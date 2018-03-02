Единственный способ одолеть Россию

Виталий Портников

Публицист, журналист

2 марта 2018, 11:46

Россия обречена на поражение там, где торжествует закон.

Стокгольмский арбитраж закончился победой Украины. Это неоспоримый факт - как и то, что в случае проигрыша страну ожидали бы трудные времена. Но, тем не менее, руководство страны и "Нафтогаза" рискнуло - и не зря. Теперь мы знаем, что у России можно выигрывать. Разумеется, когда судишься с ней не в Басманном суде.

То, что произошло в Стокгольмском арбитраже - еще одна иллюстрация изменений в стране после 2014 года. Президент Виктор Янукович и его премьер Николай Азаров тоже считали контракт с Россией несправедливым. Но что они сделали для того, чтобы подтвердить свою точку зрения?

Янукович предпочел заключение Юлии Тимошенко и подписание кабальных Харьковских соглашений, фактический обмен суверенитета страны на скидку по тому же несправедливому контракту. Никто из тогдашних украинских чиновников даже не заикался о возможности судебного иска к "Газпрому" - так, будто это какое-то священное животное.

Другой священным животным был Путин: даже когда шел суд над Тимошенко, в Киеве делали вид, что это она одна придумала "несправедливый контракт", а Путин, с которым согласовывались условия сделки, ни в чем не участвовал.

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Историю контракта у Януковича использовали для расправы над политическими оппонентами, а не для защиты национальных интересов страны. Поэтому Путин был как жена Цезаря - вне подозрений. Более откровенные "регионалы" даже хвалили своего российского кумира: вот какой молодец, обманул нашего тогдашнего премьер-министра!

Как будто весь смысл международных отношений - в обмане, в "разводе лоха". Впрочем, нет ничего удивительного, что Янукович и его окружение думали именно так.

А нам с того, что произошло в Стокгольме, нужно сделать свой вывод, противоположный. Украина никогда не одолеет Россию, пока будет играть за кремлевскими правилам.

У большой сплоченной мафиозной группировки, которая обладает огромными ресурсами для подкупа и лжи, просто нельзя выиграть на его поле. Даже западным демократиям приходится с этим считаться после того, как Россия влезла своими грязными сапогами в их электоральные процессы.

Но на поле международного права мошенник просто не может выиграть у честного человека. И в вопросах энергетики и в вопросах прав человека, и в вопросах территориальной целостности.

Россия обречена на поражение там, где торжествует закон. Она побеждает только тогда, когда врет, разрушает и убивает.

Виталий Портников, журналист для Espreso

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Газпром газ Нафтогаз Виталий Портников Юлия Тимошенко Владимир Путин Стокгольмский арбитраж
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