Четыре принципа путинской лжи

Олег Покальчук
социальный психолог
27 декабря 2017, 11:37

"Какнасчетнихизм" - это риторический прием, который часто применяется в Кремле.

Украина занимает особое почетное место в кремлевской лжи

Этот год подходит к концу и многие из нас оглядываются, чтобы подвести итоги. Вот только в случае прокремлевской дезинформацией подведение итогов сводится к тому, чего не было.

В течение года мы стали свидетелями эффектных заявлений спикеров Кремля о неминуемой угрозе гражданской войны в Швеции, о том, что американский самолет сбросил ядерную бомбу на Литву, и что США намерены оккупировать Европу. На прошлой же неделе нас порадовали "новостями" об украинском бойце-неудачнике, который едва не подорвал сам себя, о случаях изнасилования в Швеции, количество которых возросло на тысячу процентов, и о том, что Папа Иоанн Павел II якобы заявил, что вторжение мигрантов нужно прекратить (чего он не делал). Показали гейский ролик как бы производства Минобороны Украины. Кроме этого, мы также заметили появление нескольких повторяющихся прокремлевских нарративов.

В этом непрерывном потоке можно отличить несколько навязчивых центральных тем. А именно:

Хорошая Россия

В рамках этой темы Россию описывают как невинного игрока на мировой арене, который делает все для решения мировых проблем, но постоянно подвергается гонениям со стороны "Запада". На прошлой неделе во время ежегодной пресс-конференции президент Путин повторил два центральных месседжа: Россия не вовлечена в войну в Украине и Крым сам определил свою судьбу. Как мы знаем, Европейский Союз не признает аннексию Крыма, а Прокуратура Международного уголовного суда постановила, что ситуация на территории Крыма и Севастополя приравнивается к международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией.

Между тем российское федеральное телевидение снова заявило о том, что санкции нацелены на разрушение России, хотя ясно, что они были введены международным сообществом, поскольку Россия решила нарушить международное право.

Читайте также: Азартный Путин бросает на кон новую карту

Плохой Запад

В кремлевской дезинформации "Запад" называют "русофобским" и приписывают ему намерение унизить и дискредитировать Россию (к сожалению, нет). В глазах прокремлевских СМИ, Запад является недемократическим, неблагонадежным, аморальным, имеет двойные стандарты, находится в упадке, а также ведет себя как международный агрессор. Например, на этой неделе на российском ТВ Польшу обвинили в намерении поработить русских вместе с другими европейскими государствами. А Великобританию обвинили в попытках унизить Россию на грядущих Олимпийских играх.

Министр иностранных дел России повторил некоторые из этих заявлений в интервью и заявил, что НАТО обещала России не расширять свои границы на восток, а также НАТО тайно разворачивает войска в Польше и Прибалтике.

Ситуация с Украиной

Украина занимает особое почетное место в кремлевской лжи. Украинцев стандартно называют фашистами, угнетателями, агрессорами и ксенофобами. Саму Украину представляют искусственной страной, которая страдает от краха, распадается на части, а действия России в отношении Украины называют правомерными.

На прошлой неделе мы видели несколько примеров по этой теме. Прокремлевские СМИ заявляли, что президента Порошенко привели к власти США, чтобы установить националистический режим, а тем временем Украина, кроме всего прочего, отказывает Донбассу в доступе к воде. Хотя воду в Луганске отключила местная энергетическая компания в связи с неуплатой счетов.

Читайтае также: Лучший способ для Москвы выиграть войну

Что является лучшим способом избежать ответа на сложный вопрос? Может, нужно задать сложный вопрос самим?

Такова была тактика, примененная в прошлый четверг президентом России Владимиром Путиным, когда его спросили, почему кандидатам от оппозиции так сложно баллотироваться на пост президента. Вопрос-ответ президента может быть сведено к формулировке: "А как насчет Украины?".

Точнее, ответ президента Путина был следующим: "Вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране, чтобы мы жили от одного "Майдана" к другому?"

Что-то очень сильно известный киевский тренд напоминает.

"Какнасчетнихизм" - это риторический прием, который часто применяется в Кремле. Прием соответствует третьему из четырех принципов, описанных в 4D-подходе Бена Ниммо: исказить факты, отмахнуться от критики, отвлечь внимание и смутить противников ("dismiss", "distort", "distract" и "dismay").

Олег Покальчук, социальный психолог

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Путин Украина пропаганда Олег Покальчук
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять