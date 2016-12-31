Украинский шахматный хет-трик под занавес года: в чем причины наших успехов в мудрой игре?

Настоящим триумфом украинской шахматной школы завершился чемпионат мира по рапиду и блицу в катарской Дохе. Василий Иванчук стал чемпионом мира по рапиду, а Анне Музычук удался золотой дубль: наша соотечественница первенствовала и в рапиде, и в блице! У мужчин победу в блице одержал выходец из Украины Сергей Карякин.

Не остался в стороне от триумфа Иванчука один из лучших шахматистов всех времен Гарри Каспаров. "Мои поздравления Великому Василию с победой! — написал Гарри Кимович на своей странице в Твиттере. — Он неоднократно удивлял меня за шахматной доской, а сегодня дает уроки новому поколению. 21 год назад Василий выиграл турнир в Линаресе. А когда он впервые там победил, нынешний чемпион Магнус Карлсен еще не родился. Великий украинский орел!" А сам Магнус Карлсен подчеркнул: "Особенно хочу отметить выступление Иванчука. 30 лет на вершине — это же невероятно! Меня он в 7-м туре просто переиграл". Иванчук буквально удушил фигуры противника, сначала выиграл одну, затем вторую пешки ("Орел и пешки!"), а с ней и партию против Магнуса.

Сам же триумфатор едва не пропустил церемонию награждения, сражаясь шахматными фигурами в… шашки (на вопрос "чем шашки отличаются от шахмат" Иванчук ответил: "Там я вижу другие лица, а то, знаете, столько лет смотреть на одних и тех же… Меня это немного напрягает"). Но все-таки успел и вызвал искренние улыбки у всех участников церемонии. А Интернет нынче полнится записями: "Все любят Чуки!", "Шахматы слишком просты для планеты Иванчук!", "Легенда", "Гений", "Босс".

Аналогии между шахматами и футболом, столь любимые журналистами, уместны хотя бы потому, что мировые форумы в обоих видах спорта проторили себе дорожку в Катар. Здесь, ближе к колоссальным деньгам и дышится легче (в кондиционированном помещении, конечно), и работается веселее.

О чем говорит наш успех, подытоживший грандиозный шахматный год для Украины? Конечно, прежде всего, о том, что в отличие от многих других видов спорта (женские гандбол и хоккей на траве, фигурное катание, тяжелая атлетика и т. д.) в шахматах мы не растеряли победных традиций. Наоборот — наши ведущие гроссмейстеры раз за разом дарят Украине титулы один престижнее другого.

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В советское время шахматы были донельзя политизированы. Наши агрессивные соседи из-за поребрика пытаются привязать к коням и пешкам политику и политиков и нынче. Три фактора — колоссальные средства, вложенные в экс-украинца Сергея Карякина (остается открытым вопрос: зачем нужно воровать вундеркиндов у соседей, почему нельзя так раскручивать именно российские шахматные таланты, на которые земля московская явно не скудна?), пропагандистская машина Кремля и отсутствие намеков Запада на допинг (чай, не биатлон или легкая атлетика, хотя вовсе не исключаю того, что умельцы-создатели волшебных эликсиров разрабатывают какие-то чудо-пилюли для ясности шахматного ума) — создали условия для подобия шахматного бума за Хутором Михайловским. Конечно, это не ажиотаж времен Ботвинника — Таля или матчей Спасский — Фишер, Карпов — Корчной, Карпов — Каспаров, но шаги в этом направлении уже сделаны. Во всяком случае, идеальный человек для политизации шахмат выбран — экс-крымчанин, позирующий в футболке с чекистским вождем, высказывающийся прокремлевски и искренне верящий в российский суверенитет над Крымом. Забавно, что чемпионом мира по блицу экс-украинец стал во многом благодаря бывшему партнеру по сборной Украины Василию Иванчуку. Легендарный украинский шахматист переиграл Магнуса Карлсена (кстати, и в рапиде, и в блице Иванчук был сильнее чемпиона мира по классическим шахматам) и пособил адепту путинской веры. Конечно, объективности ради, не стоит забывать о том, что и сам Карякин на старте турнира переиграл норвежца. "Надеюсь, что эта победа снова всколыхнёт интерес к шахматам в России", — заметил Карякин после своего успеха в Дохе. Верные государевы сыны уже поспешили окрестить викторию Карякина "победой всей России".

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У нас же как-то не принято выставлять шахматистов в политическом свете. Нет, конечно, они иногда надевают вышиванки, ходят на приемы к президентам (Петр Порошенко, кстати, порадовался успеху украинских шахматистов, назвав день триумфа "фантастическим днем украинских шахмат"), служат главам нашего государства поводом для гордости (помнится, в новогоднем обращении, предшествовавшем матчу за первенство мира между Василием Иванчуком и Русланом Пономаревым, Леонид Кучма подчеркнул, что мировая шахматная корона будет в Украине). Однако становиться винтиками в пропагандистской машине ведущие отечественные гроссмейстеры не желают. Хотя своих позиций, как правило, не скрывают, но предпочитают на первое место ставить, собственно, шахматы. Может быть, в этом (то есть в отсутствии околополитической истерии) и кроется первопричина украинских успехов на 64-х черно-белых клетках?

Как бы то ни было, успехи требуют закрепления. Прежде всего, это касается остановки потока шахматной эмиграции. Под какими только флагами ни выступают выходцы из Украины! Россия, США, Израиль, Канада, Германия, Италия, Словения, Турция, Бельгия приютили посланцев Неньки. Есть среди эмигрантов и топ-гроссмейстеры. Помимо уже упоминавшегося Карякина, можно назвать и Екатерину Лагно, ставшую 3-й на чемпионате мира по блицу. Правда, в отличие от Карякина и другой российской шахматистки Валентины Гуниной, Лагно не позировала на пьедестале с гербовой одеждой (двуглавый орел, похоже, становится дресс-кодом для российских шахматистов). Кроме того, недавние чемпионаты Украины показали, что география украинских шахмат нынче достаточно узка. Ведущие шахматные центры — Львов и Харьков. А вот некогда славная Одесса и стольный град Киев несколько приостановили работу шахматного конвейера. Словом, даже в столь успешной отрасли проблем у нас немало. Однако наши ведущие шахматисты обеспечили своим поклонникам отличное настроение в преддверии Нового года. Давайте насладимся триумфом!

Старая шахматная шутка: "Чемпионом по блицу станет тот, кто зевнет предпоследним". Количество невынужденных ошибок у наших соотечественников было меньшим, чем у их соперников, что и стало решающим фактором для успеха! Надеюсь, что в следующем году шахматная Украина разовьет успех.

фото: kyivchess.com