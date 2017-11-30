Не трогайте дворников, или В чем абсурд закона о коллаборантах

В Украине заговорили о необходимости принятия "закона о коллаборантах" — гражданах, которые были уличены в сотрудничестве с оккупационными властями и страной-агрессором. Речь идет, прежде всего, об оккупированных территориях — Крыме и отдельных районах Луганской и Донецкой областей. Наказывать хотят всех, кто занимал должности в "ЛНР" и "ДНР" (даже дворников) и организовывал массовые мероприятия в поддержку "республик".

Нужен ли Украине такой закон? По моему мнению, сегодня эта идея выглядит абсолютно беспредметной. Практическая необходимость в "законе о коллаборантах" появится только тогда, когда начнется конкретный процесс урегулирования конфликтной ситуации тем или иным путем. Когда будет понятен путь, тогда же можно будет прогнозировать социальную пользу от принятия такого рода закона.

У нас же конфликт находится в "замороженном" состоянии. А в таких условиях практический смысл данной законодательной инициативы будет нулевым.

Для начала на государственном уровне должна быть сформирована "дорожная карта" по урегулированию ситуации на Донбассе: либо это будет делаться посредством введения военного положения, либо посредством международного давления с использованием дипломатических инструментов "дожимания" мирного плана разрешения этого вооруженного кризиса. В зависимости от выбранного пути необходимо будет разное законодательное сопровождение, и это два совершено разных пакета законов. Без понимания этого контекста нет смысла обсуждать такую инициативу.

Если обратиться к истории и изучить опыт других стран, как они выходили из подобных ситуаций и применяли законы о коллаборантах, то вы не найдете ни одного случая, когда бы наказывали абсолютно всех граждан что с одной, что с другой стороны.

Выход из вооруженного конфликта всегда строится на компромиссах. При этом определяется часть тех людей, на ком лежит наибольшее бремя вины за произошедшие события. И они, организаторы и исполнители наиболее жестких мероприятий, как правило, несли ответственность. А все остальные люди при этом считались вынужденными участниками процесса, хотя кто-то из них был лоялен к процессам, кто-то — против своей воли был вовлечен в процесс. В любом случае, эта часть граждан не попадала в число тех, кто нес ответственность.

И у меня нет никаких сомнений, что в случае Украины и ее граждан, живущих сейчас на оккупированных территориях Донбасса, будет точно так же. Конечно же, те люди, которые сознательно создали этот конфликт, приведший к большому количеству жертв и огромному человеческому горю, должны отвечать за содеянное. Но все остальные — просто заложники ситуации, не более того.

Николай Сирый, старший научный сотрудник Института государства и права им. В. Корецкого НАН Украины, адвокат