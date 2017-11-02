Почему Украина - не Британия

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

2 ноября 2017, 16:55

Если общество разделяет ценности власти – то власть никогда не изменится.

Фэллон угодил в секс-скандал

Министр обороны Великобритании, дотронувшийся до коленки журналистки 10 лет назад на вечеринке: "Я иду в отставку. Наши солдаты демонстрируют высокий уровень стандартов, а я ему не соответствую".

Министр внутренних дел Украины пригоняет в суд питекантропов, чтобы не дать сесть в тюрьму своему сыну, который участвовал в тендерах его же министерства. Что он думает о высоких стандартах бойцов Национальной гвардии, остается загадкой.

Между этими людьми – столетия эволюции. И всего три часа полета. Вопрос только в том, готовы ли мы подождать пару столетий для того, чтобы жить, как в Британии.

Когда у вас спросят, почему мы не живем, как в Британии, расскажите им эту историю. Когда у вас спросят, почему у нас слабо растет экономика и нет инвестиций, расскажите им эту историю.

Когда инвесторы сравнивают Украину с Ганой, а не с Британией, то они имеют ввиду именно такие истории. И когда в следующий раз вы придёте на выборы, а вам скажут, что "нам нужны люди с другими ценностями", то имеется ввиду именно эта история. Не отмахивайтесь от ценностей. Именно ценности – основное различие между министром обороны Великобритании и министром внутренних дел Украины. А в остальном они похожи. Одна голова, две руки, две ноги. Но ценности – это не пустой звук. Ценности – это основное.

Именно они разделяют людей на тех, у кого волосы дыбом встают от картинки из суда над сыном Авакова, и тех, кто принимает такое как данность. Именно они разделяют людей на тех, кому противно от "выигрышей в лотерею" и тех, кому это не кажется плевком в лицо. Именно они разделяют людей на тех, кому кажется, что нельзя жить в Конче-Заспе, зарабатывая 6000 гривен, и тех, кому это безразлично.

Когда в бизнесе нанимают менеджмент, то современные успешные компании интересует не только и не столько резюме кандидата, сколько его ценности. Не важно, есть ли у человека диплом Гарварда или опыт управления государственной компанией, если человек гнилой.

И если общество разделяет ценности власти – то власть никогда не изменится. Потому что у нее не будет стимула. Если власть навяжет обществу свои ценности – то она станет вечной.

И не важно, кто придет на олимп. Важно, что только ценности общества заставляют его или уходить в отставку, или цепляться зубами за свою должность. И только ценности общества позволяют им переступать ту черту, после которой уже нет возврата. Но если утопающий не хочет идти на дно сам, то он тянет за собой всех. На дно, где царит тьма, в первую очередь, в головах.

И каждый такой суд – это очередной тест. Готовы ли люди принимать такое поведение власти, или не могут простить. И если смогут, то сами виноваты. Ведь каждый, кто теперь проголосует за политическую силу, в которой будет Аваков или люди, публично поддержавшие его поведение в ситуации с сыном, станет соучастником. И суд – это лишь одна из сотен историй, которые формируют облик людей, которые через два года будут просить проголосовать за них. И будут хотеть сделать вас своими соучастниками. А значит – такими же ответственными за бедность своей страны.

Сергей Фурса 

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Британия Фэллон секс-скандал Сергей Фурса
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