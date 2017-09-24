Допинговый скандал: почему "Шахтеру" предстоит выбрать нового капитана вместо Срны?

Многочисленные слухи о положительной допинг-пробе у капитана "Шахтера" Дарио Срны, ходившие по футбольному сообществу в течение недели, нашли свое подтверждение. Клуб-чемпион Украины наконец-то выступил с официальным заявлением. Оно гласит: "ФК "Шахтер" проинформирован, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат.

На сегодня не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность.

Вместе с тем ФК "Шахтер" (Донецк) считает неприемлемым применение допинга в спорте и подтверждает свою приверженность идее борьбы с допингом.

Дальнейшие комментарии по данному делу предоставляться не будут по причине конфиденциальности юридического разбирательства".

Сам Дарио прокомментировал случившееся примерно в том же духе, добавив: "Я хочу искренне поблагодарить мою семью, клуб и его болельщиков за их безусловную поддержку в этом случае, и я надеюсь как можно скорее вернуться на поле. Это отнюдь не конец моей карьеры, обещаю!"

А вот наставник "Шахтера" Паулу Фонсека после матча в прошлый уик-энд в Одессе, на который не полетел Срна, — тогда, когда допинг-слухи принялись активно циркулировать в футбольной среде, заметил, отвечая на соответствующий вопрос: "Единственное, что я скажу по поводу Дарио: он не приехал сюда с нами, поскольку это было моим решением. Я дал ему время отдохнуть после сложнейшего матча с "Наполи", равно как провел ротацию с другими футболистами".

Замечу, что это перевод слов Паулу. Португальским не владею, поэтому допускаю, что переводчик мог быть не совсем точен при переводе. Но, право, лучше бы Фонсека оставил вопрос без ответа. А так получилось как-то глупо: то решение Паулу, то решение Дарио. Сказать правду Фонсеке помешала клубная этика, промолчать не захотел? А неправда? Ну, одной больше, одной меньше, не так ли? Соответствующие медиа все равно приложат все силы, чтобы скрасить ситуацию и обелить человека, говорящего неправду. А речи Фонсеки тем временем стали напоминать изящные словесные экзерсисы юлящих украинских политиков, для которых вранье — норма жизни.

Проблема с применением допинга футболистами "Шахтера" не нова. Срна, Гай, Рыбка, Фред в разное время были пойманы с поличным. История с капитаном "горняков" спровоцировала едкие комментарии динамовских болельщиков: "Теперь над эмблемой "Шахтера" нужно поместить четыре звезды — по числу обнаруженных случаев применения допинга", "а какие матерные песни пел о "Динамо", "все возвращается бумерангом, теперь мы о тебе песни будем петь".

Как бы то ни было, эра капитанства Срны в "Шахтере", похоже, подошла к концу. Не могу сказать, что испытываю к хорватскому легионеру "горняков" жгучую симпатию. Однако должен признать, что его присутствие в украинском чемпионате повышает интерес к турниру. Не всегда корректное поведение на поле (и вне его, как свидетельствуют записи похабных песенок, оскорбляющих прямых конкурентов) и неустанный труд на благо команды, собственно, в футбольном плане, уход от ответа о войне на Донбасс, подчеркнутый нейтралитет, мол, и те, и те — болельщики "Шахтера" и благотворительность, поддержка детей из небогатых семей. Срна словно соткан из противоречий. При этом убежден в том, что наш чемпионат станет пресен без вездесущего хорвата.

Вспоминаю его интервью журналу World Soccer в октябре 2014 года. Срна подчеркивал: "Это не первая война для меня… В день, когда окончится война, мы вернемся в Донецк и поцелуем улицу". На прямой вопрос корреспондента популярного издания Джеймса Монтегю "кем ощущают себя жители Донецка — россиянами или украинцами", Срна ответил: "У нас множество болельщиков из России, Украины, Хорватии, Сербии, Грузии. Я не могу говорить о политике. Люди, облеченные властью, должны говорить со всеми и найти дорогу, ведущую к окончанию войны. Я — игрок "Шахтера" и уважаю всех его фанов. Моя работа — помочь "Шахтеру" сделать счастливыми людей, которые любят этот клуб".

Обратите внимание: когда перечисляются страны, где болеют за "Шахтер", первой названа Россия. Может быть, это неточность журналиста при расшифровке интервью? Досадная оговорка или?..

Не так давно проблема выборов нового капитана была актуальна для "Динамо" (многолетний лидер команды Андрей Ярмоленко перешел в дортмундскую "Боруссию"; кстати, никто из экспертов специализированных телеканалов не хочет извиниться за оскорбления Андрея за слово "быдло", употребленное в свое время маститым ветераном по отношению к ведущему украинскому футболисту, которое не произносят в приличном обществе?), теперь же выборы капитана предстоят "Шахтеру".

"Без Срны "Шахтер" лишен души", — сказал мне один из давних фанов "оранжево-черных", с которым мы поддерживаем дружеские отношения с конца 1980-х годов.

Будем спорить?