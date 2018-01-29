Две причины, почему Трамп пренебрег Порошенко в Давосе

Павел Рудяков
Директор информационно-политического центра "Перспектива"
29 января 2018, 11:25

То, что встреча президентов Украины и США не состоялась, несмотря на анонс — малоприятный сигнал для Украины и лично для Порошенко.

Порошенко так и встретился с Трампом в Давосе

Перед Всемирным экономическим форумом в Давосе министр иностранных дел Павел Климкин анонсировал встречу на полях форума президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа. 

Если искать объяснения, почему так случилось, то причины может быть две. Первая — у Трампа действительно не хватило времени для встречи с Порошенко, поскольку Трамп сократил свое пребывание на форуме и улетел раньше, чем планировалось. Вполне может быть, что встреча сорвалась именно поэтому.

Вторая — если посмотреть на ситуацию, с точки зрения символической политики, то сразу появляются различные предположения, коннотации и гипотезы. Если вспомнить встречи Порошенко и Обамы, которые происходили на полях разного рода саммитов, то они не требовали большого количества времени. Они происходили именно "на полях": президенты пересекались либо в зале, либо во время перехода с одного мероприятия на другое. Как известно, Порошенко свободно владеет английским, соответственно, он не нуждается в переводчике, потому мог напрямую говорить с Обамой. Да, такие встречи длились пять-семь минут. Но они имели место быть.

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За двое суток пребывания в Давосе найти пять-семь минут для встречи с Порошенко Трамп вполне был способен. И протокольная служба американского президента, которая готовит такие встречи, вполне могла это организовать. Но она этого не сделала.

Для нас это пока что эмоционально неприятный сигнал, но к нему нужно отнестись серьезно. Следует проанализировать, что стоит за этим сигналом.

Если переводить такие вещи с дипломатического языка, то Украина должна понять, что она теряет вес в глазах американцев на уровне президента.

Такой процесс идет, и одно из его проявлений состоит в том, что не работает "нормандский формат", по сути, он сейчас "заморожен". Это произошло по объективным причинам. В этом виноваты не только мы — так сложились обстоятельства. Но, тем не менее, мы можем констатировать, что "нормандский процесс" "завис", а работает "российско-американский формат" — Волкер-Сурков, и Украина в нем не представлена. Да, Волкер — молодец, он приезжает в Киев, говорит с украинской стороной, отстаивает мнение, которое близко нам, отстаивает общую украинско-американскую позицию. Но то, о чем он говорит с Сурковым, мы узнаем лишь потом — либо от самого Волкера, либо от инсайдерских источников.

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Так что для Украины это — знак, что мы вышли из фокуса американского лидера.

Лично для президента Порошенко эта несостоявшаяся встреча — сигнал о том, что нужно что-то менять. Причем не сейчас — это нужно было сделать еще вчера. Украинскому лидеру следует внимательно посмотреть вокруг себя, чтобы понять, что именно может не устраивать ближайшее окружение Трампа в происходящем у нас. Хотя, в принципе, тут все понятно: ключевое здесь — коррупция.

Сидеть, сложа руки, и уверенно говорить, что "ничего такого не случилось, у Трампа просто не хватило времени на встречу с Порошенко" — это стратегия страуса, который прячет голову в песок и думает, что вокруг него ничего не происходит. Это был бы не наилучший путь ни для Украины, ни лично для президента.

Павел Рудяков, эксперт по вопросам международной политики, директор информационно-политического центра "Перспектива"  

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Украина США Порошенко встреча коррупция Давос Трамп Павел Рудяков
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