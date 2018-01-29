Игры с МВФ: удастся ли Порошенко получить деньги и сбежать с "корабля"

Президент Украины Петр Порошенко назвал переговоры с представителями международных финансовых организаций, в том числе с главой МВФ Кристин Лагард, в Давосе на полях Всемирного экономического форума "конструктивными".

Однако Порошенко и МВФ видят ситуацию по-разному. Международный валютный фонд активно включился в процесс по борьбе с коррупцией в Украине, в частности, в процесс формирования Антикоррупционного суда.

Порошенко думает, что он будет играться с МВФ: сначала подаст закон о создании Антикоррупционного суда, затем он будет рассмотрен в первом чтении, потом, через время — во втором чтении, а деньги от Фонда он получит уже в нынешнем 2018-ом году. То есть он надеется, деньги МВФ получить уже сейчас, но потянуть время с созданием Антикоррупционного суда так, чтобы успеть сбежать с этого "корабля" до начала работы суда. То есть — добыв до конца свою президентскую каденцию, не введя в работу все антикоррупционные механизмы.

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Но МВФ думает иначе. Фонд будет контролировать действия украинской власти, будет выезжать в Киев с миссиями для проверок, будет обещать кредиты и откладывать их выдачу. То есть, если определенный график работы по борьбе с коррупцией не будет выдерживаться, денег от МВФ Украина не получит.

Как известно, Порошенко уже сказал о том, что правительство готово пойти на уступки МВФ в вопросе цены на газ. Но наша власть может обещать что угодно, любые мелкие уступки (вроде небольшого повышения цены на газ), однако это — лишь заигрывание с МВФ.

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Следует понимать, что сегодня всю западную общественность уже не интересуют экономические перспективы — ее интересует борьба с коррупцией в нашей стране и "отмывание" Украины от коррупции. Ведь сейчас любые контакты с Украиной являются весьма рискованными для имиджа политиков и институций цивилизованного Запада. Потому только очищение Украины от всей этой грязи, даст возможность работать, договариваться и выстраивать какие-то перспективы.

Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук