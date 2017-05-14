Георгіївська стрічка чи колорадка, або Чому заборона радянської символіки не діє без покарання

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

14 мая 2017, 22:30

День перемоги слід наповнити українським контекстом, і розповідати правду про Другу світову не лише напередодні 8 мая, а регулярно.

Сутички 9 травня під час прорадянської акції "Безсмертний полк" мали несподіваний ефект. У суспільстві на всіх рівнях почали обговорювати скасування державного вихідного в цей день як спадщини СРСР, бо "безсмертні полки" почали реально загрожувати національній безпеці України.

"Мабуть, таки має сенс відмовитись від святкування радянського міфічного "Дня Перемоги" в усіх модифікаціях. Жодних офіційних заходів, жодного "побєдобєсія" по ТБ. Адже ми сьогодні ще надто вразливі й суспільство на межі розколу", — підсумовує на своїй сторінці в Facebook політолог і, до речі, спадковий історик Олексій Голобуцький. І сьогодні подібні висновки перетворилися ледь не на державний тренд.

У своїй промові з нагоди Дня пам'яті та примирення президент України Петро Порошенко засудив "безсмертні полки", назвавши їх проросійською провокацією і спекуляцією на почуттях людей. Вже цього досить, аби влада зробила кроки до заборони подібних акцій на законодавчому рівні. Натомість маємо реакцію правозахисників Amnesty International, котрі засудили затримання демонстрантів в Україні 9 травня. Так, "безсмертні полки" самі по собі поки жоден закон не порушують. Вони цілком можуть назвати свою ходу театралізованим дійством. Але варто нагадати — ті, кого затримали, мали при собі радянську символіку, а її використання в Україні заборонене. Раніше Amnesty International оскаржувала й саму заборону радянської символіки, наголошуючи на правах людей мати власні переконання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Униженные победители. Почему 9 Мая — день катастрофы, а не праздник

Так логіка воюючої країни, де агресор використовує передусім радянську символіку, входить у клінч із логікою ліберальної демократії. Зачистку українського простору від серпа з молотом, Леніна зі Сталіним та перейменування вулиць із радянських назв на більш актуальні Amnesty International прирівнюють до диктаторських практик СРСР. Причому логіка цих самих правозахисників чомусь не припускає, що хтось може мати щирі нацистські переконання. Й безкарно носити вулицями європейських міст портрети Гітлера, інших бонз "третього райху" й хизуватися свастикою. Адже заборону нацистською символіки теж можна поставити під сумнів. При тому, що злочини радянських комуністів співставні за масштабами зі злочинами гітлерівців. Та навіть мають більші масштаби, бо тривали ще без малого півстоліття після капітуляції Німеччини 8 березня 1945 року.

Радник глави МВС Антон Геращенко каже, що у Верховній Раді лежить законопроект його авторства, котрий передбачає покарання за носіння георгіївської стрічки. Але навіть якщо проект перетвориться на закон, покарати за нього так само складно, практично неможливо. Як, наприклад, за російськомовне меню в окремо взятому київському ресторані в разі вступу в силу закону Київради про обов'язкове використання державної мови в сфері послуг. Хоча б тому, що все це зі зрозумілих причин не криміналізоване. Скажімо, за серп і молот та портрет Сталіна передбачене лише адміністративне покарання. Проте нема, або, принаймні, нам широко не відомі факти застосування цього покарання. Так, є поодинокі випадки, як ось на Львівщині, де молодику дали два з половиною роки умовно за систематичне поширення радянської символіки в соцмережах. Виняток підтверджує правило: публічне засудження, як і публічний осуд, демонстрація й популяризація символів масових злочинів комуністів за собою не тягне.

Але треба готуватися до того, що в разі ухвалення ще й цього закону на додачу до декомуназаційного пакету все лишиться, як є. Визнавати це сумно, проте доведеться. Адже попри вже існуючу заборону колони з радянською символіко все одно виходять на вулиці 9 травня. Нехай би це були самоорганізовані групи, або навіть платні мітинги, зібрані за схемою Антимайдану. Навіть пряме, неприховане фінансування української версії "побєдобєсія" проросійським "Опозиційним блоком" не дасть такого ефекту, як анонс "безсмертних полків" на багатомільйонну аудиторію, який, не боячись закону, транслює канал "Інтер". Відомий медіаексперт Наталя Лігачова пише на свої сторінці в Facebook подорожні враження: "В потязі Київ—Перемишль реклама перемоги однієї на всіх. Концерт Інтера". Йдеться, на секундочку, про широко анонсований міжнародний експрес. Російсько-радянський формат вшанування пам'яті загиблих у війні, яку СРСР розв'язав, пропонують увазі не лише українських, а й іноземних пасажирів.

Раніше пані Лігачова зазначала — тільки цей канал маркував ці дні радянською червоною зіркою та означеними георгіївськими смугами. Якщо штрафувати за таке закон ще не дозволяє, то за радянську символіку — давно. Тим не менше, ніхто не покараний, ніщо не змінилося. Бо все це далі подається, як ушанування пам'яті загиблих, відтак заборона символів цієї самої пам'яті — як наруга над нею. І, звісно, маніпулятори не забувають згадати про порушення прав людини мати іншу думки та публічно висловлювати її.

Тим не менше, переламати ситуацію й повернути її з російсько-радянського напряму на питомо український можливо. Для цього потрібно застосувати не один, а три основні складники. Перший — вже згадане скасування вихідного дня 9 травня. Другий — на законодавчому рівні не лише забороняти неактуальну в Україні символіку, а й карати порушників не умовними строками ув'язнення, а серйозними грошовими штрафами. Причому найпоказовіші факти виявлення злочину й отримання кари необхідно поширювати максимально — як чергову перемогу над нацизмом. Нарешті, третій складник — наповнити День перемоги українським контекстом. І розповідати правду про Другу світову не лише напередодні 8 травня, а бажано — регулярно. Починаючи з молодшої школи.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
День победы звезда пропаганда авторская колонка 9мая Андрей Кокотюха георгиевская лента бессмертный полк Оппоблок колорадка
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять