безопасность для наблюдателей на данных участках из-за возможных мин.

Есть много вопросов и в отношении готовности российско-оккупационных войск выполнять свои обязательства в рамках Минского процесса.

Как отмечает пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Дарка Олифер, террористами не выполнен пункт, где чётко указан запрет на размещение тяжелых вооружений и военной техники в районе населенных пунктов Комсомольское, Кумачово, Новоазовск, Саханка.

Да и сама ситуация в районе линии разграничения на Луганщине остается сложной. Количество обстрелов не уменьшается. Террористы наращивают свое присутствие в прилегающих районах и все чаще используют тяжелое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Только за одни сутки (23 октября) на Луганском направлении было 9 провокаций и 3 — с применением тяжелого вооружения. Сильно досталось Новозвановке и Новоалександровке Попаснянского района. Там враг 5 раз обстреливал позиции наших бойцов из минометов калибром 82мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Трижды противник нарушал режим прекращения огня недалеко от Крымского, где использовал автоматическое оружие. Также был совершен провокационный обстрел с 82мм минометов в направлении Счастья.

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Луганщина обстрел отвод ОБСЕ Порошенко Станица авторская колонка демилитаризация разграничение гарбуз Виталий Кулик
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