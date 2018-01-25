К возвращению Донбасса нужно готовиться уже сегодня

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

25 января 2018, 11:48

С каждым днем по ту сторону фронта до многих начинает доходить, что будущего у ОРДЛО нет и быть не может.

Для реинтеграции ОРДЛО нужно готовить почву уже сейчас

В последнее время в блогосфере развернулась дискуссия о будущем оккупированных территорий и о том как реинтегрировать Украину. Стороны ломают копья вокруг того, что делать с людьми и с территориями. Не поставил в этой истории точку и недавно принятый Закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

На данный момент оформилось три точки зрения: одни считают, что Киев должен имплементировать механизмы "примирения", где главной доминантой является "всепрощение", миротворчество и "преодоление языка вражды", одним словом – "мир любой ценой"; другие – наоборот, видят решение проблемы в строительстве "стены" вокруг оккупированных территорий и "заморозки" ситуации до "лучших времен". К сожалению голос третьей стороны, реалистов, сейчас мало популярен. Хотя именно их видение будущего реинтеграции является наиболее адекватным сложившимся реалиям.

Критиковать сторонников "мира любой ценой" в их "ватном" исполнении или либерально-грантоедстком не имеет смысла. Во-первых, у них есть свои потребители и не только в Украине, но и за рубежом; во-вторых "замирение" не приемлет значительная часть граждан Украины.

Для нас более интересным является спор между теми, кто себя относит к патриотическому лагерю, государственникам. Эта ниша предусматривает принятие в качестве аксиомы идеи соборности Украины. Но это только на первый взгляд.

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Как ни странно сторонниками тезиса "отрезать оккупированные территории", "отделить Донбасс", выступают люди, которые позиционируют себя в качестве альтернативной патриотической оппозиции.

В качестве спикера этой группы можно назвать ньюсмейкера партии "Альтернатива" Дениса Казанского. По его мнению, "рассчитывать на возврат Донбасса в обозримом будущем не стоит (с этим сложно поспорить – В.К.). На ситуацию нужно смотреть трезво. Кремль не собирается ни аннексировать Донбасс по примеру Крыма, ни возвращать его под контроль Украины". Поэтому Казанский делает парадоксальный вывод – нужно оккупированный Донбасс на время "отрезать". Он предлагает не концентрироваться на вопросах предстоящей реинтеграции, а рассматривать оккупированные территории как некое пространство, к котором применима только политика изоляции.

Но отказываться от региона, который является суверенной частью Украины, мы не имеем права. Это ответственность перед жителями этого региона и их детьми. Часть местных давно разочаровалась в оккупантах и идеях "Новороссии". Процесс их возврата будет болезнен, но он неминуем.

В связи с этим, примечательна позиция народного депутата, члена партии "Наш край" Олега Недавы, которого тот же вышеупомянутый Казанский регулярно критикует за "симпатии к сепаратистам". Собственно дискуссия между Казанским и Недавой и расставляет дискурсивные точки над "і".

По мнению Недавы, "Донбасс – это не перечень названий населенных пунктов из сводок штаба АТО, и уж тем более - не край, населенный исключительно сепаратистами". Для него - это малая родина, без которой немыслима Украина – ни в историческом, ни в экономическом, ни в культурном плане". Недава говорит о создании инфраструктуры реинтеграции: от трастовых международных фондов – до форматов перехвата трудовых сил и обеспечения информационного доминирования в регионе.

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Вот такой парадокс, патриот Денис Казанский призывает "забыть об оккупированном Донбассе", а "сепаратист" и "смотрящий" Олег Недава говорит об единстве страны, при этом не с позиции "мира любой ценой", а после победы и деокупации.

Я никоим образом не хочу выступать адвокатом Недавы или кого-либо из политиков, представляющих нынешний украинский Донбасс. Я прекрасно знаю цену договоренностям элит в регионе.

Сейчас меня заботит исключительно вопрос формирования политики в отношении оккупированных территорий. Она не должна исходить из ошибочных посылов о том, что "к ОРДЛО можно вернуться когда созреют условия".

Для реинтеграции нужно готовить почву сейчас. Не потом, а именно сегодня.

Никто не отрицает, что реинтеграция не состоится без деоккупации (ликвидации российского военного присутствия и оккупационных администраций, восстановления контроля над украинско-российской границей), десепаратизации Донбасса и восстановления справедливости в отношении представителей оккупационных российских администраций.

Но когда мы вернем эти земли, Киеву придется столкнуться с проблемами маргинализации населения, потерей трудового потенциала региона, деиндустриализацией, нищетой и пр. К этому нужно готовиться, нужна внятная стратегия реинтеграции, основанная на реальных инфраструктурных проектах, концепции гуманитарной реконструкции, транзитном праве  и пр.

Поэтому нужно комбинирование военно-силовой составляющей, правового сопровождения, дипломатических усилий и "мягкой силы".

В условиях "ни мира, ни войны", в котором живет сейчас оккупированный Донбасс, "мягкая сила" является тем инструментарием, который реально спасает жизни и лечит раны.

Речь не идет о том, что мы готовы финансировать социальные издержки российской оккупации на Донбассе. В первую очередь местные власти стремятся выстроить отношения с людьми, оказавшимися в трудном положении.

С каждым днем по ту сторону фронта до многих начинает доходить, что будущего у ОРДЛО нет и быть не может. Люди начинают искать возможность решить свои бытовые вопросы, устроить детей в украинские школы или вузы, отправить на оздоровление в украинские детские лагеря отдыха, ищут возможности трудоустройства и т.п.. Поток заинтересованных в решении таких вопросов становиться все больше.

По мнению исследователя медиа-пространства Питера Померанцева, ментальное возвращение Донбасса — длительный и трудоемкий процесс, который может затянуться на неопределенный срок. С людьми, пострадавшими от российской пропаганды, лучше работать словно с попавшими в секту. Аккуратно налаживать контакт при помощи медиа, соцсетей, а также государственных программ.

"Мягкая сила" Украины в регионе на данном этапе, как бы это цинично ни звучало, — должна работать на инертность населения оккупированных территорий. Демотивация в поддержке сепаратистов. И когда придет время "Ч", люди по ту сторону линии размежевания своей пассивностью выберут Киев, а не оккупантов и их марионеток.

Виталий Куликдиректор Центра исследований проблем гражданского общества

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Донбасс оккупированные территории ОРДЛО Виталий Кулик возращение
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