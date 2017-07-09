Верх недалекости: откроется ли ящик Пандоры футбольного хулиганизма?

Финал аматорского чемпионата Украины между командами "Металлист 1925" и "Агробизнес", состоявшийся на НСК "Олимпийский", вылился в настоящую бойню. Нет, собственно к футболистам претензий мало: "агробизнесмены" из Волочиска продемонстрировали зрелый футбол, закатив в ворота харьковчан четыре безответных гола. Игроки "Металлиста 1925", как могли, упирались и совсем уж безнадежными не выглядели. Кровавое месиво устроили "поклонники" клуба из первой столицы.

Минут за пять до окончания матча из сектора ультрас харьковского клуба выбежала группа людей и по беговым дорожкам направилась к трибуне, где находились сторонники "Агробизнеса". Последние количественно ощутимо проигрывали нападавшим и после недолгой потасовки покинули поле брани, скрывшись в подтрибунных помещениях.

После этого главный арбитр встречи Николай Кривоносов решил остановить игру и отправил команды в раздевалки. Ультрас "Металлист 1925" (или же наемные провокаторы?) в это время уже выбежали на поле, победно размахивая файерами и отжатой у почитателей "Агробизнеса" символикой. Детство, почему ты не вышло из этих парней?

Диктор по стадиону несколько раз обращался к оголтелой толпе с просьбой успокоиться, занять свои места, но увещевания ни к чему не привели. Более того, гости из первой столицы устроили еще одну драку уже на центральной трибуне, на которой в основном разместились болельщики волочиской команды. Во время оной по стадиону объявили о досрочном окончании матча. Итог — победа и соответственно любительское чемпионство "Агробизнеса". После этого ультрас харьковчан несколько успокоились и вернулись на свой сектор, который впоследствии и покинули совсем. Примечательно, что никто из футболистов "Металлиста 1925" не попытался успокоить поклонников команды. Неужели игроки современного "Металлиста" не нарастили еще достаточного авторитета в фан-среде?

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Таким образом, в фанатском мире нарушено перемирие, длившееся с 2014 года. Президент "Агробизнеса" и одновременно вице-президент Федерации футбола Украины Олег Собуцкий так прокомментировал случившееся по горячим следам: "Это быдло избило наших военных на трибунах, женщин, представителям Федерации досталось, нашей ветеранской сборной. Даже 12-летний ребенок пострадал! У кого-то выбиты зубы, у кого-то нос поломан. Это все обычные болельщики, даже не ребята из нашего фанатского сектора".

Встал даже вопрос о недопуске харьковского клуба к соревнованиям во 2-й лиге. В ответ, как водится, было дано обещание расформировать клуб, если недопуск состоится. Словом, началась обычная для украинского футбола перепалка. Далее последовали официальные извинения от харьковских фанатов и внутреннее расследование в первой столице. Этому предшествовал ряд отмазок в стиле "это были не наши болельщики". Были и версии, что побоище на главном стадионе страны организовал печально известный "Оплот", назывался и заказчик беспорядков — беглый олигарх, фактически задушивший старый-добрый "Металлист" Сергей Курченко. Если это так, то почему в харьковской фанатской среде, мягко говоря, не жалующей ни Курченко, ни "Оплот", не пресекли провокацию? "Клевать на деньги", как это принято у титушек, к сожалению, стало печальной традицией у не обремененной идеалами и не умеющей зарабатывать деньги молодежи. Если же это не так, то почему нарушено перемирие в военное время? О последствиях не задумывались, отжиматели чужих баннеров?

Вопросы к правоохранителям? Их немало, ведь министр внутренних дел Арсен Аваков лично присутствовал на матче. Главный же такой: почему, зная о большом фан-десанте, полицейские не придали этому значения?

Тем временем, на официальном сайте клуба "Металлист 1925" появился приказ, в котором ультрас запрещают посещать некоторые матчи.

В частности, активным болельщикам будет закрыт доступ на три календарных матча чемпионата и Кубка Украины, а также на отборочный матч ЧМ-2018 Украина — Турция, который пройдет в первой столице. Интересно, как это будет проделано технически? Именной вход? И без коррупции? Мне уже смешно. Также болельщикам запрещено посещение трех ближайших выездных матчей "Металлиста 1925". А этот запрет разве нельзя обойти? Приехать, скажем, не в составе организованной группы, а своим ходом и за свои деньги? Фанаты 1980-х, колесившие за любимыми командами по большой стране за свои кровные, саркастически усмехаются.

Будет ли наказание полностью пустыми трибунами для нео-"Металлиста"? Не являюсь сторонником подобных мер. И не понимаю, почему законопослушный гражданин, купивший, скажем, сезонный абонемент, должен страдать из-за неких отморозков. Киевское "Динамо" наказано домашним матчем без зрителей за какие-то символы на фан-трибунах, лозунги вроде "Белая энергия" или что-то в этом духе. Обратите внимание: наказан не ультрас-сектор, а все болельщики "Динамо", лишенные возможности увидеть обновленную команду с новым тренером на старте сезона (правда, в связи с концертом "Депеш Мод" игра "Динамо" — "Черноморец" должна состояться на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, а дисквалификация распространяется только на главную арену страны, но пустые трибуны все равно никуда от "Динамо" не уйдут). В то же время, прямое насилие с нанесением телесных повреждений президенту "Агробизнеса" и одному из руководителей Федерации футбола Украины Олегу Собуцкому (вместо слов благодарности человеку, вкладывающему деньги в футбол в наше непростое время) и множеству болельщиков команды из Хмельницкой области наказанием виновных (неужели их нельзя идентифицировать в многочисленных видео?), а также длительной пустотой на трибунах не премируется.

Матч без зрителей в условиях современной Украины — это театр абсурда (и так посещаемость мизерная). Однако отсутствие уголовного наказания за конкретные преступления — еще больший абсурд. Легко закрыть вход на трибуны всем, куда тяжелее персонализировать ответственность (в день матча "Металлист 1925" — "Агробизнес" никого из устраивавших беспорядки харьковчан даже не задержали!).

Ультрас "Металла" записали видеоизвинение перед пострадавшими (в нем, помимо, собственно, извинений, речь идет об их патриотизме, вроде патриотизм сам по себе служит индульгенцией от всего). Некоторые из них даже ездили в Волочиск поздравлять "Агробизнес" с победой в чемпионате Украины среди аматоров и непосредственно в месте дислокации оппонентов покаяться за содеянное.

Когда идет война с агрессивным, вооруженным до зубов соседом, устраивать мелочные разборки в собственной гостиной — верх недалекости. Извиняться можно сколько угодно, но факт нарушения фанатского перемирия налицо. Боюсь, чтобы этот ящик Пандоры не открылся настежь. Футбола у нас, к сожалению, все меньше, а вот количество внутренних склок может возрасти. В Кремле от этого только будут потирать руки (и не только потирать руки, а всячески провоцировать внутриукраинские межусобицы). Сколько можно лить воду на их мельницу, а?