Итоги недели. Рандеву в Харькове, рекорд Тимошенко и привычный Путин

Михеил Саакашвили оказался на свободе. Петр Порошенко и Анджей Дуда встретились в Харькове. Владимир Путин в третий раз завершил войну в Сирии и привычно переврал события украинской истории. Юлия Тимошенко оказалась лидером в списке политиков, делающих недостоверные заявления. В Киеве продолжили заочно судить Виктора Януковича.

Михеил Саакашвили провел выходные в изоляторе временного содержания, но уже в понедельник вечером оказался на свободе: судья Печерского суда Лариса Цокол не стала принимать решение об его аресте. Михеила Николозовича в зале суда пришла поддержать Юлия Тимошенко с небольшой группой парламентариев, но их помощь ему не понадобилась. Интересно отметить, что после выхода на свободу Саакашвили неуловимо изменил риторику, уменьшив интенсивность словесного бичевания Петра Порошенко и заявив, что не прочь стать премьером, а потом – мэром Одессы. Изменилась и позиция Генеральной прокуратуры: хотя там на следующей неделе Саакашвили ждут на допрос, Юрий Луценко подчеркнул, что основным подозреваемым в подготовке переворота является не лидер "Руха новых сил", а Северион Дангадзе.

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Петр Порошенко провел в Харькове встречу с польским коллегой Анджеем Дудой, во время которой ему удалось выйти за привычную для Варшавы тему проблем с толкованием исторического прошлого польского и украинского народов. Кроме этого у Польши и Украины достаточно точек соприкосновения: организация совместного таможенного контроля, поставки сжиженного газа и сокращение черных списков, в которых фигурирует больше поляков, чем граждан Украины. Нельзя с уверенностью утверждать, что польско-украинские отношения прошли нижнюю точку амплитуды падения, но накал в них определенно снизился.

К сожалению, нельзя сказать, что уменьшилось напряжение на Донбассе, где продолжаются обстрелы с использованием запрещенных Минскими договоренностями видов вооружений. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма не ожидает позитивных изменений до президентских выборов в России, отметив, что Путин не заинтересован в деэскалации конфликта на востоке Украины.

Традиционное в конце года общение российского президента с прессой подтвердило предположения аксакала украинской политики. Путин перекручивал факты в отношении Украины, демонстрировал показную наивность в отношении урегулирования конфликта и подавал ложные сигналы западным участникам переговоров. Можно сказать с высокой долей уверенности, что российский президент не намерен использовать вопрос прекращения конфликта на Донбассе в своей предвыборной кампании. Заносчивые комментарии Путина во время пресс-конференции – лучшее тому подтверждение.

Украинская Фемида продолжает судебный процесс над Виктором Януковичем, на уходящей неделе против него свидетельствовали Арсений Яценюк и Арсен Аваков, напомнившие о взрывоопасной ситуации в момент захвата Крыма. Ожидать возвращения Януковича под любые гарантии не приходится.

Юлия Тимошенко возглавила составленный VoxUkraine список политиков, способных манипулировать в своих заявлениях с поразительным 90-процентным результатом, означающим, что лидер "Батькивщины" поставила публичные манипуляции на поток. Сомневаюсь, что эти данные окажут на рейтинг Тимошенко, умеющей сказать "Любі мої" в нужное время и нужное месте.

Евгений Магда