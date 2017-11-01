Манафорт-гейт: победа Путина и провал Трампа

Илья Федосеев
Блогер, журналист
1 ноября 2017, 08:35

Событие, которое должно было бы укрепить позиции Дональда Трампа, в действительности их ослабило.

На первый взгляд обвинения, предъявленные бывшему главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту, выглядят серьёзным политическим успехом Трампа. Он сумел очиститься от крайне важного обвинения, которое дамокловым мечом висело над ним с первого дня президентства.

Вспомним: изначально речь шла о том, что руками Манафорта российские властные круги продвигали Дональда Трампа к президентскому креслу. Иными словами, если Трамп и не марионетка Путина, то какой-то закулисный сговор между ними определённо существует – а это в американской политике, мягко говоря, моветон.

Манафорту грозит 80 лет за решеткой

Теперь же, как гласила стандартная бюрократическая отписка советских времён, "факты не подтвердились". Да, Полу Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы, ему предъявлено обвинение по 12 пунктам, среди которых - "сговор против интересов США", но, как настоятельно подчёркивают в Белом Доме, там ни слова не говорится ни о Трампе, ни о президентских выборах, ни о России.

Сам же американский президент поспешил заявить, что все дела, которые следствие приписывает Манафорту, были совершены годы назад, ещё до начала их сотрудничества. Прокурор Роберт Мюллер в свою очередь утверждает, что преступная деятельность Манафорта продолжалась и в его бытность главой штаба Трампа, с июня по август 2016 года, и позднее.

Так или иначе, неуклюжая попытка откреститься от Манафорта навредила Трампу гораздо больше, чем если бы он просто промолчал. Ведь глава американского государства в этой ситуации выглядит не слишком презентабельно – он либо сознательно и публично лжёт, либо позволил помощнику ввести себя в заблуждение. Что из этого хуже для президента, пусть каждый решает сам.

Возникает парадоксальная ситуация: событие, которое должно было бы укрепить позиции Дональда Трампа, в действительности их ослабило. Теперь хозяин Белого Дома станет ещё менее свободен в своих решениях, и, видимо, продолжит чистку своего окружения.

А вот кто действительно выходит сухим из воды, так это Владимир Путин. Теперь не столь уж важно, действительно ли он вмешивался в процесс избрания американского президента. Существенно другое - единственное серьёзное обвинение против него в этом отношении сами же власти США сочли несостоятельным. И российский лидер, вне всякого сомнения, станет этим козырять.

Ещё хуже другое. Поскольку теперь доказать факт тайного сговора между Путиным и Трампом становится гораздо сложнее (если вообще возможно), оба они избавляются от необходимости доказывать всем, что Трамп не является российским "агентом влияния". Это, в свою очередь, облегчает контакты между ними, а может быть и сближение позиций по каким-то вопросам. Безусловно, американский президент не решится на какие-то радикальные шаги, наподобие признания Крыма российским – как уже говорилось выше "Манафорт-гейт" ещё более связал ему руки, и это касается как внутренней политики, так и внешней. Но, например, попытаться воспрепятствовать американской помощи Украине Трампу вполне по силам.

Однако, и Украина может извлечь из случившегося выгоду. "Подвигами" Пола Манафорта, который, как известно, был лоббистом беглого президента Виктора Януковича, интересуется и Генеральная прокуратура Украины. Расследуется два дела, где он выступает фигурантом: о растрате средств Министерства юстиции и о черной бухгалтерии Партии регионов. Еще два года назад ГПУ добивалась от Минюста США допроса Манафорта, однако безрезультатно. Возможно, теперь, когда и в США, и Украине в равной мере заинтересованы в том, чтобы все махинации Манафорта и связанных с ним лиц были раскрыты, а виновные понесли заслуженное наказание, дело сдвинется с мертвой точки. А украинские власти получат идеальный шанс показать миру, что борются с коррупцией не только на словах.

Илья Федосеев

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