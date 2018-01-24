О скандальном интервью Портнова

Если вывести за скобки простые объяснения, с чего вдруг в день годовщины гибели первых героев Небесной Сотни в эфире телеканала ZIK появилось интервью с экс-главой АП Януковича Андреем Портновым, то споры о праве на микрофон делят Украину на тех, для кого приоритет – "легальность" и тех, для кого приоритет – "легитимность".

С точки зрения "легальности", разрешено все, что не запрещено. В рамках такого подхода Петр Симоненко может рассуждать о том, какой должна быть Украина. Портнов – критиковать коррупцию. Адепты "русского мира" - спорить о декоммунизации.

С точки зрения "легитимности" право на трибуну нужно заслужить. Такой подход отсекает от эфира тех, кто считает, что земля плоская. И объявляет маргинальной любую площадку, которая дает одинаковое время онкологам и экстрасенсам-целителям.

Первый подход – объявляет СМИ пространством тотальной свободы и безответственности. Свободы – потому что готов слушать всех, вне зависимости от репутации. Безответственности – потому что перекладывает ответственность на аудиторию. "Наши зрители послушают всех и сами сделают выбор".

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Второй подход накладывает на СМИ ценностные обязательства. Ставит редакцию перед необходимостью иметь позицию и нести за нее ответственность. Исходит из того, что Поплавский и Гузар могут быть равны юридически, но удельный вес "легитимности" каждого – разный. А потому мнение Любомира Гузара весит и значит больше, чем мнение поющего ректора.

В итоге, каждая редакция оказывается перед выбором. Она может согласиться на роль экспертного сита и самостоятельно решать, кому предоставлять трибуну. Либо занять отстраненную позицию, прикрываясь буквой закона. В котором о профессиональной – и этической – компетенции нет ни слова.

Я субъективен. Для меня контекст всегда важен. У нас четверть века в парламенте страны сидели целые фракции, считающие столицей страны Москву, а не Киев. Четверть века у микрофона тусили люди, которые отрицали право Украины не быть Малороссией. Нас убеждали, что все точки зрения имеют право на существование. В 2014-м оказалось, что нет.

Мне кажется, что люди из прошлого могут получать эфир на условиях исповеди, а не проповеди. Иначе нет смысла.

Хотя бы потому, что "стандарты журналистики" - это не про безответственность. Напротив – они про ответственность. Про готовность принимать решения. Про способность чувствовать контекст. Про умение видеть последствия – не только для самих себя, но для полиса и его граждан.

Земля круглая. Планета вращается вокруг Солнца. Прививки спасают от болезней. ЛГБТ имеют права. Украина – жертва российской агрессии. Два плюс два равно четыре.

Наверное, ответственность – это называть вещи своими именами.

Павел Казарин, журналист