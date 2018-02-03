Итоги недели. Гастроли Луценко, обострение в Варшаве и "ракетный пастор"

Евгений Магда

политический эксперт, журналист, директор Института мировой политики

3 февраля 2018, 14:36

Самыми заметными событиями недели стали принятие закона о запрете "бандеровской идеологии" в Польше и обнародование кремлевского санкционного списка в США.

Турчинов засветился на испытаниях крылатой ракеты "Нептун"

Генеральный прокурор побывал в Брюсселе, где пытался убедить своих старосветских визави в реальности борьбы с коррупцией в Украине. Владимир Гройсман анонсировал "весну реформ", а правительство наконец-то уволило Романа Насирова с поста главы Государственной финансовой службы. Александр Турчинов становится "ракетным пастором". Появление "Национальных дружин" в информационном поле вызвало настоящий фурор. Американский Минфин обнародовал "черные списки" из 210 граждан России. Польские законодатели ухитрились нанести удар по международному имиджу своей страны.

Юрий Луценко побывал в Брюсселе, где попытался убедить европейских политиков в том, что борьба с коррупцией продолжается (хотя ей не хватает "крупной рыбы"), противоречия между правоохранителями ушли в прошлое, а перспектива осуждения Виктора Януковича и расследования убийств на Майдане выглядит вполне реальной. Уже в Киеве генеральный прокурор заявил, что к "вышкам Бойко" нынешний сопредседатель "Оппозиционного блока" не имеет отношения, пообещав внести представление на лишение депутатской неприкосновенности Евгения Бакулина, также входящего в "Оппозиционный блок". Отмечу, что медийная активность Юрия Луценко заметно не по душе последовательно оппонирующим ему антикоррупционерам.

Правительство наконец-то смогло уволить Романа Насирова с поста главы Государственной фискальной службы, поводом стало наличие британского паспорта. Насиров продолжает знакомиться с материалами уголовного дела. Владимир Гройсман подчеркнул, что реформа ГФС является неотвратимой. Видимо, как и "весна реформ", анонсированная премьером – для ее наступления Верховной Раде предстоит утвердить 35 предложенных Кабинетом Министров законопроектов. Интересно будет понаблюдать, насколько действенным будет парламент в преддверии сдвоенной избирательной кампании.

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Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил об успешных испытаниях украинской крылатой ракеты "Нептун", призванной обеспечить эффективную защиту акватории Черного моря и усилить потенциал ВСУ. Украинские военные заняли два населенных пункта в серой зоне – Новоалександровку и Катериновку, улучшив собственные тактические позиции.  Встреча Трехсторонней контактной группы в Минске прошла без прорывов, а российский МИД настаивает на возвращении своих офицеров в СЦКК только вместе с представителями сепаратистов.

"Национальные дружины", резко вошедшие в информационное пространство, кажутся элементом большой политической игры. Но не парламентария Андрея Билецкого, выступающего в роли их публичного покровителя, скорее, это более высокопоставленные политики. При этом и Арсен Аваков, подчеркнувший, что монополия на насилие принадлежит государству, и Сергей Князев, отметивший, что общественные организации имеют право патрулировать улицы только вместе с правоохранителями, словно показали на людях собственную непричастность к этому наступлению милитаризованной общественности с правыми лозунгами.

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Минфин США обнародовал список из 210 российских граждан, против которых Штаты могут ввести санкции. Интересно отметить, что качество обнародованного списка начали критиковать практически сразу после обнародования, не учитывая при этом ряд факторов. Во-первых, авторы доклада провели для конгрессменов презентацию в условиях секретности. Во-вторых, подобная принудительная консолидация российской элиты заметно усложняет возможности диалога Дональда Трампа с Кремлем.

Польские законодатели наоборот ухитрились испортить отношения не только с Украиной, что уже  привычно, но и с Израилем и Соединенными Штатами. И Сейм, и Сенат польского парламента проголосовали за расширение полномочий Института народной памяти, далеко выходящие за пределы здравого смысла. Ограничивать возможность высказываний о коллаборационизме поляков с нацистами накануне Дня памяти жертв Холокоста – далеко не лучшая идея. Теперь мяч на поле Анджея Дуды, которому предстоит принять непростое решение, от которого во многом будет зависеть имидж Польши на международной арене. 

Евгений Магда, директор Института мировой политики

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