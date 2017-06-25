И жизнь, и слезы, и финал, или Почему популярно футбольное ретро?

30 лет назад прошел самый запоминающийся финал Кубка СССР, в котором после ничьей 3:3 в основное и дополнительное время киевские динамовцы обыграли минских одноклубников в серии пенальти.

"Всем финалам финал!" — кричали газетные заголовки в июне 1987 года, примерно в таком же тоне высказываются СМИ и много лет спустя после той феерической игры. Было бы логично к юбилейной дате устроить товарищеский матч ветеранов динамовских клубов, но, увы, иных уж нет (киевлян Чанова и Баля, минчан Янушевского, Курненина и Кистеня, наставника киевлян Валерия Васильевича Лобановского), а те далече.

Описывать ход игры, сейчас, по прошествии трех десятков лет — неблагодарное дело. Свидетели того матча поностальгируют, обратив свой взор на видео. Те же, кто игры не видел в силу возраста, могут отыскать в Сети запись матча и совершить путешествие в то время.

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Сезон-87 у киевского "Динамо" не задался. Ожидаемый фанами клуба выход в финал Кубка чемпионов не состоялся (а какой футбольный ажиотаж царил в апреле 1987 года в столице Украины!). Виной тому, как по мне, предвзятое судейство в двух матчах против "Порту" (отмененный чистый гол Олега Блохина в Порту и несправедливо не назначенный пенальти в ворота португальского клуба в Киеве). Кроме того, в чемпионате дела у динамовцев явно не заладились: поражения следовали одно за другим, а на вершине турнирной таблицы обосновался принципиальный соперник — московский "Спартак". Причем немалое количество неудач пришлось на домашние игры, даром что трибуны ломились от зрителей — на Республиканском стадионе стали проводить розыгрыши автомобилей и других ценных призов, и охотники за удачей выстроились в очередь. Виданое ли дело, матч "Динамо" — "Нефтчи" собрал на трибунах 96 000 человек! Много позже, вспоминая о кубковом триумфе "Динамо", медийщики напишут: мол, выигранный кубок — единственное светлое пятно в том неудачном сезоне, по итогам которого киевское "Динамо" даже не попало в еврокубки. Не единственное. Многие как-то забывают о Кубке сезона (аналог нынешнего Суперкубка). Примечательно, что Кубок сезона "Динамо" завоевало, выиграв у московского "Торпедо" матч чемпионата страны… в серии пенальти. Именно так! Окно для поединка на Кубок сезона так и не нашли, и было решено календарный матч чемпионата совместить с розыгрышем трофея. Два — в одном! Игра окончилась вничью, команды получили в зачет чемпионата по одному очку, а пенальти лучше пробили киевляне.

Финал же Кубка СССР стал воистину праздником футбола! Июнь-87. Москва. Лужники. 75 000 зрителей. Как написал "Футбол-Хоккей", "приезжих болельщиков — тьма". Динамовские флаги — в изобилии, кое-где попадаются и стяги УССР и БССР. Предматчевый концерт с участием групп "Песняры" (легендарный белорусский коллектив приехал в Белокаменную поддержать земляков), "Два кольори" и "Веселые ребята". Один из лучших советских арбитров Валерий Бутенко (судил такие знаковые матчи еврокубков, как "Андерлехт" — "Вердер", "Нюрнберг" — "Рома", "Кельн" — "Штутгарт", а в качестве судьи на линии работал на финале Кубка УЕФА в сезоне-1990/91 "Интер" — "Рома") вывел команды на поле, и грянул бой. Фаворитом считалось минское "Динамо" (у наших земляков отсутствовали травмированные Бессонов и Беланов, да и в целом киевляне еще не отошли от разочарования из-за полуфинальной неудачи в главном еврокубке), пребывавшее тем летом в прекрасной форме, и именно минчане вели по ходу всей встречи. Был момент, когда их преимущество в счете достигало двух мячей. Однако киевляне смогли отыграться, и перебороть судьбину в серии послематчевых пенальти. Как писал в своей автобиографической книге "И жизнь, и слезы, и футбол" лидер того минского "Динамо" Сергей Алейников: "Наивные, разве можно недооценивать киевлян?"

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Комментарий Владимира Маслаченко? Это сейчас можно себе позволить на российском ТВ антиукраинскую истерию. Чем жестче заклеймишь хунту, "бендеровцев" и "майдаунов", чем больше придумаешь небылиц о "распятых мальчиках" и отмечании в "фашистской стране" на государственном уровне дня рождения Гитлера, чем чаще произнесешь в эфире слово "хохлы", тем больше вистов получишь перед начальством. Тогда же необходимо было сохранять хотя бы видимость объективности. Да, из комментария видно, что этнический украинец Маслаченко болел за белорусскую команду, но видно было лишь тонким знатокам и ценителям футбола. Только он отметил в комментарии, что фотокорреспондентов больше за воротами минчан, как киевляне подтвердили правильность чутья охотников за яркими футбольными кадрами, сравняв счет. И — едва уловимый вздох разочарования Маслаченко: "Все начинается сначала". В серии пенальти это проявилось уже отчетливее: "А счастье было так близко" или "…счастье ускользнуло". Обратите внимание, что во время постматчевой пенальти-феерии репортеры располагаются прямо на поле. Это придают поединку оттенок какого-то одомашнивания, чего-то вроде семейных посиделок. И их никто не прогоняет, и они ведут себя подобающе. Сейчас же на футбольные поля выбегают разве что стада обкуренных неадекватов.

Почему мы так часто обращаемся к футболу 1980-х? В те благословенные времена мы не ощущали себя чужими на празднике футбольной жизни. Если хотите, в тогдашней мировой футбольной паутине мы чувствовали себя комфортно. "Динамо" (Киев) под флагом сборной СССР уверенно обыгрывало французов, итальянцев и англичан. Да, думаю, что и сборная Беларуси, существуй бы во второй половине 1980-х такая команда, не затерялась бы на европейских футбольных просторах. А теперь… Эх, теперь мы ссоримся из-за провинциальных разборок, негодуем по поводу бесхозяйственности местных властей, не спешащих привести в порядок стадионы в Ровно и Чернигове, порицаем футбольных хулиганов, клеймим позором футболистов, грешащих ставками на собственные матчи, и патетически вздыхаем: где вы, наши новые звезды?

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Человеку свойственно идеализировать прошлое. Однако не забывайте, что будущее творим и мы тоже. "Я с себя ответственности не снимаю", — как же хорошо выучили эту фразу иные тренеры! Умение признавать свои ошибки ценно, но куда ценнее профессионализм. Каждого! Будем профессионалами и будем требовать профессионального отношения к делу наших футболистов и футбольных менеджеров! В таком случае надежда на то, что мы станем свидетелями чего-либо подобного тому, что увидели в финале Кубка СССР-87, остается.

фото: campeones.ua, видео: myDYNAMOKIEV1927