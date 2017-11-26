Итоги недели. Годовщина Майданов, лакмусовая бумажка в Брюсселе и возня в Луганске

Украина отметила годовщину начала революций, во многом ставших визитной карточкой новейшей истории нашей страны. Саммит "Восточного партнерства" стал примером компромисса между консерватизмом ЕС и амбициями Украины. В Крыму оккупанты убили ветерана крымскотатарского движения Веджие Кашку.

Масштабный социологический опрос показал, что песни Святослава Вакарчука часть украинцев воспринимает с политическим подтекстом. Смена "власти" в Луганске обошлась без украинского вмешательства и комментариев Кремля. Виктор Медведчук обозначил стремление поменять украинских пленных на отказ от признания России агрессором.

Последняя декада осени для новейшей истории Украины обозначена началом сразу двух революций — Оранжевой в 2004-м и Достоинства — в 2013-м. Поэтому День Достоинства и Свободы был и остается праздником не столько официозным, сколько важным для миллионов людей, принимавших участие в революционных событиях или сочувствовавших им. Досадно, что Майдан в эти дни часто становится местом провокаций разной степени интенсивности, за которыми обычно виднеется "рука Москвы", ведь в Кремле политическая самостоятельность нашей страны воспринимается болезненно.

Саммит "Восточного партнерства" и предшествовавшая ему встреча лидеров Европейской народной партии — главной политической силы в современной Европе — стал не только площадкой для диалога, но лакмусовой бумажкой. Двое президентов стран "Восточного партнерства" — Александр Лукашенко и Игорь Додон — в Брюссель не прилетели, а Минск вдобавок накануне разыграл по московской партитуре шпионский скандал с гражданами Украины. Итоговая декларация саммита продемонстрировала, что в ЕС предпочитают не портить отношения с Россией, не обнадеживать участников "Восточного партнерства", но и не намерены закрывать этот проект. Прав Петр Порошенко, утверждающий, что Европа должна вынести выводы из гибридной войны. Довольно неожиданной, но не случайной выглядит поддержка британским премьером Терезой Мэй этой позиции украинского президента.

В том, насколько она является жестокой, все мы убедились на днях: во время обысков у активистов Меджлиса в Крыму (на этот раз российские оккупанты пытаются инкриминировать им вымогательство), умерла активистка крымскотатарского движения Веджие Кашка, один из символов борьбы за возвращение крымских татар на полуостров. Сомневаюсь, что западный мир отреагирует должным образом на эту смерть.

Президентская кампания в Украине находится на пристрелочной стадии — этапе обнародования социологических исследований. Масштабный опрос, проведенный среди 20 тысяч респондентов несколькими авторитетными социологическими компаниями, показал не только лидерство Петра Порошенко, но и "бронзу" Святослава Вакарчука, еще ни разу не заявлявшего о своем намерении баллотироваться в президенты. Спрос на новые лица высок, количество неопределившихся избирателей велико, а проблем в государственном масштабе, которые можно было бы решить в короткие сроки и эффективно — немного. Похоже, президентская кампания будет продолжительной и ожесточенной, по крайней мере, обладательница второго места в президентском рейтинге Юлия Тимошенко, судя по ее последним заявлениям, не собирается сбавлять обороты в критике власти.

В Луганске тем временем прошел переворот, и "глава республики" Игорь Плотницкий был вынужден написать заявление об отставке. В противостоянии с "главой МВД" Игорем Корнетом Плотницкий оказался слабее, а поддержка Кремля развернулась в сторону более сильного. Противостояние между разными группами боевиков привела к переброске то ли карателей, то ли посредников из ОРДО, ведь в Донецке к Луганску всегда относились как к младшему брату. "Народные республики" вряд ли воспринимаются кем-то всерьез, но последняя вспышка активность боевиков на Донбассе напоминает о количестве стянутой на Донбассе военной техники и вооружения.

Отвечающий за гуманитарные вопросы в Трехсторонней контактной группе в Минске Виктор Медведчук уверен, что смена власти в Луганске не помешает анонсированному и освященному лично Путиным обмену пленными. 76 людей должны вернуться в Украину, 304 — на территорию ОРДЛО. При этом Медведчук без стеснения подчеркивает, что принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса может поставить крест на Минских договоренностях (читай — и на обмене заложников). Кума Путина, похоже, больше беспокоит перспектива признания России агрессором, и чтобы противодействовать этому Кремль решил поиграть судьбами заложников.