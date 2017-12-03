Итоги недели. Референдум сквозь годы, церковные страсти и гневающийся Гройсман

Евгений Магда

политический эксперт, журналист, директор Института мировой политики

3 декабря 2017, 22:30

На этой неделе разборки устроили антикоррупционные органы и православные церкви. 

УПЦ (КП) и УПЦ (МП) обменялись взаимными упреками

Петр Порошенко в годовщину всеукраинского референдума, подтвердившего независимость, заявил о намерениях инициировать новый плебисцит. НАБУ и Генеральная прокуратура втянулись в новое публичное выяснение отношений. Владимир Гройсман на мэрской площадке подверг жесткой критике Антимонопольный комитет. "Самопомощь" забила гол в свои ворота во Львове. Михеил Саакашвили нагнетал страсти вокруг собственной персоны. Православные церкви Украины подтвердили неразрешимость противоречий между ними. В Минске договорились об обмене пленными, словно опровергая утверждение Арсена Авакова, что Минские договоренности мертвы.

1 декабря для Украины является датой, от которой можно вести отсчет реальной независимости, ведь именно в этот день в 1991 году более 90% жителей республики проголосовали за независимость, де юре оформив распад Советского Союза. Напомню, что сторонники независимости получили большинство во всех регионах страны. Петр Порошенко воспользовался случаем, и заявил о намерении инициировать референдум по вопросу присоединения Украины к НАТО и ЕС. Политические оппоненты сразу рассмотрели в президентской инициативе предвыборные козни, но куда вероятнее выглядит стремление Кремля повлиять на результаты плебисцита. По крайней мере, в СБУ полагают, что запланированные на 2019 год избирательные кампании в Украине станут периодом дестабилизации.

Накануне Дня работников прокуратуры ГПУ втянулась в новый виток противостояния с НАБУ. Все дело оказалось в операции детективов Бюро против заместителя главы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой, в которой представители СБУ рассмотрели попытку дать взятку. Стороны противостояния обмениваются не только видеокадрами оперативной съемки, но и брифингами руководителей, Артем Сытник уже успел сослаться на сотрудничество его подчиненных с ФБР. Аргументы Юрия Луценко – более 50 миллиардов гривен, конфискованных в доход государства, антикоррупционеры на государственной службе подобными достижениями похвастаться не могут.

Владимир Гройсман излучает энергичную обеспокоенность будущим бюджета-2018, за второе чтение которого парламентарии должны взяться на следующей неделе. Премьер не преминул расставить приоритеты во время заседания правительства, а во время встречи с коллегами-мэрами обрушился с критикой на деятельность Антимонопольного комитета. Интересно, что на помощь премьеру пришел президент, подписавший во время встречи с представителями бизнес-организаций закон о запрете "маски-шоу" во время обысков на предприятиях и сделавший еще ряд реверансов перед предпринимателями.

Представители "Самопомощи", организовавший Львовский форум безопасности, участие в котором приняли немало иностранных экспертов, ухитрились забить гол в свои ворота. Вернее, отдать результативный пас главе Львовской ОГА Олегу Синютке, с удовольствием обрушившемуся с критикой на организаторов форума за карту, на которой были отмечены "народные республики" на Донбассе. Оксане Сыроид пришлось сглаживать ситуацию, но осадок остался: СБУ открыло уголовное производство по данному факту по статье "Сепаратизм".

Михеил Саакашвили пришел к выводу, что Петр Порошенко намерен его арестовать накануне акции за "народный импичмент", однако вместо этого Государственная миграционная служба продлила на три месяца срок пребывания в Украине оппозиционного политика-апатрида. Правда, от этого популярность акций Саакашвили не растет.

УПЦ (КП) и УПЦ (МП) обменялись взаимными упреками после архиерейского собора РПЦ в Москве, где побывали митрополит Онуфрий и немало украинских церковных иерархов московского подчинения. Тональность заочного диалога подчиненных Кирилла (Гундяева) и главы УПЦ (КП) Филарета не позволяет предположить сближения между церквями. При этом горячим головам, предлагающим создать поместную православную церковь при участии государства, стоит напомнить, что позиция Запада по этому вопросу может оказаться убийственно жесткой.

Участники Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о совершении первого этапа обмена пленными, и остается надеяться, что после 14-месячной паузы массовое возвращение домой большой группы людей состоится. Этот шаг способен хотя бы символически реанимировать Минские договоренности, которые министр внутренних дел Арсен Аваков назвал мертвыми и призвал заменить на более действенный формат, не уточнив, каким образом этого добиться.

Евгений Магда

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Евгений Магда Филарет упц НАБУ бюджет-2018
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