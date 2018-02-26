Попытка №3, или Новые разоблачения россиян

Евгений Киселёв
Журналист, телеведущий, политический аналитик
26 февраля 2018, 16:57

История с уничтожением наемников в Сирии напоминает историю 1983 года с корейским "Боингом", оказавшуюся предвестницей развала Советского Союза.

Должен признаться – неделю назад, я ошибся, когда сказал, что для американских СМИ, похоже, еще не дошло, что хозяин пресловутой питерской "фабрики троллей" Евгений Пригожин, главный фигурант в списке 13 российских граждан, которым с подачи спецпрокурора США Роберта Мюллера предъявлены обвинения во вмешательстве в американские выборы 2016 года, является едва ли не главным действующим лицом в другом громком скандальном деле – об уничтожении нескольких десятков или даже сотен российских наемников в Сирии.

Оказывается, очень даже дошло. Судя по всему, не без помощи американских спецслужб. Во всяком случае, авторы подробнейшей публикации в The Washington Post от 22 февраля постоянно ссылаются на источники в разведслужбах США, когда рассказывают увлекательнейшую историю о том, как американцы слушали, перехватывали и записывали переговоры Пригожина с высокопоставленными сирийскими чиновниками накануне попытки захвата нефтяного месторождения в восточной Сирии возле Дейр-эз-Зора.

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В статье указаны точные даты — 24 января путинский ресторатор сообщает некоему сирийскому министру Мансуру Азаму, должность которого, видимо, соответствует должности главы администрации президента Башара Асада, что он, Пригожин, получил согласие одного российского министра – угадайте, кого? — на "быстрое и решительное наступление".

31 января Пригожин сообщает тому же Азаму, что преподнесёт "приятный сюрприз" президенту Асаду в период с 6 по 9 февраля. Напомню, колонна, пытавшаяся захватить нефтяное месторождение под Дейр-эз-Зором, была разгромлена американцами в ночь с 7 на 8 февраля.

Что самое пикантное – кто не понял еще — после того, как американцы связались с официальными представителями российских военных в Сирии и получили заверения, что их там нет, они и открыли огонь изо всех орудий по той самой колонне.

Еще более пикантная деталь в статье The Washington Post — американские спецслужбы фиксировали участившиеся накануне инцидента и сразу после его переговоры между Пригожиным и главой путинской администрацией Антоном Вайно и его заместителем, Островенко, тем самым еще и замазывая причастностью к сирийской авантюре одного из самых высокопоставленных людей в Кремле.

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Непонятно, правда, сумели они зафиксировать только факт участившихся звонков Пригожина, как сказано в статье, или тоже записывались. Волнуйтесь, г-н Вайно, — подробности в следующих публикациях.

Удивительно конечно, как российские министры, чиновники и путинские фавориты обсуждают все по телефону в открытом режиме и даже не подозревают, что их могут писать. А их, судя по всему, пишут всех.

Вся эта история, знаете, напоминает мне историю 1983 года с корейским "Боингом", оказавшуюся предвестницей развала Советского Союза. Тогда советские высокопоставленные политики и военные изоврались совершенно: сначала отрицали все, потом признали, что самолет все-таки был, а с третьего захода покаялись – все-таки сбили. Вот и так тут: сначала признали, что только пять, потом признали, что счет убитым идет на десятки, но мы тут, в общем-то, ни при чем, это был их личный выбор.

Ждем, что они скажут на третий раз. Потому что новые разоблачения последуют неизбежно.

Евгений Киселев, журналист для Эха Москвы

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