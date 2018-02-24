Итоги недели. Завершение АТО, грудь для Порошенко и потешенное самолюбие Тимошенко

Евгений Магда

политический эксперт, журналист, директор Института мировой политики

24 февраля 2018, 10:07

Самыми заметными событиями недели стали допрос Порошенко в суде и свежий соцопрос о шансах политиков в будущей президентской гонке.

Тимошенко обогнала Порошенко в президентском рейтинге

На уходящей неделе вспоминали героев Небесной Сотни и начало российской агрессии. Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета над временно оккупированными территориями Украины в Донецкой и Луганской областях". Президент дал показания по делу о государственной измене Виктора Януковича. Данные группы "Рейтинг" о популярности кандидатов в президенты подчеркнули, что избирательная кампания набирает обороты.

Концовка зимы для современной Украины уже традиционно является непростой, ведь во времени совпадают памятные и трагические даты – годовщина гибели Небесной Сотни и начало аннексии Россией Крыма, о которой свидетельствуют даже соответствующие российские медали. Отсутствие приговоров по делу о расстрелах на Майдане (Юрий Луценко анонсирует начало слушанья этого дела в суде в 2018-м), непростая общественно-политическая ситуация превращают многих украинцев в сжатую пружину. Общество, уже добрых четыре года находящееся в состоянии постоянного кризиса, очень чувствительно к манипуляциям и провокациям.

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Попыток "качнуть новый майдан" на этот раз не было, хотя уровень критического восприятия действий власти остается высоким. Петр Порошенко подписал в годовщину начала российской агрессии закон, который определяет статус кво происходящего на Донбассе, дает больше возможностей украинским военным и завершает антитеррористическую операцию, которая превращается в меры по отражению и сдерживанию российской агрессии. Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко обещает, что командовать Объединенными силами на Донбассе будет военный с боевым опытом, кандидатура которого будет предложена в ближайшее время. Муженко назвал психологическим и политическим факторами решение США о поставках ПТРК Javelin, при этом отметив, что Вооруженные Силы в текущем году будут усилены противотанковым вооружением.

Петр Порошенко дал показания по делу о государственной измене Виктора Януковича. В беспрецедентном на постсоветском пространстве шаге (обычно действующие главы государств в судебных процессах участия не принимают) не обошлось без конфуза: в Оболонском суде в ожидании президента полицейские проявили излишнюю ретивость в части проверки журналисток на предмет отсутствия надписей в области груди. Глава государства в итоге давал показания по видеосвязи, но неприятный осадок все равно остался.

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Обнародованные группой "Рейтинг" показатели популярности кандидатов в президенты не только тешат самолюбие Юлии Тимошенко, которой социологи дают высокие шансы на победу в главной политической схватке пятилетки, но и дают почву для размышления миллионам избирателей. В шорт-листе претендентов на президентское кресло они не видят (по крайней мере, пока) "кандидата Майдана" и обладателей новых политических лиц. Интенсивное обнародование данных социологических исследований подтверждает факт старта де-факто президентской кампании, которой будет подчинено немало информационных действий и политических заявлений.

Евгений Магда, директор Института мировой политики

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Евгений Магда Тимошенко соцопрос завершение АТО закон о реинтеграции Донбасса допрос Порошенко
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