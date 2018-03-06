"Газпром-шоу", или Чем может обернуться для России газовый шантаж

Михаил Гончар

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики

6 марта 2018, 08:48

Заявление "Газпрома" — эмоциональная реакция, и вряд ли следует ожидать чего-то большего. Но пусть бы и дальше сходили с ума: чем больше Россия будет делать подобных глупостей, тем меньше шансов на реализацию "Северного потока-2".

Заявление "Газпрома" — эмоциональная реакция, попытка "показать кузькину мать"

Сказать - не значит сделать. "Газпром" заявил, что начинает разрыв газовых контрактов с Украиной, однако никаких документальных подтверждений этим намерениям с его стороны не поступило. Честно говоря, я не уверен, что такие подтверждения поступят.

Скорее, это было продолжение эмоциональной реакции "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража — перед тем российская сторона заявила, что Стокгольмский арбитраж нарушил шведское хозяйственное право. Хотя в данной ситуации россияне пошли дальше в присущей им манере "показывать кузькину мать".

Сделать что-то большее они не могут. Хотя, конечно, нет предела глупости. Они, например, могут перекрыть транзит через Украину в Европу, но это будет наказанием не для Украины, потому что мы с 25 ноября 2015 года не импортируем газ из России. Все, что идет через нашу ГТС — это транзит. Потому, прекратив транзит через нашу ГТС, россияне тем самым прервут поставки газа в Европу. Обходных газопроводов на сегодня недостаточно, и поставлять в Европу необходимые объемы газа (тем более, на пике потребления, который сейчас наблюдается) без нас Россия не сможет.

Так что данное заявление "Газпрома" — эмоциональная реакция, попытка "показать кузькину мать". Реально что-то сделать россияне не могут. А вот в части организации медиа-бурлений и соответствующих пропагандистских атак они мастаки, что в очередной раз подтверждается.

Мне уже звонили польские эксперты и журналисты со словами: "Вам прекратили поставки газа!". На что я отвечаю, что "прекращать" нечего, потому что мы российский газ не импортируем. А транзит? А если бы россияне прекратили транзит, то поляки уже бы почувствовали, что нехватка газа — у них.

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Сейчас мы наблюдаем очередное "Газпром-шоу". Но вряд ли следует ожидать чего-то большего. Хотя… Пусть бы и дальше сходили с ума: чем больше российская сторона будет делать подобных глупостей, тем меньше шансов на реализацию "Северного потока-2".

Может ли Россия таким методом и шантажом добиваться снятия санкций? Я бы вообще не проводил параллелей между этими заявлениями "Газпрома" и попытками России заставить Европу снять санкции. Иначе выйдет, что Россия действует так: "Снимите с меня санкции, а то я такая сумасшедшая, что не знаю, что натворю дальше".

Хотя, возможно, у кого-то в Кремле в голове и есть подобные мысли. Тем более, после того, как Путин на днях демонстрировал "кузькину мать" зарубежью, хвастаясь новым оружием. Потому, наверное, такие идеи могут и быть в головах некоторых представителей российской власти.

Но, с другой стороны, не стоит европейцев принимать за дураков. Тем более, что, поступая таким образом с Украиной, Россия рубит сук, на котором сама же и сидит. Ее уже обвинили, и не только мы, в нарушении международного права. Ведь своим поведением Россия показывает, что она не только в широком смысле игнорирует и нарушает международное право, но также игнорирует нормы хозяйственного права.

Следует отметить, что позиция о рассмотрении спорных вопросов в Стокгольмском арбитраже содержится в контракте, который подписали стороны, в том числе и "Газпром". Ведь Стокгольмский арбитраж — это та инстанция, на рассмотрение споров в которой Россия согласилась, и куда она сама же обращалась (ведь изначально по контракту покупки-продажи в арбитраж обратился "Газпром", а не "Нафтогаз"; "Нафтогаз" уже обращался с иском в ответ на действия "Газпрома"). И теперь вдруг "Газпром" говорит: "Нет, это какой-то неправильный арбитраж". Но ведь он же прописан в контракте! Причем проекты контрактов, драфты, готовили именно в "Газпроме".

Вряд ли в данной ситуации идет игра с расчетом на то, что, если Россия будет сходить с ума, ей за это сделают какую-то поблажку. Поскольку европейцы могут прощать какие-то политические моменты (например, мы видим, что они не поднимают вопрос Крыма — Европа все время говорит только о Донбассе), а вот там, где дело касается денег и ресурсов, и когда это затрагивает интересы непосредственно европейцев, реакция Европы будет совсем другой.

Хотя можно допустить, что пророссийское лобби в Европе может развернуть скрытую кампанию по убеждению руководства ключевых стран ЕС и Европейской комиссии в том, что все это — очередные украинско-российские проблемы, мол: "Не знаем, кто из них прав, а кто виноват, но, может, нам и вправду согласиться на российское предложение по "Северному потоку-2", ведь в этом плане нет никаких транзитных стран, нам никто не будет мешать, да и россияне успокоятся". Такие вещи могут быть, вне всякого сомнения. Но это "логика наоборот". 

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики, специально для "Главреда"

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